Глава МЗС Данії Расмуссен викликає посла США після повідомлень про збір розвідданих щодо Гренландії: Ми не шпигуємо за друзями

Міністр закордонних справ Данії Ларс Лекке Расмуссен викликав американського посла на зустріч до МЗС після публікації в газеті The Wall Street Journal, в якій йдеться, що США посилюють розвідувальну діяльність в Гренландії.

Про це пише DR, інформує Цензор.НЕТ.

Расмуссен заявив, що його занепокоїв матеріал, опублікований на сторінках The Wall Street Journal.

"Я прочитав статтю, і вона мене дуже непокоїть. Тому що ми не шпигуємо між друзями... Я не можу знати, чи це відбувається, бо про це написано в газеті. Але ті, хто висловлюється, не дуже рішуче спростовують це. І це мене турбує",- заявив дипломат.

Він зазначив, що особиста зустріч з американським послом зможе прояснити, чи є повідомлення видання правдою.

"І хоча б для того, щоб ми могли висловити свою точку зору. Це дуже тривожно, якщо хтось має такий підхід, як зараз, для отримання розвідувальних даних у Данії та Гренландії", - додав Расмуссен.

Нагадаємо, що напередодні газета Wall Street Journal із посиланням на власні джерела написала, що США доручили своїм розвідувальним спецслужбам активізувати збір інформації про Гренландію на тлі бажання президента Дональда Трампа встановити контроль над островом.

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Трамп хоче Гренландію

Нагадаємо, на початку січня Трамп заявив, що Данія має відмовитися від Гренландії для захисту "вільного світу".

Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.

Глава МЗС Данії Расмуссен своєю чергою заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть цього, проте вона не буде штатом США.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що ЄС не дозволить іншим країнам атакувати свої кордони.

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CNN пише, що чиновники Данії побоюються, що президент США Дональд Трамп набагато серйозніше налаштований щодо придбання Гренландії, ніж у перший термін.

Раніше прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути американським чи данським, а прагне до незалежності, зазначивши, що це не є чимось новим.

5 березня Трамп заявив, що США готові прийняти Гренландію до свого складу, якщо народ буде "за": "Ми отримаємо її "так чи інакше".

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