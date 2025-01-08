Шольц про заяви Трампа щодо Гренландії: Непорушність кордонів стосується кожної країни

Канцлер Німеччини Олаф Шольц застеріг від насильницької зміни кордонів у світлі останніх заяв новообраного президента США Дональда Трампа про претензії на Гренландію.

Про це пише Spiegel, передає Цензор.НЕТ.

Шольц говорив про це з низкою європейських глав держав і урядів та президентом Європейської ради Антоніу Коштою.

Принцип непорушності кордонів поширюється на кожну країну – незалежно від того, чи розташована вона на схід від нас, чи на захід", - наголосив німецький канцлер.

Шольц додав, що кожна держава "повинна дотримуватися цього, незалежно від того, чи це маленька країна, чи дуже потужна держава".

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Що передувало?

Нагадаємо, напередодні Дональд Трамп прокоментував відставку прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо та запропонував включити Канаду до складу США.

6 січня премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про відставку з посади лідера своєї Ліберальної партії.

Трамп знову натякнув на ідею зробити Канаду 51-м штатом США, оприлюднивши мапи з Канадою у складі Сполучених Штатів.

Трюдо розкритикував пропозицію Трампа проголосити країну 51-м американським штатом.

Раніше Трамп також заявив, що Данія повинна віддати Гренландію США "заради вільного світу".

Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.

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