Каллас: Майбутнє Гренландії має вирішувати її народ, без зовнішнього тиску

Європейський Союз підтримує право народу Гренландії самостійно визначати своє майбутнє, за умови дотримання принципів суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності кордонів.

Про це заявила глава дипломатії ЄС Кая Каллас, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Будь-які рішення щодо майбутнього Гренландії повинні ухвалюватися саме народом Гренландії. А єдиний спосіб зберегти світовий порядок, заснований на правилах, - це повне дотримання принципів суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності кордонів", - зазначила Каллас.

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Попри відсутність прямої військової загрози, Каллас наголосила на важливості пильності через зміну глобальної безпекової динаміки після вторгнення РФ в Україну. Вона підкреслила, що Євросоюз координує безпекову політику в Арктиці з НАТО, Ісландією, Норвегією та Канадою.

Під час дебатів у Європарламенті кілька депутатів засудили президента США Дональда Трампа за його публічні заяви про намір приєднати Гренландію до США.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп сказав, що може застосувати військову силу проти Гренландії, однак з Канадою такого ймовірно не станеться.

Трамп хоче Гренландію

Нагадаємо, на початку січня Трамп заявив, що Данія має відмовитися від Гренландії для захисту "вільного світу".

Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.

Глава МЗС Данії Расмуссен своєю чергою заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть цього, проте вона не буде штатом США.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що ЄС не дозволить іншим країнам атакувати свої кордони.

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц застеріг від насильницької зміни кордонів у світлі останніх заяв новообраного президента США Дональда Трампа про претензії на Гренландію.

CNN пише, що чиновники Данії побоюються, що президент США Дональд Трамп набагато серйозніше налаштований щодо придбання Гренландії, ніж у перший термін.

Раніше прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути американським чи данським, а прагне до незалежності, зазначивши, що це не є чимось новим.

5 березня Трамп заявив, що США готові прийняти Гренландію до свого складу, якщо народ буде "за": "Ми отримаємо її "так чи інакше".

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