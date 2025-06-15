Макрон разом із Фредеріксен прибули до Гренландії

У неділю, 15 червня, президент Франції Емманюель Макрон прибув до Гренландії. На острів також прилетіла і премʼєр-міністерка Данії Метте Фредеріксен.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Єлисейського палацу у соцмережі Х.

У короткому коментарі журналістам після прибуття Макрон заявив, що приїхав до Гренландії "з посланням солідарності, підтримки та дружби".

Видання DR пише, що у Макрона та Фредеріксен заплановані переговори з гренландським урядом.

Політиків зустріли близько 100 місцевих жителів, частина з яких розмахували прапорами Гренландії.

