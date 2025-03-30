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Новости Трамп хочет видеть Гренландию в США
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Трамп о возможности применения силы для аннексии Гренландии: Не снимаю никаких вариантов со стола

США не планируют увеличение военного присутствия в Гренландии

Президент США Дональд Трамп не исключает, что США могут применить силу для присоединения Гренландии.

Об этом он заявил в интервью телеканалу NBC News, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Глава Белого дома повторил, что есть "большая вероятность того, что мы можем сделать это (присоединить Гренландию к США. - Ред.) без военной силы", но уточнил, что "не снимает никаких вариантов со стола".

Отвечая на вопрос ведущего, какой сигнал вероятная аннексия Гренландии пошлет России и остальным странам мира, президент ответил: "Я не думаю об этом. Меня это не волнует".

"Гренландия - это очень отдельная тема, совсем другая. Это международный мир. Это международная безопасность и сила. У вас есть корабли, плавающие за пределами Гренландии из России, Китая и многих других мест. И мы не позволим произойти тому, что может навредить миру или Соединенным Штатам", - сказал Трамп.

Также читайте: Для укрепления содружества: Фредериксен посетит Гренландию

Трамп хочет купить Гренландию

Напомним, в начале января Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".

Премьер Дании Метте Фредериксен не может представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для контроля над Гренландией.

Глава МИД Дании Расмуссен в свою очередь заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители захотят этого, однако она не будет штатом США.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рютте заявил, что интерес Трампа к Гренландии является абсолютно понятным

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что ЕС не позволит другим странам атаковать свои границы.

Канцлер Германии Олаф Шольц предостерег от насильственного изменения границ в свете последних заявлений новоизбранного президента США Дональда Трампа о претензиях на Гренландию.

CNN пишет, что чиновники Дании опасаются, что президент США Дональд Трамп гораздо серьезнее настроен относительно приобретения Гренландии, чем в первый срок.

Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.

5 марта Трамп заявил, что США готовы принять Гренландию в свой состав, если народ будет "за": "Мы получим ее "так или иначе".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Европа должна увеличить военную поддержку Украины, - премьер Дании Фредериксен

Автор: 

Гренландия (74) Трамп Дональд (5134)


