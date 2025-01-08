Блінкен про зазіхання Трампа на Гренландію: Цього, очевидно, не станеться
Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що не варто витрачати час на обговорення намірів новообраного американського президента Дональда Трампа встановити контроль над Гренландією.
Про це він сказав на пресконференції з французьким колегою Жан-Ноелем Барро в Парижі в середу, 8 січня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".
Блінкен зауважив, що останні 4 роки чинна адміністрація США намагалась співпрацювати із союзниками, а не "казати чи робити щось, що може їх відштовхнути".
Хай там як, ідея, висловлена щодо Гренландії, очевидно, не найкраща. Але, мабуть, важливіше те, що цього, очевидно, не станеться, тому нам, мабуть, не варто гаяти багато часу на розмови про це", - додав він.
Що передувало?
Нагадаємо, напередодні Дональд Трамп прокоментував відставку прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо та запропонував включити Канаду до складу США.
6 січня премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про відставку з посади лідера своєї Ліберальної партії.
Трамп знову натякнув на ідею зробити Канаду 51-м штатом США, оприлюднивши мапи з Канадою у складі Сполучених Штатів.
Трюдо розкритикував пропозицію Трампа проголосити країну 51-м американським штатом.
Раніше Трамп також заявив, що Данія повинна віддати Гренландію США "заради вільного світу".
Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.
Міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть цього, проте вона не буде штатом США.
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Але точно не сша
Цю характеристику в аутизмі часто називають «гіперфокусуванням» і іноді спостерігають у осіб зі спектром аутизму. Гіперфокус дозволяє людині інтенсивно зосереджуватися на певному завданні, темі або інтересі, часто виключаючи інші стимули чи міркування. Хоча це може бути сильною стороною в завданнях, які вимагають глибокої зосередженості, це також може становити труднощі в ситуаціях, коли потрібна гнучкість або врахування кількох вхідних даних.
Цукерберг взагалі цензуру в Мета скасував.
Все норм?
ПорошенкоБайден кращий був"?). Саме цікаве, що я можу зрозуміти прихильників Трампа у штатах. Це люди, які, за "покращення вже сьогодні", таких у всьому світі багато. Але як зрозуміти українців, канадців, німців? Америку збираються "робити великою" за їх рахунок. Цікаво буде поглянути на розвиток Німеччини без дешевих кацапських ресурсів, без американських технологій, під санкціями за співробітництво з Китаєм.
в цій гілці: Росія напала на Україну через некомпетентність адміністрації Байдена, - Трамп
А то, якось тема не розкрита...
Серед конгресменів які входять в фракцію демократів, ліваки є, але їх незначна кількість (здається, чи то 5, чи 6); і ні Байден, ні Клінтон, ні Харріс до них жодним чино не відносяться!
Ти ще скажи, щоб остаточно обісратися, що Рузвельт, Трумен, Кеннеді, і його наступник Джонсон, а також Картер були ліваками... (Клінтона і Обаму в цьому переліку не згадую).
А Канада взагалі вважається одним із самих сприятливих місць для проживання.
Цікаво, хто перший й@бне ядєром.
Still clings to Greenland, but in vain -
The USA is great again,
We will defeat the evil Dane!
Our President's enormous brain
Has hatched a plan, so simple and plain,
To rescue Greenland from the Dane
And free it from the shame and pain.
Surrender now, evil Dane!
We'll come at you like a freight train,
Cruise missiles, bullets, bomb will rain
And soon we'll conquer your terrain.
And don't you say we are insane -
We are compassionate, humane,
We'll slay the beast, we'll break the chain,
And freedom will forever reign!