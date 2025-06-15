Макрон вместе с Фредериксен прибыли в Гренландию

В воскресенье, 15 июня, президент Франции Эмманюэль Макрон прибыл в Гренландию. На остров также прилетела и премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Елисейского дворца в соцсети Х.

В коротком комментарии журналистам по прибытии Макрон заявил, что приехал в Гренландию "с посланием солидарности, поддержки и дружбы".

Издание DR пишет, что у Макрона и Фредериксен запланированы переговоры с гренландским правительством.

Политиков встретили около 100 местных жителей, часть из которых размахивали флагами Гренландии.