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Топ комментарии
+38
Довбойоби та фашисти вони скрізь однакові, шо у рф шо у сша тощо.
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30.03.2025 08:41
+27
Йому не у Гренландію, йому у дурдом в гамівній сорочці. разом з командою...
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30.03.2025 08:47
+26
Коли я Трамп - то на міжнародне право можна наплювати
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30.03.2025 08:41
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Правила форума Совет форумчан
Коли я Трамп - то на міжнародне право можна наплювати
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30.03.2025 08:41 Ответить
а коли ти кацап!, то йди перерегестуйся, бо вже застарів,
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30.03.2025 09:04 Ответить
Заціпило? До чого це тут?
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30.03.2025 09:51 Ответить
Мажор!!! Котрий шість раз намагався просрати батьківські шмотки і грошики, тепер в майці ходить по оральному кабінету і любується собою в дзеркалі. Клас!!!
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30.03.2025 09:47 Ответить
Намагався? - м"ягко сказано для шестиразового банкрута - батько казав - він дурнии і тщеславнии позер - не даи Бог иому в політику! - як в воду дивився
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30.03.2025 09:52 Ответить
Вважати себе самим розумним - така собі історія.
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30.03.2025 14:33 Ответить
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30.03.2025 12:37 Ответить
Це схоже на нову епоху варварів,
всі хочуть когось захопити
щосвідібрати, списдити
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30.03.2025 16:40 Ответить
Довбойоби та фашисти вони скрізь однакові, шо у рф шо у сша тощо.
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30.03.2025 08:41 Ответить
То Максим Нейлонов не зігував?
А націзм кому притоманий?
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30.03.2025 09:17 Ответить
На Параші десь 130 дрібних національностей і ВСІ вони свіми масами підтримують рускій фашизм.
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30.03.2025 09:22 Ответить
Бог по сруські не розуміє.
Гот міт унс вже теж було і саме там де був націзм створений на базі фашизму.
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30.03.2025 09:46 Ответить
фашизм это сплочение округ нефритового стержня великого лидера и не обязательно на почве национализма.
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30.03.2025 09:21 Ответить
кацапія складається з багатьох етносів. і там зараз процвітає фашизм. хоча від тих всіх етносів лишилась тільки історична назва, всі вони давно уже під імперським фашистським чоботом кацапні.
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30.03.2025 11:14 Ответить
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30.03.2025 09:31 Ответить
Сер Елтон Джон, який https://lux.fm/ridkisnij-vihid-elton-dzhon-z-cholovikom-ta-sinami-pidlitkami-zyavivsya-na-publici-foto-hlopchikiv-yaki-znachno-********-_n174747 нещодавно показав свого чоловіка та синів, заявив, що готовий "боротися" і зустрітися "віч-на-віч" з президентом Трампом через скорочення витрат на боротьбу зі СНІДом.
Як тобі таке, рудий? Чи ти думав, що тобі все дозволено, та можеш над "слабкими" знущатися?
Тепер маєш постійно озиратися, щоб позаду ніхто не пристроївся!!!
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30.03.2025 08:45 Ответить
Маю впевнену думку, шо коли Додік приперся до Москвито з ним таке там вже було і на Лубянке мають відповідне відєо в якому Додіка ....., як казав мітец - " в юрті на підлози татари його ..... раком.
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30.03.2025 08:59 Ответить
Еще до его первого президенства на ********* был вброс, что есть видео его оргий на масковии и как он пьяный обосцал диван. Имея такое и чтоб гэбня не воспользовалась этим для вербовки? Еще появление у него денег после банкротств от близких кремлядям структур и радостное трампнаш. Совпадение? Не думаю.(с)
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30.03.2025 09:46 Ответить
У Елтона Джона стільки грошей, що він сам може фінансувати цю програму
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30.03.2025 16:41 Ответить
Нехай тоді Трамп ****** в окоп і веде солдатів за собою в бій.
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30.03.2025 08:45 Ответить
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30.03.2025 13:56 Ответить
Мені цікаво - урізання бюджету Пентагону та скорочення в армії, сильно мотивують командирів у армії, до виконання наказів божевільного нарциса?
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30.03.2025 08:46 Ответить
Призначення на посаду міністра оборони аморального алкоголіка-деграданта (ви подивіться на його морду неандертальця!) Гегсета ясно показує на розумовий рівень того і тих, хто його призначав.
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30.03.2025 09:23 Ответить
Йому не у Гренландію, йому у дурдом в гамівній сорочці. разом з командою...
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30.03.2025 08:47 Ответить
Придурок-імітатор. Тупо копіює ***** у всьому.
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30.03.2025 08:48 Ответить
Цей рудий ідіот зовсім не визнає міжнародного права
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30.03.2025 08:49 Ответить
Міжнародного права не існує вже давно - існує тільки його імітація.
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30.03.2025 08:57 Ответить
Мені сподобалось оце "для захисту "вільного світу"".
Цікаво, де можна ознайомитися з переліком країн цього самого "вільного світу"? І до яких категорій там віднесено інші країни?
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30.03.2025 09:51 Ответить
Не існує для таких як путін, трамп, сі дзі пін та ще кілька диктаторів
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30.03.2025 16:29 Ответить
Ідіот.
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30.03.2025 08:51 Ответить
Когда уже прострелят башку этому потужному...
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30.03.2025 08:52 Ответить
Щось мені нагадує одне *****. Шо там той Гренландії! Ми за за два дні....
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30.03.2025 08:56 Ответить
ЙОЛОП!!!
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30.03.2025 08:56 Ответить
Вчора путін вирішив прихапати Украіну, сьогодні Трамп хоче теж саме з Гренландією, Завтра Китай вторгнеться на Тайвань, Але ж на цьому вони не зупиняться, Та й інші у світі хто посильніше, дивлячись на них, теж вирішать під шумок напасти на слабішого сусіда...... Куди катиться цей світ....
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30.03.2025 08:59 Ответить
Підігрує (на шкіряному саксофоні) путіну.
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30.03.2025 08:59 Ответить
Швидше на флейті-пікколо.
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30.03.2025 09:35 Ответить
Світ переповнився диктаторами-руйнивниками
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30.03.2025 09:01 Ответить
Ще одна мразота яка захоплює чужі країни ради миру.
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30.03.2025 09:05 Ответить
Рыжее *****.
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30.03.2025 09:51 Ответить
А для чого щось анексовувати щоб захистити?)) Є ж там Ната і американці її головні члени,ось і не пускайте москалів та китайців)
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30.03.2025 09:07 Ответить
Так не было бы таких, мягко говоря, неадекватов как кабаев и трам, то и защищать не пришлось бы и с развитием они разберутся, чем старый некомпетентный рыжий бабуин.
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30.03.2025 09:24 Ответить
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30.03.2025 09:16 Ответить
От вам і НАТО. Один член альянсу воюватиме з іншим. Як греки з турками, або Ісландія з Великобританією. І як там буде п'ята стаття застосовуватись?
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30.03.2025 09:21 Ответить
Для Китая сигнал,что можно присоединить Тайвань,а для России все бывшие республики СССР...
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30.03.2025 09:35 Ответить
фанат путіна повторює поведінку кумира.
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30.03.2025 09:41 Ответить
Дедушка дуреет на глазах. Интересно потом будет слушать его прихлебателей - всяких венсов, уолтцов и пр. мудаков - как они будут оправдываться. Блин, ох и времечко нам выпало..
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30.03.2025 09:44 Ответить
Усе в Божих руках насправді, а час останній, дійсно
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30.03.2025 10:48 Ответить
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30.03.2025 12:54 Ответить
Даешь Гренландию за ТРИ дня. Арктика наш!!! Осталось только придумать название для соответствующей операции. Например "Трамбон миротвореЦ" или "По стопам *****"
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30.03.2025 09:45 Ответить
Читайте Біблію, бо ви геть заплуталися в політиці
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30.03.2025 10:47 Ответить
Який сигнал імовірна анексія Гренландії надішле Росії та решті країн світу, траМпон відповів:
"Я не думаю про це. Мене це не хвилює" ! …

