Макрон разом із Фредеріксен прибули до Гренландії
У неділю, 15 червня, президент Франції Емманюель Макрон прибув до Гренландії. На острів також прилетіла і премʼєр-міністерка Данії Метте Фредеріксен.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Єлисейського палацу у соцмережі Х.
У короткому коментарі журналістам після прибуття Макрон заявив, що приїхав до Гренландії "з посланням солідарності, підтримки та дружби".
Видання DR пише, що у Макрона та Фредеріксен заплановані переговори з гренландським урядом.
Політиків зустріли близько 100 місцевих жителів, частина з яких розмахували прапорами Гренландії.
