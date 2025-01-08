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МЗС Панами про зазіхання Трампа: Наш канал контролюватимуть лише панамські руки

Дональд Трамп зазіхнув на Панамський канал

Панама не має наміру обговорювати зі Сполученими Штатами Америки муверенітет Панамського каналу. 

Про це Telemetro заявив міністр закордонних справ Панами Хав’єр Мартінес-Ача, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Він заперечив контакти Панами з Трампом чи його командою. Міністр також наголосив, що коли Трамп вступить на посаду, відносини між США та Панамою будуть регулюватися через звичайні та відповідні офіційні канали.

Мартінес-Ача повторив позицію президента Панами Рауля Муліно про те, що суверенітет Панамського каналу не підлягає обговоренню.

"Суверенітет нашого каналу не підлягає обговоренню. Єдині руки, які контролюють канал, - це панамські руки, і так буде завжди", - сказав глава МЗС.

Він додав, що місією Панамського каналу є "служіння людству та світовій торгівлі і це одна з великих цінностей, яку панамці пропонують світові, даючи міжнародній спільноті гарантію не брати участі або бути активною участю в будь-якому конфлікті".

Також читайте: Барро про заяви Трампа щодо Гренландії: ЄС не дозволить іншим країнам атакувати свої кордони

Зазначимо, що раніше Трамп заявив, що не виключає застосування сили для контролю над Гренландією та Панамським каналом.

Також повідомлялося, що на фоні заяв обраного президента США Дональда Трампа, про бажання "контролю та володіння" Гренландією, уряд Данії оголосив про значне збільшення витрат на оборону острова.

Також Дональд Трамп прокоментував відставку прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо та запропонував включити Канаду до складу США.

Автор: 

Трамп Дональд (5815) Панама (78)


