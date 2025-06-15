Макрон вместе с Фредериксен прибыли в Гренландию
В воскресенье, 15 июня, президент Франции Эмманюэль Макрон прибыл в Гренландию. На остров также прилетела и премьер-министр Дании Метте Фредериксен.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Елисейского дворца в соцсети Х.
В коротком комментарии журналистам по прибытии Макрон заявил, что приехал в Гренландию "с посланием солидарности, поддержки и дружбы".
Издание DR пишет, что у Макрона и Фредериксен запланированы переговоры с гренландским правительством.
Политиков встретили около 100 местных жителей, часть из которых размахивали флагами Гренландии.
"Лагерь Трампа против участия в войне с Ираном" https://news.israelinfo.co.il/133533 .
Есть такой себе трампло,
Очень дружен он с х*йло
И язык как помело.
Вот такое вот говно!(С)
як і хло..
p.s.: він би й про Україну вже бажав би забути, але опозиція не дає...
старе пердило саме вибрало самоізоляцію