УКР
Новини Візит Макрона до Гренландії
Макрон разом із Фредеріксен прибули до Гренландії

Макрон прибув до Гренландії

У неділю, 15 червня, президент Франції Емманюель Макрон прибув до Гренландії. На острів також прилетіла і премʼєр-міністерка Данії Метте Фредеріксен.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Єлисейського палацу у соцмережі Х.

У короткому коментарі журналістам після прибуття Макрон заявив, що приїхав до Гренландії "з посланням солідарності, підтримки та дружби".

Видання DR пише, що у Макрона та Фредеріксен заплановані переговори з гренландським урядом.

Політиків зустріли близько 100 місцевих жителів, частина з яких розмахували прапорами Гренландії.

Читайте також: Макрон: Гренландія не є об’єктом для захоплення

Топ коментарі
+4
«Я їду туди, щоб сказати: "Ми тут і готові реінвестувати, щоб не було хижацтва". (...) Гренландія не для продажу», - з такою заявою виступив Еммануель Макрон за кілька днів до поїздки.
показати весь коментар
15.06.2025 19:41 Відповісти
+2
Та не переймайтеся - Трамп про Гренландію вже давно ЗАБУВ!
p.s.: він би й про Україну вже бажав би забути, але опозиція не дає...
показати весь коментар
15.06.2025 19:26 Відповісти
+1
о,це для того, що б подражнити трампона?
показати весь коментар
15.06.2025 19:23 Відповісти
Макрон зробив зупинку у гренландській столиці Нуук дорогою на саміт G7 у Канаді.
показати весь коментар
15.06.2025 19:38 Відповісти
Щось Ізраїльтяни, таке знають, про старого банкрота трампа??

"Лагерь Трампа против участия в войне с Ираном" https://news.israelinfo.co.il/133533 .

Есть такой себе трампло,
Очень дружен он с х*йло
И язык как помело.
Вот такое вот говно!(С)
показати весь коментар
15.06.2025 19:54 Відповісти
трумп - п**едофіл?
як і хло..
показати весь коментар
15.06.2025 21:26 Відповісти
Та дайте ж йому укласти угоду хоч з ким небудь.
показати весь коментар
15.06.2025 19:41 Відповісти
ну так Зеленський вже допоміг йому укласти одну угоду..
показати весь коментар
15.06.2025 19:45 Відповісти
Я мав на увазі не шантаж тєрпіли і гоп стоп.
показати весь коментар
15.06.2025 19:49 Відповісти
Зарано прилетіли. Треба два тижні почекати. Трампло угоду укладе.
показати весь коментар
15.06.2025 19:39 Відповісти
Рудий щуряка .як взнає ,що на його уявній території шляються хто попало то на нього нападе ікота та діарея...)
показати весь коментар
15.06.2025 20:54 Відповісти
його територія - газончик Білого Дому і гольф поле в Мар-а-Лазі.
старе пердило саме вибрало самоізоляцію
показати весь коментар
15.06.2025 22:46 Відповісти
Де встряють французи, там виходить пшик - театрально вишукана нація, але вміє тільки бла-бла-бла.
показати весь коментар
15.06.2025 21:26 Відповісти
Вау У НИХ ТАКОЙ СТРЕСС ЧТО БУЖЕТ ЛЁГКИЙ СЕКС!!!
показати весь коментар
15.06.2025 22:48 Відповісти
 
 