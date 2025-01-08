МЗС Панами про зазіхання Трампа: Наш канал контролюватимуть лише панамські руки

Панама не має наміру обговорювати зі Сполученими Штатами Америки муверенітет Панамського каналу.

Про це Telemetro заявив міністр закордонних справ Панами Хав’єр Мартінес-Ача, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Він заперечив контакти Панами з Трампом чи його командою. Міністр також наголосив, що коли Трамп вступить на посаду, відносини між США та Панамою будуть регулюватися через звичайні та відповідні офіційні канали.

Мартінес-Ача повторив позицію президента Панами Рауля Муліно про те, що суверенітет Панамського каналу не підлягає обговоренню.

"Суверенітет нашого каналу не підлягає обговоренню. Єдині руки, які контролюють канал, - це панамські руки, і так буде завжди", - сказав глава МЗС.

Він додав, що місією Панамського каналу є "служіння людству та світовій торгівлі і це одна з великих цінностей, яку панамці пропонують світові, даючи міжнародній спільноті гарантію не брати участі або бути активною участю в будь-якому конфлікті".

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Зазначимо, що раніше Трамп заявив, що не виключає застосування сили для контролю над Гренландією та Панамським каналом.

Також повідомлялося, що на фоні заяв обраного президента США Дональда Трампа, про бажання "контролю та володіння" Гренландією, уряд Данії оголосив про значне збільшення витрат на оборону острова.

Також Дональд Трамп прокоментував відставку прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо та запропонував включити Канаду до складу США.