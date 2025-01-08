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Блінкен про зазіхання Трампа на Гренландію: Цього, очевидно, не станеться

Держсекретар США Ентоні Блінкен прокоментував заяви Трампа щодо Гренландії

Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що не варто витрачати час на обговорення намірів новообраного американського президента Дональда Трампа встановити контроль над Гренландією.

Про це він сказав на пресконференції з французьким колегою Жан-Ноелем Барро в Парижі в середу, 8 січня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

Блінкен зауважив, що останні 4 роки чинна адміністрація США намагалась співпрацювати із союзниками, а не "казати чи робити щось, що може їх відштовхнути".

Хай там як, ідея, висловлена щодо Гренландії, очевидно, не найкраща. Але, мабуть, важливіше те, що цього, очевидно, не станеться, тому нам, мабуть, не варто гаяти багато часу на розмови про це", - додав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Шольц про заяви Трампа щодо Гренландії: Непорушність кордонів стосується кожної країни 

Що передувало?

Нагадаємо, напередодні Дональд Трамп прокоментував відставку прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо та запропонував включити Канаду до складу США.

6 січня премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про відставку з посади лідера своєї Ліберальної партії.

Трамп знову натякнув на ідею зробити Канаду 51-м штатом США, оприлюднивши мапи з Канадою у складі Сполучених Штатів.

Трюдо розкритикував пропозицію Трампа проголосити країну 51-м американським штатом.

Раніше Трамп також заявив, що Данія повинна віддати Гренландію США "заради вільного світу".

Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.

Міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть цього, проте вона не буде штатом США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МЗС Панами про зазіхання Трампа: Наш канал контролюватимуть лише панамські руки

Автор: 

Гренландія (79) США (23054) Трамп Дональд (5815) Блінкен Ентоні (1157)


