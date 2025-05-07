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Новости Трамп хочет видеть Гренландию в США
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Каллас: Будущее Гренландии должен решать ее народ, без внешнего давления

каллас,кая

Европейский Союз поддерживает право народа Гренландии самостоятельно определять свое будущее, при условии соблюдения принципов суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности границ.

Об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Любые решения относительно будущего Гренландии должны приниматься именно народом Гренландии. А единственный способ сохранить мировой порядок, основанный на правилах, - это полное соблюдение принципов суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности границ", - отметила Каллас.

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Несмотря на отсутствие прямой военной угрозы, Каллас подчеркнула важность бдительности из-за изменения глобальной динамики безопасности после вторжения РФ в Украину. Она подчеркнула, что Евросоюз координирует политику безопасности в Арктике с НАТО, Исландией, Норвегией и Канадой.

Во время дебатов в Европарламенте несколько депутатов осудили президента США Дональда Трампа за его публичные заявления о намерении присоединить Гренландию к США.

Напомним, президент США Дональд Трамп сказал, что может применить военную силу против Гренландии, однако с Канадой такого вероятно не произойдет.

Трамп хочет Гренландию

Напомним, в начале января Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".

Премьер Дании Метте Фредериксен не может представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для контроля над Гренландией.

Глава МИД Дании Расмуссен в свою очередь заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители захотят этого, однако она не будет штатом США.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что ЕС не позволит другим странам атаковать свои границы.

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Канцлер Германии Олаф Шольц предостерег от насильственного изменения границ в свете последних заявлений новоизбранного президента США Дональда Трампа о претензиях на Гренландию.

CNN пишет, что чиновники Дании опасаются, что президент США Дональд Трамп гораздо серьезнее настроен относительно приобретения Гренландии, чем в первый срок.

Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.

5 марта Трамп заявил, что США готовы принять Гренландию в свой состав, если народ будет "за": "Мы получим ее "так или иначе".

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Трамп скаже - кожному ескімосу по ляму дол. - і що скаже народ?
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07.05.2025 12:24 Ответить
ще хтось вірить цьому недоумку?
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07.05.2025 12:25 Ответить
Поки він при владі і його так шибає - потрібно прислухатись
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07.05.2025 12:28 Ответить
Те що хоче трамп повинна зробити Європа, а не гратися у демократію
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07.05.2025 12:41 Ответить
Повинно визначатись... але є одне але... поки Європа дуже демократична, у путіна та у трмпа довгі руки, тут вже не про демократю, а про право сильного. Гренландія налічує 55 000 мешканців, на що вониь самі спроможні без сторонньої допомоги, вони реально можуть стати територією росії оскількидо цього це була Європа, Європа пвинна посилити свою присутність
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07.05.2025 12:37 Ответить
Моль затрахала весь Світ, клован замордував Неньку, рижий клован уже переплюнув усіх.
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07.05.2025 12:38 Ответить
А що - є потреба народу Гренландії щось взагалі вирішувати?
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07.05.2025 12:39 Ответить
оооо....
народ гренландії?
яка знайома пісня!
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07.05.2025 12:44 Ответить
Яке вирішення що воно несе?
Питання про це взагалі повинно бути закрите!
Крим у нас вже «виявив бажання»
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07.05.2025 13:49 Ответить
 
 