О как … пох на всё …
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30.03.2025 09:45 Ответить
Гренландия наш! Гойда!
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30.03.2025 09:50 Ответить
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30.03.2025 13:55 Ответить
поневолимо сусідів, зробимо америку великою... чи за це його обрали?
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30.03.2025 09:51 Ответить
а як би ЄС у свій час включили свій розум ,і прийняли Україну до ЄС...то такого трампа, просто не було б !!! Боже ж мій політичний світ ... це світ ІДІОТІВ !
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30.03.2025 09:57 Ответить
поверніть глобус Північним Полюсом в центр і побачите, що Гренландія контролює другий кінець "великого північного морського шляху", яким товари йдуть в Європу : він коротший за шлях через Пасифіку, Індійський океан та Суецький канал. Хто контролює цей вихід з Північного океану в Європу - той може сказати китайським та російським товарним судам "стоп-машина !"

50 тис гренландців це казати не будуть, вони навпаки заохочують китайців інвестувати в свою економіку

я не розумію, чому трамп вчепився в Гренландію ? ну отримає він контроль тут - а як контролювати їснуючий альтернативний шлях через Суецький канал ? єгипет теж може закредитуватися в китаю

вся ця історія з Гренландією виглядає як око-замилювання для якихось інших речей, от нате вам Гренландію, сперечайтесь, а в іншому місці робиться щось цікаве ...
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30.03.2025 10:00 Ответить
Цікава думка , має право на існування , головне , може виявитись правдою.
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30.03.2025 10:16 Ответить
Будь яка конфронтація вигідна кремлю
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30.03.2025 10:45 Ответить
Зрозуміло, чому трамп в такому захваті від *****. ГНР. ОсвобождениЄ узкоговорящІх амерІканоговорящІх гренладцев?
Десь це все було.
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30.03.2025 10:06 Ответить
Оооооооо вже уявляю як поліція Техасу ловить ухилянтів для відправки в Гренландію на м'ясні штурми . І прикиньте - ухилянти обов'язково будуть африканської та латинської раси .
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30.03.2025 10:07 Ответить
Мені цікава реакція ЄС на таке відверте інтерв'ю.
А, взагалі, трампона як політика характеризують дві його репліки на цю ситуацію:
-я не думаю про це;
-мене це не хвилює.
Коротко і ясно. Додати нічого.
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30.03.2025 10:15 Ответить
Він робить те ж саме, що пу: захоплює чужі території та ламає світовий порядок
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30.03.2025 10:43 Ответить
Як ху...ло скаже так він і зробить, тому поки прийняти рішення не може, не гоже холопу попередь батька лізти
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30.03.2025 11:27 Ответить
Іншим часом цей клоун вже би ловив імпічмент в Конгресі. На жаль, лохторату і в США вистачає
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30.03.2025 11:45 Ответить
Американське *****.
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30.03.2025 12:17 Ответить
А як тоді на рахунок варіанту три сантиметра правіше вуха?
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30.03.2025 13:03 Ответить
Звиняйте, що на кацапському язике. Меня интересует один вопрос - верховная рада в Украине мусолит закон об автоводителях - после 60 лет проходить медкомиссию, придираться ко всему, и отбирать права на управление тс. Так вот вопрос всем - А УПРАВЛЯТЬ ГОСУДАРСТВОМ, КОТОРОЕ ИМЕЕТ ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ, МОЖНО ДО КАКГО ВОЗРАСТА ??? Потому, что после 70 лет после смерти, уже и паталогоанатомы не забирают на вскрытие, только по просьбе родственников.
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30.03.2025 13:22 Ответить
Трампон-г@ндон йде шляхом свого кумира з масковії!
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30.03.2025 13:51 Ответить
Країна НАТО загрожує країні НАТО...
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30.03.2025 14:47 Ответить
Та пригласіть його хто небудь в Далас..
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30.03.2025 17:30 Ответить
 
 