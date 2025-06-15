РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7679 посетителей онлайн
Новости изит Макрона в Гренландию
2 122 14

Макрон вместе с Фредериксен прибыли в Гренландию

Макрон прибыл в Гренландию

В воскресенье, 15 июня, президент Франции Эмманюэль Макрон прибыл в Гренландию. На остров также прилетела и премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Елисейского дворца в соцсети Х.

В коротком комментарии журналистам по прибытии Макрон заявил, что приехал в Гренландию "с посланием солидарности, поддержки и дружбы".

Издание DR пишет, что у Макрона и Фредериксен запланированы переговоры с гренландским правительством.

Политиков встретили около 100 местных жителей, часть из которых размахивали флагами Гренландии.

Читайте также: Макрон: Гренландия не является объектом для захвата

Автор: 

визит (3167) Гренландия (86) Макрон Эмманюэль (1447) Фредериксен Метте (102)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
«Я їду туди, щоб сказати: "Ми тут і готові реінвестувати, щоб не було хижацтва". (...) Гренландія не для продажу», - з такою заявою виступив Еммануель Макрон за кілька днів до поїздки.
показать весь комментарий
15.06.2025 19:41 Ответить
+2
Та не переймайтеся - Трамп про Гренландію вже давно ЗАБУВ!
p.s.: він би й про Україну вже бажав би забути, але опозиція не дає...
показать весь комментарий
15.06.2025 19:26 Ответить
+1
о,це для того, що б подражнити трампона?
показать весь комментарий
15.06.2025 19:23 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
о,це для того, що б подражнити трампона?
показать весь комментарий
15.06.2025 19:23 Ответить
Макрон зробив зупинку у гренландській столиці Нуук дорогою на саміт G7 у Канаді.
показать весь комментарий
15.06.2025 19:38 Ответить
«Я їду туди, щоб сказати: "Ми тут і готові реінвестувати, щоб не було хижацтва". (...) Гренландія не для продажу», - з такою заявою виступив Еммануель Макрон за кілька днів до поїздки.
показать весь комментарий
15.06.2025 19:41 Ответить
Щось Ізраїльтяни, таке знають, про старого банкрота трампа??

"Лагерь Трампа против участия в войне с Ираном" https://news.israelinfo.co.il/133533 .

Есть такой себе трампло,
Очень дружен он с х*йло
И язык как помело.
Вот такое вот говно!(С)
показать весь комментарий
15.06.2025 19:54 Ответить
трумп - п**едофіл?
як і хло..
показать весь комментарий
15.06.2025 21:26 Ответить
Та не переймайтеся - Трамп про Гренландію вже давно ЗАБУВ!
p.s.: він би й про Україну вже бажав би забути, але опозиція не дає...
показать весь комментарий
15.06.2025 19:26 Ответить
Та дайте ж йому укласти угоду хоч з ким небудь.
показать весь комментарий
15.06.2025 19:41 Ответить
ну так Зеленський вже допоміг йому укласти одну угоду..
показать весь комментарий
15.06.2025 19:45 Ответить
Я мав на увазі не шантаж тєрпіли і гоп стоп.
показать весь комментарий
15.06.2025 19:49 Ответить
Зарано прилетіли. Треба два тижні почекати. Трампло угоду укладе.
показать весь комментарий
15.06.2025 19:39 Ответить
Рудий щуряка .як взнає ,що на його уявній території шляються хто попало то на нього нападе ікота та діарея...)
показать весь комментарий
15.06.2025 20:54 Ответить
його територія - газончик Білого Дому і гольф поле в Мар-а-Лазі.
старе пердило саме вибрало самоізоляцію
показать весь комментарий
15.06.2025 22:46 Ответить
Де встряють французи, там виходить пшик - театрально вишукана нація, але вміє тільки бла-бла-бла.
показать весь комментарий
15.06.2025 21:26 Ответить
Вау У НИХ ТАКОЙ СТРЕСС ЧТО БУЖЕТ ЛЁГКИЙ СЕКС!!!
показать весь комментарий
15.06.2025 22:48 Ответить
 
 