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Топ коментарі
+21
Короче усім хто не має ядерної зброї,швидко потрібно нею запасатись..Їбануті діди прийщли до влади,це якийсь *******
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08.01.2025 14:01
+19
Господи, цей пердун ще навіть не Президент, а вже пів Землі по стелі перелякано бігає через його маячню.
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08.01.2025 13:57
+14
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08.01.2025 13:57
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08.01.2025 13:57 Відповісти
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08.01.2025 14:08 Відповісти
Господи, цей пердун ще навіть не Президент, а вже пів Землі по стелі перелякано бігає через його маячню.
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08.01.2025 13:57 Відповісти
Це він так нагнітає, ціну набиває, хоче руки викрутить для якихось вигідних умов якихось угод.
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08.01.2025 13:58 Відповісти
Иногда вся суть на поверхности и никаких скрытых смыслов искать не стоит. В случае с Трампом это как раз тот самый случай.
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08.01.2025 14:30 Відповісти
Панама зараз переживає .... щоб риже ***** не всралось ! Зі своєю армією США. Та 5-м флотом.
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08.01.2025 14:35 Відповісти
от єдине питання муляє - чому трампу не приходить думка приєднати, скажімо, Мексику, або Венесуелу...
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08.01.2025 13:57 Відповісти
Або Сибір. Ну щоб китайцям не дісталась. Чи не цього Захід боїться?
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08.01.2025 14:01 Відповісти
***** йому ці дві діри?
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08.01.2025 14:11 Відповісти
Венесуела не діра. Тоді б США контролювало світовий видобуток нафти.
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08.01.2025 14:15 Відповісти
Діра. Повна. Це лише кацапські казочки про те що США воюе там де є нафта. Венесуельську нафта мало того що найнижчої якості, так її в основному купує лише Китай.
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08.01.2025 15:14 Відповісти
Це Панама так думає а в Трампа свіи план - в нього ше багато таких планів
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08.01.2025 13:57 Відповісти
Це від того, що уколи пропуска дід. Ти б теж в палату вернувся
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08.01.2025 14:14 Відповісти
№ 6?
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08.01.2025 14:16 Відповісти
І Маск з ним, здається, цим "планом" ділиться...
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08.01.2025 14:41 Відповісти
Задоначу Освальду на набої
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08.01.2025 13:58 Відповісти
Здається, дід скоро обісреться як путін
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08.01.2025 14:00 Відповісти
Короче усім хто не має ядерної зброї,швидко потрібно нею запасатись..Їбануті діди прийщли до влади,це якийсь *******
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08.01.2025 14:01 Відповісти
В нас наче молодий, але ментально теж вже ******** дід.
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08.01.2025 14:06 Відповісти
У нашого "молодого ", "запізнілий юнацький інфантилізм" плавно переходить у "старечий маразм"... "Вікова зрілість" його "оминула стороною"...
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08.01.2025 14:44 Відповісти
👍🤝👏😁
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08.01.2025 16:56 Відповісти
В США схоже період пізнього союзу - там теж діди під 80 вирішували долю республік.
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08.01.2025 14:24 Відповісти
Чем Панаме поможет ядерна зброя, если Трамп пошлет туда 82 дивизию вдв, как сделал в 89 году Буш?
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08.01.2025 15:07 Відповісти
То Канаду,то панамський канал
Він став схожим по імперським
замашкам на пуйло
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08.01.2025 14:01 Відповісти
Порадив би хто Трампу взяти під свій контроль, наприклад - Сибір, "не виключаючи застосування сили"
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08.01.2025 14:02 Відповісти
Трамбон сикун. Кому він погрожує? Панамі та Данії. Хай щось Бразілії чи Аргентіні щось пред'яве. не кажучи за Кітай
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08.01.2025 14:09 Відповісти
ці руки нічого не крали)))
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08.01.2025 14:05 Відповісти
***** та Трамбон. Ще одного ******* Земна куля не витримає
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08.01.2025 14:05 Відповісти
А Сі+++?
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08.01.2025 14:07 Відповісти
А Сі на їх фоні виглядає найбільшим адекватом, як це не дивно. Піторашка вже колонія Китаю і ця залежність тільки зростатиме. При цьому Європка і Штати досі лякаються самої думки про війну зі свинособачими бомжами, які півроку не здатні звільнити один район в Курський області. Для вузькооких настають найбільш сприятливі часи, на жаль.
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08.01.2025 14:25 Відповісти
В Китаю тактика - м'яка сила. Якщо він і діє - то тільки через своїх дурнуватих проксі, але сам ніколи відкрито не підставиться. Хоча, якщо Захід ослабне остаточно. і Китай це зрозуміє, може зробити свій "бросок лангуста" на Тайвань.
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08.01.2025 15:00 Відповісти
Лангусты еле ползают. Может бросок мангуста?
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08.01.2025 15:09 Відповісти
Ви справді настільки тупі, що не здатні в сарказм? Чи прикидуєтеся?
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08.01.2025 16:17 Відповісти
Ну то есть вы дурнину нацарапали, а я в сарказм не способен? Ну ок, пейши исчо.
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08.01.2025 21:23 Відповісти
Си, который вокруг Тайваня клацает зубами, наибольший адекват?
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08.01.2025 15:08 Відповісти
звісно. Для всього світу Тайвань це якесь велике китайське ДНР. І винні в цьому в тому числі самі Штати які позбавили Тайвань праву голосу в ООН замінивши на материкових комуняк.
Тепер подивися на Трампа з Гренландією і Панамським Каналом і на упоротого Пиню - і ти зрозумієш що я правий.
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27.01.2025 13:12 Відповісти
Там ще північнокорейський віннипух з ядерною.
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08.01.2025 14:26 Відповісти
Файний тролінг. Але краще було би розібратися з Кубою.
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08.01.2025 14:13 Відповісти
Це більше схоже га деменцію з шизофренією
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08.01.2025 14:15 Відповісти
я б навіть сказала на активне протистояння деменції та шизофренії )))
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08.01.2025 14:18 Відповісти
Казатися може все що завгодно. Трамп піздобол, який генерує рандомні вкиди лайна на вентилятор.
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08.01.2025 15:09 Відповісти
У нього духу не вистачить.
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08.01.2025 14:15 Відповісти
люди, куди чимчикує цей світ!! Я вже загубилася в кількості зашкварів..
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08.01.2025 14:17 Відповісти
Ні. Не будуть.
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08.01.2025 14:18 Відповісти
У мене інше питання. Навіщо громадяни це відверте опудало обрали? Вони не бачили, що це профнепридатне, некомпетентне, егоцентричне, самозакохане опудало з повним набором комплексів і тарганів?
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08.01.2025 14:19 Відповісти
Бо люди дурні. Всюди. І так само всюди хочуть простих і швидких рішень.
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08.01.2025 14:27 Відповісти
Дивне питання. А наші люди в 2019 не бачили за кого голосують?
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08.01.2025 14:36 Відповісти
Популісти, та ті хто їх вибирають, зруйнують цей Світ. (((
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08.01.2025 14:42 Відповісти
А У НАС - не "бачили"? Таке саме "профнепридатне, некомпетентне, егоцентричне, самозакохане опудало з повним набором комплексів і тарганів..."
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08.01.2025 14:47 Відповісти
саме так, але ж нам розказують: америка, 300 років досвіду демократії, системи важілів і противаг, вільна непідконтрольна олігархам преса, вільний ринок, потужні державні інституції... а населяють країну таке ж стадо нікчемних дебілів.
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08.01.2025 15:07 Відповісти
Danor

