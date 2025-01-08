МЗС Панами про зазіхання Трампа: Наш канал контролюватимуть лише панамські руки
Панама не має наміру обговорювати зі Сполученими Штатами Америки муверенітет Панамського каналу.
Про це Telemetro заявив міністр закордонних справ Панами Хав’єр Мартінес-Ача, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Він заперечив контакти Панами з Трампом чи його командою. Міністр також наголосив, що коли Трамп вступить на посаду, відносини між США та Панамою будуть регулюватися через звичайні та відповідні офіційні канали.
Мартінес-Ача повторив позицію президента Панами Рауля Муліно про те, що суверенітет Панамського каналу не підлягає обговоренню.
"Суверенітет нашого каналу не підлягає обговоренню. Єдині руки, які контролюють канал, - це панамські руки, і так буде завжди", - сказав глава МЗС.
Він додав, що місією Панамського каналу є "служіння людству та світовій торгівлі і це одна з великих цінностей, яку панамці пропонують світові, даючи міжнародній спільноті гарантію не брати участі або бути активною участю в будь-якому конфлікті".
Зазначимо, що раніше Трамп заявив, що не виключає застосування сили для контролю над Гренландією та Панамським каналом.
Також повідомлялося, що на фоні заяв обраного президента США Дональда Трампа, про бажання "контролю та володіння" Гренландією, уряд Данії оголосив про значне збільшення витрат на оборону острова.
Також Дональд Трамп прокоментував відставку прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо та запропонував включити Канаду до складу США.
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Він став схожим по імперським
замашкам на пуйло
Тепер подивися на Трампа з Гренландією і Панамським Каналом і на упоротого Пиню - і ти зрозумієш що я правий.
Я думав що це тільки в нас живуть дибіли а виходить що в США взагалі живуть всім дибілам дибіли
07.01.2025 21:26
Це руде ще не во владі, але вже наїхало на дружні до штатів країни:
- приєднати Канаду до штатів Канаду в якості 51 штату (маск заявив, що чинний прем'єр Канади Трудо - дівчинка, яка не виконує хотілок рудого)
- віддати штатам Панамський канал
- віддати штатам Гренландією.
В той же час, усі запобіганки його друзів повині бути виконані, тобто цієі "осі зла"
- путлера
- пухлого (кндр)
- орбана
- фіцо
Ахахах, клоун!
Обидва лідери обмінялися погрозливими заявами упродовж останніх тижнів
8 серпня 2017
Президент США Дональд Трамп заявив, що Північна Корея "зустрінеться із вогнем і люттю", якщо погрожуватиме Сполученим Штатам.
Як повідомляють американські ЗМІ, пан Трамп заявив: "Північній Кореї краще не погрожувати США. [Інакше] вони зустрінуться із таким вогнем і люттю, яких світ іще не бачив".
Заяви президента з'явилися невдові після публікації звіту Washington Post, у якому видання цитує американських розвідників, які кажуть, що у Пхеньяна є ядерні боєголовки, достатньо малі, щоб уміститися у міжконтинентальні балістичні ракети.
США також відправили до Корейського півострова військові кораблі й підводний човен.
Когда у нас всє стабільно, застой. Нам скучна. Хочєтса двіжухі