Шольц про заяви Трампа щодо Гренландії: Непорушність кордонів стосується кожної країни
Канцлер Німеччини Олаф Шольц застеріг від насильницької зміни кордонів у світлі останніх заяв новообраного президента США Дональда Трампа про претензії на Гренландію.
Про це пише Spiegel, передає Цензор.НЕТ.
Шольц говорив про це з низкою європейських глав держав і урядів та президентом Європейської ради Антоніу Коштою.
Принцип непорушності кордонів поширюється на кожну країну – незалежно від того, чи розташована вона на схід від нас, чи на захід", - наголосив німецький канцлер.
Шольц додав, що кожна держава "повинна дотримуватися цього, незалежно від того, чи це маленька країна, чи дуже потужна держава".
Що передувало?
Нагадаємо, напередодні Дональд Трамп прокоментував відставку прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо та запропонував включити Канаду до складу США.
6 січня премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про відставку з посади лідера своєї Ліберальної партії.
Трамп знову натякнув на ідею зробити Канаду 51-м штатом США, оприлюднивши мапи з Канадою у складі Сполучених Штатів.
Трюдо розкритикував пропозицію Трампа проголосити країну 51-м американським штатом.
Раніше Трамп також заявив, що Данія повинна віддати Гренландію США "заради вільного світу".
Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.
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"Эй ты, недостреленный,
Давай-ка на укол"
Трампу вже не цікаво бути президентом США, він хоче стати першим імператором найвеличнішої американської імперії.
А взагалі то Трамп реально хворий.
Вже не дивно, що може скоро виникнути третя світова війна , яка закінчить існування всього живого на землі.
Рудий собіратель зємєль-2, обісрався тричі, з Гренландією, Канадою, Панамою
Вера Измайлова
https://x.com/veraizmaylova41
@veraizmaylova41
https://x.com/veraizmaylova41/status/1876929215116857810
-Купи мне Гренландию!Я там ракеты в космос буду отправлять и гарем поселю...
- Чаво "ТАВО" !!!
- Давай, давай іді атьсюда, ні бєзабразнічай...