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Топ коментарі
+21
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08.01.2025 19:47
+15
Нагадайте Трампу про Кубу!
А то, якось тема не розкрита...
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08.01.2025 19:50
+14
справа тут не в божевiльнiстi окремоi особистостi.неможливо втямити-наскiлькi здурiла америка щоб за таке проголосувати,та ще й двiчи!
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08.01.2025 19:57
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Все просто! В Гренландії живе 45 000 людей! Трамп, як бізнесмен, запропонує їм ,ну, нехай по 10 млн. доларів і проведе референдум! От і все! Гренландіянаш!
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08.01.2025 19:47 Відповісти
А Україну він 51 штатом взяти не хоче? Найкращі гарантії безпеки.
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08.01.2025 20:35 Відповісти
Ви не за тих голосуєте
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08.01.2025 22:00 Відповісти
хто б казав....
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08.01.2025 23:27 Відповісти
Думаю гренландці виявлять велику тупість якщо на це поведуться. Американські акули швиденько загонять корінних до резервацій, щоб не путались під ногами з протестами проти розробки корисних копалин і нафти. Це не якась ліберальна Данія яка з ними няньчиться.
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08.01.2025 20:47 Відповісти
Вони усі переїдуть в Штати куплять дома за 2 лимона а на решту 8 будуть жити на відсотки.
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08.01.2025 22:02 Відповісти
кому ті штати потрібні. Якщо б у мене були гроші, я б точно не вибрав сша для життя
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08.01.2025 23:28 Відповісти
Цікаво,а де би ви вибрали жити?
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09.01.2025 19:31 Відповісти
хочу в Нову Зеландію. Туди навіть яз не долетить) Південь Хорватії, Італії, Іспанії, Греції - ок. Можливо якісь острови в океані.
Але точно не сша
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09.01.2025 23:55 Відповісти
Скільки розумних людей потрібно,що б компенсувати заяви одного відмороженого дурня? Відверто кажучи,я не знаю... Так то заяви,а не дай Господь дії...
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08.01.2025 19:47 Відповісти
Штати сотні років стоять на законі, там є сенат, конгрес, там є виборець. Не можуть же вони зʼїхати з глузду всі одночасно?
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08.01.2025 19:53 Відповісти
Ну, виборець як раз може.
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08.01.2025 20:03 Відповісти
Як життя показало-хто зна... Ну у нас же подурiли в 19роцi цього столiття. Коли почалась ця компанiя розкрутки зе i я побачила це чмо на бiгбордах, я подумала хто буде за нього голосувати. А воно ось як сталося. Прямо масовий психоз... Для мене був капець на це дивитись...
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08.01.2025 23:56 Відповісти
В нас ніколи не було демократії, і розвинутого суспільства, побачимо…
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09.01.2025 00:01 Відповісти
Цікаво, якщо провести вибори зараз, дивлячись на оце, хто переміг би?..
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08.01.2025 20:02 Відповісти
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08.01.2025 19:47 Відповісти
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08.01.2025 19:48 Відповісти
Запитала чат ІІ про фокусивання аутиста на головній цілі без розширення оцінки інших факторів . ОСЬ ВІДПОВІДЬ
Цю характеристику в аутизмі часто називають «гіперфокусуванням» і іноді спостерігають у осіб зі спектром аутизму. Гіперфокус дозволяє людині інтенсивно зосереджуватися на певному завданні, темі або інтересі, часто виключаючи інші стимули чи міркування. Хоча це може бути сильною стороною в завданнях, які вимагають глибокої зосередженості, це також може становити труднощі в ситуаціях, коли потрібна гнучкість або врахування кількох вхідних даних.
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08.01.2025 20:02 Відповісти
Яйцеголові з силіконової долини спалюють нарциса як ракету носія
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08.01.2025 20:11 Відповісти
Поки що яйцеголові вишикувались у чергу в резиденцію.
Цукерберг взагалі цензуру в Мета скасував.
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08.01.2025 22:06 Відповісти
Демократи у все більшому шоці...
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08.01.2025 19:48 Відповісти
Мені все ще цікаво послухати дописувачів які топили тут за Трампа.
Все норм?
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08.01.2025 19:48 Відповісти
73 відсотки!
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08.01.2025 19:49 Відповісти
Норм, значицця...
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08.01.2025 19:51 Відповісти
Петро тут в штангу дав, погоджуюсь...
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08.01.2025 20:03 Відповісти
Вони вже зараз наближаються до стадії: "А що, ваш Порошенко Байден кращий був"?). Саме цікаве, що я можу зрозуміти прихильників Трампа у штатах. Це люди, які, за "покращення вже сьогодні", таких у всьому світі багато. Але як зрозуміти українців, канадців, німців? Америку збираються "робити великою" за їх рахунок. Цікаво буде поглянути на розвиток Німеччини без дешевих кацапських ресурсів, без американських технологій, під санкціями за співробітництво з Китаєм.
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08.01.2025 21:00 Відповісти
так. Мені Мод дом відписався. Все ок каже))
в цій гілці: Росія напала на Україну через некомпетентність адміністрації Байдена, - Трамп
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08.01.2025 23:31 Відповісти
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08.01.2025 19:49 Відповісти
Нагадайте Трампу про Кубу!
А то, якось тема не розкрита...
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08.01.2025 19:50 Відповісти
Може він забув про неї ? А може він комуняка?!
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08.01.2025 19:56 Відповісти
і Пуерто-Рико само давно проситься
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08.01.2025 20:01 Відповісти
Кому ще не зрозуміло? Проти неадеквата потрібно починати процедуру імпічменту відразу після прийняття їм присяги. Причому на інавгурації від нього потрібно забрати подалі Біблію, яку він використовує як фіговий листок для свого сатанізму.
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08.01.2025 19:51 Відповісти
не вийде імпічменту. Спочатку антитрампістам потрібно виграти Конгрес, обидві палати. А це може статись лише через два роки.
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08.01.2025 20:00 Відповісти
блінкен, просрав твій бос, твою америку. ніколи лєвацтво пацифізм та соціалізм не приносили нікому щастя, окрім купці аферистів.
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08.01.2025 19:55 Відповісти
що ти пистиш, , повторюєш трампіські побрехеньки?
Серед конгресменів які входять в фракцію демократів, ліваки є, але їх незначна кількість (здається, чи то 5, чи 6); і ні Байден, ні Клінтон, ні Харріс до них жодним чино не відносяться!
Ти ще скажи, щоб остаточно обісратися, що Рузвельт, Трумен, Кеннеді, і його наступник Джонсон, а також Картер були ліваками... (Клінтона і Обаму в цьому переліку не згадую).
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08.01.2025 20:07 Відповісти
Норвегія, Данія, Голандія і ще країни дали Україні Ф-16, а чому США сцить??? ( Невже ви такі сцикливі) ви ж гарантії дали, чі вашим гарантіям грош ціна в базарний день.
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08.01.2025 19:56 Відповісти
справа тут не в божевiльнiстi окремоi особистостi.неможливо втямити-наскiлькi здурiла америка щоб за таке проголосувати,та ще й двiчи!
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08.01.2025 19:57 Відповісти
Ждуни чекали,що трамп поставить на місце ***ла,а виявилось,що це ****о номер 2.Аж на три країни зазіхає!
А Канада взагалі вважається одним із самих сприятливих місць для проживання.
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08.01.2025 20:05 Відповісти
Уже ні.
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08.01.2025 21:41 Відповісти
Наркоман маск зараз живе разом з рудим - все залежить від ширини та довжини шляхів.
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08.01.2025 20:07 Відповісти
Всі хотять двіжу.
Цікаво, хто перший й@бне ядєром.
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08.01.2025 20:07 Відповісти
Адекватні американці ще не усвідомлюють в яке лайно вони вступили.
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08.01.2025 20:08 Відповісти
А тепер у'явимо рашиський злочинець терорист путін ,слухаючи ці тези так що ви хочете від нас ,США показують на прикладі як треба ділити світ і до того як розсварити цивілізовані країни ,ось що значить до влади приходят популісти невігласи.
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08.01.2025 20:14 Відповісти
Та ці два ***** ще у Хельсінкі про все домовились та поділили. Просто Трампон програв на виборах, тому довелось почекати 4 роки.
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08.01.2025 20:18 Відповісти
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08.01.2025 20:15 Відповісти
США надійний партнер? Схоже рудий засере репутацію США так, що дай Бог щоб вдалося відмитися, і це він ще не през
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08.01.2025 20:31 Відповісти
The evil Dane, the evil Dane
Still clings to Greenland, but in vain -
The USA is great again,
We will defeat the evil Dane!

Our President's enormous brain
Has hatched a plan, so simple and plain,
To rescue Greenland from the Dane
And free it from the shame and pain.

Surrender now, evil Dane!
We'll come at you like a freight train,
Cruise missiles, bullets, bomb will rain
And soon we'll conquer your terrain.

And don't you say we are insane -
We are compassionate, humane,
We'll slay the beast, we'll break the chain,
And freedom will forever reign!
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08.01.2025 20:38 Відповісти

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08.01.2025 20:38 Відповісти
 
 