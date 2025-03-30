Трамп о возможности применения силы для аннексии Гренландии: Не снимаю никаких вариантов со стола

Президент США Дональд Трамп не исключает, что США могут применить силу для присоединения Гренландии.

Об этом он заявил в интервью телеканалу NBC News, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Глава Белого дома повторил, что есть "большая вероятность того, что мы можем сделать это (присоединить Гренландию к США. - Ред.) без военной силы", но уточнил, что "не снимает никаких вариантов со стола".

Отвечая на вопрос ведущего, какой сигнал вероятная аннексия Гренландии пошлет России и остальным странам мира, президент ответил: "Я не думаю об этом. Меня это не волнует".

"Гренландия - это очень отдельная тема, совсем другая. Это международный мир. Это международная безопасность и сила. У вас есть корабли, плавающие за пределами Гренландии из России, Китая и многих других мест. И мы не позволим произойти тому, что может навредить миру или Соединенным Штатам", - сказал Трамп.

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Трамп хочет купить Гренландию

Напомним, в начале января Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".

Премьер Дании Метте Фредериксен не может представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для контроля над Гренландией.

Глава МИД Дании Расмуссен в свою очередь заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители захотят этого, однако она не будет штатом США.

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Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что ЕС не позволит другим странам атаковать свои границы.

Канцлер Германии Олаф Шольц предостерег от насильственного изменения границ в свете последних заявлений новоизбранного президента США Дональда Трампа о претензиях на Гренландию.

CNN пишет, что чиновники Дании опасаются, что президент США Дональд Трамп гораздо серьезнее настроен относительно приобретения Гренландии, чем в первый срок.

Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.

5 марта Трамп заявил, что США готовы принять Гренландию в свой состав, если народ будет "за": "Мы получим ее "так или иначе".

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