Европа должна увеличить военную поддержку Украины, - премьер Дании Фредериксен

Европа должна увеличить военную поддержку Украины и снять любые ограничения на использование украинцами оружия.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис премьер-министра Дании, об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

Заявление опубликовано в связи со встречей по вопросам Украины и безопасности Европы в Париже.

Так, премьер-министр Дании Метте Фредериксен в понедельник, 17 февраля, обсудит ситуацию в Украине и европейскую безопасность с небольшой группой глав государств и правительств. Кроме нее и президента Франции Эмманюэля Макрона, в мероприятии примут участие главы государств Германии, Великобритании, Италии, Польши, Испании и Нидерландов, а также президент Европейского Совета, президент Европейской комиссии и Генсек НАТО.

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"Мы должны увеличить военную поддержку Украины, мы должны производить больше и мы должны делать это быстрее. А потом мы должны снять ограничения на использование украинцами оружия, чтобы они могли эффективно защищаться от россиян... Прекращение огня не должно привести к перевооружению РФ, которое заменяется новыми российскими атаками", - отметила Фредериксен.

Она отметила, что с нетерпением ждет возможности обсудить все это в Париже.

"Я рада, что президент Макрон выступил с инициативой встречи. Я чувствую новую, европейскую решимость, необходимую серьезность и энергию", - добавила она.

Также отмечается, что неформальная встреча состоится в Елисейском дворце в Париже. Премьер-министр Дании представляет на встрече страны Северной Европы и Балтии.

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Напомним, пять европейских дипломатов заявили, что во встрече примут участие Франция, Великобритания, Германия, Польша, Италия, Испания и Дания, которая будет представлять балтийские и скандинавские страны, сообщило агентство Reuters.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский анонсировал встречу европейских лидеров в Париже для переговоров по Украине.