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Шольц про заяви Трампа щодо Гренландії: Непорушність кордонів стосується кожної країни

Шольц засудив заяви Трампа щодо його зазіхання на Гренландію

Канцлер Німеччини Олаф Шольц застеріг від насильницької зміни кордонів у світлі останніх заяв новообраного президента США Дональда Трампа про претензії на Гренландію.

Про це пише Spiegel, передає Цензор.НЕТ.

Шольц говорив про це з низкою європейських глав держав і урядів та президентом Європейської ради Антоніу Коштою.

Принцип непорушності кордонів поширюється на кожну країну – незалежно від того, чи розташована вона на схід від нас, чи на захід", - наголосив німецький канцлер.

Шольц додав, що кожна держава "повинна дотримуватися цього, незалежно від того, чи це маленька країна, чи дуже потужна держава".

Читайте також: Гренландія може стати незалежною, але не штатом США, - глава МЗС Данії Расмуссен відповів на заяви Трампа 

Що передувало?

Нагадаємо, напередодні Дональд Трамп прокоментував відставку прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо та запропонував включити Канаду до складу США.

6 січня премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про відставку з посади лідера своєї Ліберальної партії.

Трамп знову натякнув на ідею зробити Канаду 51-м штатом США, оприлюднивши мапи з Канадою у складі Сполучених Штатів.

Трюдо розкритикував пропозицію Трампа проголосити країну 51-м американським штатом.

Раніше Трамп також заявив, що Данія повинна віддати Гренландію США "заради вільного світу".

Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МЗС Панами про зазіхання Трампа: Наш канал контролюватимуть лише панамські руки

Автор: 

Гренландія (79) Трамп Дональд (5815) Шольц Олаф (1141)


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Топ коментарі
+11
Проковтнули Крим,проковтнуть і Гренландію!
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08.01.2025 18:25
+10
Це ж ескалація! Шольц ти полегше...
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08.01.2025 18:24
+7
Заяви Трампа щодо насильницьких змін кордонів лише допомагають путіну оправдувати його війну в Україні. Таке враження, що Трамп своїми заявами допомагає путіну відмитися від української крові і узаконити захоплене.
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08.01.2025 18:34
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Це ж ескалація! Шольц ти полегше...
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08.01.2025 18:24 Відповісти
Проковтнули Крим,проковтнуть і Гренландію!
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08.01.2025 18:25 Відповісти
про це потрібно було думати всі роки після розвалу совка, а не жерти, жерти, жерти і смердіти бздом аж до глобального "потепління".
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08.01.2025 18:26 Відповісти
Рудий імператор ще не сів на трон а вже зі своїм петрушкою маском наводить шорох в світі. Хто багато ******* той по рилу дістає. Чекаємо.
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08.01.2025 18:27 Відповісти
Так хто кого? Петрушка рудого чи рудий петрушку по рилу заіпашить?
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08.01.2025 18:31 Відповісти
Ковбаса, а Україні значить треба кацапам поступитися, щоб не було ескалації?
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08.01.2025 18:30 Відповісти
Боже правду вище пишуть, що Трамп ще не офіційний президент, а Європа вже наввипередки виправдовується і щось коментує. І вони ще про неминучу війну з московією щось говорять. Німці альо знімаєте вже з себе саван провини. Саме зараз потрібні арійці.
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08.01.2025 18:31 Відповісти
*уйло √2
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08.01.2025 18:32 Відповісти
А чи є у Гренландії щось на кшалт Будапештсьгого Мєморандума? Данії до Мюнхена їхати?
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08.01.2025 18:32 Відповісти
Это по Трампа пел Высоцкий
"Эй ты, недостреленный,
Давай-ка на укол"
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08.01.2025 18:33 Відповісти
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08.01.2025 18:33 Відповісти
Заяви Трампа щодо насильницьких змін кордонів лише допомагають путіну оправдувати його війну в Україні. Таке враження, що Трамп своїми заявами допомагає путіну відмитися від української крові і узаконити захоплене.
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08.01.2025 18:34 Відповісти
Шольц повинен знати, що для імперії не існує кордонів.
Трампу вже не цікаво бути президентом США, він хоче стати першим імператором найвеличнішої американської імперії.
А взагалі то Трамп реально хворий.
Вже не дивно, що може скоро виникнути третя світова війна , яка закінчить існування всього живого на землі.
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08.01.2025 18:51 Відповісти
Третя світовп війна ВДЕ виникла і іде. Прки на двух обмежених теріторіях.
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08.01.2025 20:20 Відповісти
Москалі обдумують,а що сказати після пресконференції Рудого)А скажуть ЄС щось таке,віддайте нам Україну і тоді ми ,ви і Китай завалимо Гамерику)
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08.01.2025 18:53 Відповісти
Непорушність кордонів стосується кожної країни - ну так), пам'ятається,таке вже з ****** проходили,
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08.01.2025 18:59 Відповісти
Американский военый корабль...
Рудий собіратель зємєль-2, обісрався тричі, з Гренландією, Канадою, Панамою
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08.01.2025 19:04 Відповісти
https://x.com/veraizmaylova41

Вера Измайлова



https://x.com/veraizmaylova41

@veraizmaylova41


https://x.com/veraizmaylova41/status/1876929215116857810

-Купи мне Гренландию!Я там ракеты в космос буду отправлять и гарем поселю...
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08.01.2025 19:06 Відповісти
краще б Шольц дозволив поставляти нам "квадратні" ракети замість його скульожу.
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08.01.2025 19:19 Відповісти
Все це шаркання світових лідорів, в тому шо вони ,бояться висвітлиня компромату на кожного ,який є в кремлі ...висновкі такі ,не сцяться нічого , пояснити своїм виборцям ,шо всі ми люди ,але державні інтереси ми не здамо ( так як 🤡зеленський ) ...і маніпулювати нами не дамо ,бо прос* ремо держави , робити треба так як кремль, вбивці ,під* філи ,грабіжники і...вони всіх мають на увазі ,продовжують керувати і все ок ...тоталітарка в тренді ...тому, демократія має стати сильнишою і не боятися ,ніяких персональних погроз !!!
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08.01.2025 19:30 Відповісти
- Ти ета, ти тавой
- Чаво "ТАВО" !!!
- Давай, давай іді атьсюда, ні бєзабразнічай...
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08.01.2025 19:31 Відповісти
То він пошуткував ! Сильни лідери як Зеленський, Трамп часто жартують !
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08.01.2025 19:52 Відповісти
шольц - ще більше сцикло ніж я.
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08.01.2025 21:46 Відповісти
 
 