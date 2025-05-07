Каллас: Будущее Гренландии должен решать ее народ, без внешнего давления

Европейский Союз поддерживает право народа Гренландии самостоятельно определять свое будущее, при условии соблюдения принципов суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности границ.

Об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Любые решения относительно будущего Гренландии должны приниматься именно народом Гренландии. А единственный способ сохранить мировой порядок, основанный на правилах, - это полное соблюдение принципов суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности границ", - отметила Каллас.

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Несмотря на отсутствие прямой военной угрозы, Каллас подчеркнула важность бдительности из-за изменения глобальной динамики безопасности после вторжения РФ в Украину. Она подчеркнула, что Евросоюз координирует политику безопасности в Арктике с НАТО, Исландией, Норвегией и Канадой.

Во время дебатов в Европарламенте несколько депутатов осудили президента США Дональда Трампа за его публичные заявления о намерении присоединить Гренландию к США.

Напомним, президент США Дональд Трамп сказал, что может применить военную силу против Гренландии, однако с Канадой такого вероятно не произойдет.

Трамп хочет Гренландию

Напомним, в начале января Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".

Премьер Дании Метте Фредериксен не может представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для контроля над Гренландией.

Глава МИД Дании Расмуссен в свою очередь заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители захотят этого, однако она не будет штатом США.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что ЕС не позволит другим странам атаковать свои границы.

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Канцлер Германии Олаф Шольц предостерег от насильственного изменения границ в свете последних заявлений новоизбранного президента США Дональда Трампа о претензиях на Гренландию.

CNN пишет, что чиновники Дании опасаются, что президент США Дональд Трамп гораздо серьезнее настроен относительно приобретения Гренландии, чем в первый срок.

Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.

5 марта Трамп заявил, что США готовы принять Гренландию в свой состав, если народ будет "за": "Мы получим ее "так или иначе".

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