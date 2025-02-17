Европа должна увеличить военную поддержку Украины, - премьер Дании Фредериксен
Европа должна увеличить военную поддержку Украины и снять любые ограничения на использование украинцами оружия.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис премьер-министра Дании, об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен.
Заявление опубликовано в связи со встречей по вопросам Украины и безопасности Европы в Париже.
Так, премьер-министр Дании Метте Фредериксен в понедельник, 17 февраля, обсудит ситуацию в Украине и европейскую безопасность с небольшой группой глав государств и правительств. Кроме нее и президента Франции Эмманюэля Макрона, в мероприятии примут участие главы государств Германии, Великобритании, Италии, Польши, Испании и Нидерландов, а также президент Европейского Совета, президент Европейской комиссии и Генсек НАТО.
"Мы должны увеличить военную поддержку Украины, мы должны производить больше и мы должны делать это быстрее. А потом мы должны снять ограничения на использование украинцами оружия, чтобы они могли эффективно защищаться от россиян... Прекращение огня не должно привести к перевооружению РФ, которое заменяется новыми российскими атаками", - отметила Фредериксен.
Она отметила, что с нетерпением ждет возможности обсудить все это в Париже.
"Я рада, что президент Макрон выступил с инициативой встречи. Я чувствую новую, европейскую решимость, необходимую серьезность и энергию", - добавила она.
Также отмечается, что неформальная встреча состоится в Елисейском дворце в Париже. Премьер-министр Дании представляет на встрече страны Северной Европы и Балтии.
Напомним, пять европейских дипломатов заявили, что во встрече примут участие Франция, Великобритания, Германия, Польша, Италия, Испания и Дания, которая будет представлять балтийские и скандинавские страны, сообщило агентство Reuters.
Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский анонсировал встречу европейских лидеров в Париже для переговоров по Украине.
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