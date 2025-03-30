Трамп о возможности применения силы для аннексии Гренландии: Не снимаю никаких вариантов со стола
Президент США Дональд Трамп не исключает, что США могут применить силу для присоединения Гренландии.
Об этом он заявил в интервью телеканалу NBC News, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Глава Белого дома повторил, что есть "большая вероятность того, что мы можем сделать это (присоединить Гренландию к США. - Ред.) без военной силы", но уточнил, что "не снимает никаких вариантов со стола".
Отвечая на вопрос ведущего, какой сигнал вероятная аннексия Гренландии пошлет России и остальным странам мира, президент ответил: "Я не думаю об этом. Меня это не волнует".
"Гренландия - это очень отдельная тема, совсем другая. Это международный мир. Это международная безопасность и сила. У вас есть корабли, плавающие за пределами Гренландии из России, Китая и многих других мест. И мы не позволим произойти тому, что может навредить миру или Соединенным Штатам", - сказал Трамп.
Трамп хочет купить Гренландию
Напомним, в начале января Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".
Премьер Дании Метте Фредериксен не может представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для контроля над Гренландией.
Глава МИД Дании Расмуссен в свою очередь заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители захотят этого, однако она не будет штатом США.
Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что ЕС не позволит другим странам атаковать свои границы.
Канцлер Германии Олаф Шольц предостерег от насильственного изменения границ в свете последних заявлений новоизбранного президента США Дональда Трампа о претензиях на Гренландию.
CNN пишет, что чиновники Дании опасаются, что президент США Дональд Трамп гораздо серьезнее настроен относительно приобретения Гренландии, чем в первый срок.
Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.
5 марта Трамп заявил, что США готовы принять Гренландию в свой состав, если народ будет "за": "Мы получим ее "так или иначе".
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всі хочуть когось захопити
щосвідібрати, списдити
А націзм кому притоманий?
Гот міт унс вже теж було і саме там де був націзм створений на базі фашизму.
Як тобі таке, рудий? Чи ти думав, що тобі все дозволено, та можеш над "слабкими" знущатися?
Тепер маєш постійно озиратися, щоб позаду ніхто не пристроївся!!!
Цікаво, де можна ознайомитися з переліком країн цього самого "вільного світу"? І до яких категорій там віднесено інші країни?
"Я не думаю про це. Мене це не хвилює" ! …
О как … пох на всё …
50 тис гренландців це казати не будуть, вони навпаки заохочують китайців інвестувати в свою економіку
я не розумію, чому трамп вчепився в Гренландію ? ну отримає він контроль тут - а як контролювати їснуючий альтернативний шлях через Суецький канал ? єгипет теж може закредитуватися в китаю
вся ця історія з Гренландією виглядає як око-замилювання для якихось інших речей, от нате вам Гренландію, сперечайтесь, а в іншому місці робиться щось цікаве ...
узкоговорящІхамерІканоговорящІх гренладцев? Десьце все було.
А, взагалі, трампона як політика характеризують дві його репліки на цю ситуацію:
-я не думаю про це;
-мене це не хвилює.
Коротко і ясно. Додати нічого.