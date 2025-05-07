США поручили разведке усилить шпионаж за Гренландией, - WSJ

США поручили своим разведывательным спецслужбам активизировать сбор информации о Гренландии на фоне желания президента Дональда Трампа установить контроль над островом.

Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что на прошлой неделе несколько высокопоставленных чиновников под руководством директора Национальной разведки США Тулси Габбард направили письма руководителям разведывательных агентств "с акцентом на сбор разведывательной информации".

Им было поручено узнать больше о движении за независимость Гренландии и отношение к добыче американских ресурсов на острове.

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В секретном сообщении говорилось о просьбе к разведывательным службам задействовать спутники наблюдения, средства перехвата коммуникаций и шпионов на местах, чтобы идентифицировать людей в Гренландии и Дании, которые поддерживают американские цели в отношении острова.

Приказ по Гренландии, который поступил в такие ведомства в США, как Центральное разведывательное управление, Разведывательное управление Министерства обороны и Агентство национальной безопасности, подчеркивает очевидное стремление администрации получить контроль над самоуправляемым островом, добавляет WSJ.

Этот приказ стал одним из первых реальных шагов администрации Трампа в реализации его неоднократно озвученной идеи о приобретении контроля над Гренландией.

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Трамп хочет Гренландию

Напомним, в начале января Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".

Премьер Дании Метте Фредериксен не может представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для контроля над Гренландией.

Глава МИД Дании Расмуссен в свою очередь заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители захотят этого, однако она не будет штатом США.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что ЕС не позволит другим странам атаковать свои границы.

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CNN пишет, что чиновники Дании опасаются, что президент США Дональд Трамп гораздо серьезнее настроен относительно приобретения Гренландии, чем в первый срок.

Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.

5 марта Трамп заявил, что США готовы принять Гренландию в свой состав, если народ будет "за": "Мы получим ее "так или иначе".