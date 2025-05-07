Глава МИД Дании Расмуссен вызывает посла США после сообщений о сборе разведданных по Гренландии: Мы не шпионим за друзьями

Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен вызвал американского посла на встречу в МИД после публикации в газете The Wall Street Journal, в которой говорится, что США усиливают разведывательную деятельность в Гренландии.

Об этом пишет DR, информирует Цензор.НЕТ.

Расмуссен заявил, что его обеспокоил материал, опубликованный на страницах The Wall Street Journal.

"Я прочитал статью, и она меня очень беспокоит. Потому что мы не шпионим между друзьями... Я не могу знать, происходит ли это, потому что об этом написано в газете. Но те, кто высказывается, не очень решительно опровергают это. И это меня беспокоит",- заявил дипломат.

Он отметил, что личная встреча с американским послом сможет прояснить, является ли сообщение издания правдой.

"И хотя бы для того, чтобы мы могли высказать свою точку зрения. Это очень тревожно, если кто-то имеет такой подход, как сейчас, для получения разведывательных данных в Дании и Гренландии", - добавил Расмуссен.

Напомним, что накануне газета Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники написала, что США поручили своим разведывательным спецслужбам активизировать сбор информации о Гренландии на фоне желания президента Дональда Трампа установить контроль над островом.

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Трамп хочет Гренландию

Напомним, в начале января Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".

Премьер Дании Метте Фредериксен не может представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для контроля над Гренландией.

Глава МИД Дании Расмуссен в свою очередь заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители захотят этого, однако она не будет штатом США.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что ЕС не позволит другим странам атаковать свои границы.

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CNN пишет, что чиновники Дании опасаются, что президент США Дональд Трамп гораздо серьезнее настроен относительно приобретения Гренландии, чем в первый срок.

Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.

5 марта Трамп заявил, что США готовы принять Гренландию в свой состав, если народ будет "за": "Мы получим ее "так или иначе".

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