Я думав що це тільки в нас живуть дибіли а виходить що в США взагалі живуть всім дибілам дибіли

07.01.2025 21:26
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08.01.2025 23:55 Відповісти
америка з її демократією, цінностями - гівно. Як і європа.
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11.01.2025 16:51 Відповісти
А чому нашi громадяне вибирали Зе? От того американцi вибирали свого...😏
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08.01.2025 17:03 Відповісти
як мені сказали "аби не байден"
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08.01.2025 23:54 Відповісти
Щось у сьогоднішньому світі негаразд!
Це руде ще не во владі, але вже наїхало на дружні до штатів країни:
- приєднати Канаду до штатів Канаду в якості 51 штату (маск заявив, що чинний прем'єр Канади Трудо - дівчинка, яка не виконує хотілок рудого)
- віддати штатам Панамський канал
- віддати штатам Гренландією.

В той же час, усі запобіганки його друзів повині бути виконані, тобто цієі "осі зла"
- путлера
- пухлого (кндр)
- орбана
- фіцо
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08.01.2025 14:20 Відповісти
Він працює на розпад НАТО і ЄС. Вже по суті він посварився з двома членами цих організацій - Данією та Британією. Далі буде...
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08.01.2025 17:59 Відповісти
в світі йонутих стає все більше
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08.01.2025 14:20 Відповісти
ще не інавгурировали а ворогів по світу більшає
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08.01.2025 14:20 Відповісти
Коли ***** почне лякати американців "стерти в попіл", цей великий Комбінатор тихенько піде .... у парашу. Бо США крім хуситів вже налякати нікого не можуть на відміну від *****. Армія США ховається за широкими плечима авіаторів Ізраїля ! Стелси та Ф-35 - це для засранців лякалки. Якщо почнеться "заваруха", то куди всі трампи подінуться !!??
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08.01.2025 14:21 Відповісти
Пендосы ваювать не умеют! (с) Один дурачек так подумал, и послал свое козломордое воинство захватить НПЗ в Сирии. Кстати, тогда прэзиком в США был… Трамп.
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08.01.2025 15:13 Відповісти
І це каже майбутній керівник країни, яка боїться надати дозвіл Україні бити їхнею далекобійною зброєю вглиб росії, щоб раптом не вийшло якоїсь ескалації? Ці заяви виглядають не краще за "бла-бла-бла"... ))
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08.01.2025 14:32 Відповісти
Та це чергова маячня. Згадайте, як він в 2017 році обіцяв "стерти в порошок" КНДР. І шо. А нічого, коли побачив, що корейський хом'як "зробив бойову стійку",то таварісч трамп обтік потім втерся і заявив, що він не дуже то й хотів.
Ахахах, клоун!
Обидва лідери обмінялися погрозливими заявами упродовж останніх тижнів

8 серпня 2017

Президент США Дональд Трамп заявив, що Північна Корея "зустрінеться із вогнем і люттю", ‎якщо погрожуватиме Сполученим Штатам.‎

Як повідомляють американські ЗМІ, пан Трамп заявив: "Північній Кореї краще не погрожувати ‎США. [Інакше] вони зустрінуться із таким вогнем і люттю, яких світ іще не бачив".‎

Заяви президента з'явилися невдові після публікації звіту Washington Post, у якому видання ‎цитує американських розвідників, які кажуть, що у Пхеньяна є ядерні боєголовки, достатньо малі, ‎щоб уміститися у міжконтинентальні балістичні ракети.‎
США також відправили до Корейського півострова військові кораблі й підводний човен.
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08.01.2025 14:47 Відповісти
трамп 2025:

Когда у нас всє стабільно, застой. Нам скучна. Хочєтса двіжухі
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08.01.2025 14:47 Відповісти
Так, двiжуха по свiту пiшла ще та...😁
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08.01.2025 17:10 Відповісти
Пана Трампа несе... Він видає маячню без перерви. І головне, що нічого з тих " геніальних" ініціатив не втілеться у життя, але дід бреше як дихає. Таке відчуття, що ему, та його другану Маску, потрібен психіатр.
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08.01.2025 15:02 Відповісти
Панамський канал контролюють еврейські клани .
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08.01.2025 15:46 Відповісти
« муверенітет»- це суверенітет ?
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08.01.2025 16:30 Відповісти
Ага і китайські так дорогі покидьки з панами? А нічого що канал і саму панаму створили США?
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08.01.2025 21:53 Відповісти
він ще не президент, а його вже всі послали
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08.01.2025 23:57 Відповісти
 
 