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Новини Контроль США над Гренландією
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США доручили розвідці посилити шпигунство за Гренландією, - WSJ

Гренландія

США доручили своїм розвідувальним спецслужбам активізувати збір інформації про Гренландію на тлі бажання президента Дональда Трампа встановити контроль над островом.

Про це пише Wall Street Journal із посиланням на власні джерела, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що минулого тижня кілька високопосадовців під керівництвом директора Національної розвідки США Тулсі Габбард надіслали листи керівникам розвідувальних агентств "з акцентом на збір розвідувальної інформації".

Їм було доручено дізнатися більше про рух за незалежність Гренландії й ставлення до видобутку американських ресурсів на острові.

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У секретному повідомленні йшлося про прохання до розвідувальних служб задіяти супутники спостереження, засоби перехоплення комунікацій і шпигунів на місцях, щоб ідентифікувати людей у Гренландії та Данії, які підтримують американські цілі щодо острова.

Наказ щодо Гренландії, який надійшов до таких відомств у США, як Центральне розвідувальне управління, Розвідувальне управління Міністерства оборони та Агентство національної безпеки, підкреслює очевидне прагнення адміністрації отримати контроль над самоврядним островом, додає WSJ.

Цей наказ став одним із перших реальних кроків адміністрації Трампа у реалізації його неодноразово озвученої ідеї про набуття контролю над Гренландією.

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Трамп хоче Гренландію

Нагадаємо, на початку січня Трамп заявив, що Данія має відмовитися від Гренландії для захисту "вільного світу".

Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.

Глава МЗС Данії Расмуссен своєю чергою заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть цього, проте вона не буде штатом США.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що ЄС не дозволить іншим країнам атакувати свої кордони.

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CNN пише, що чиновники Данії побоюються, що президент США Дональд Трамп набагато серйозніше налаштований щодо придбання Гренландії, ніж у перший термін.

Раніше прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути американським чи данським, а прагне до незалежності, зазначивши, що це не є чимось новим.

5 березня Трамп заявив, що США готові прийняти Гренландію до свого складу, якщо народ буде "за": "Ми отримаємо її "так чи інакше".

Автор: 

Гренландія (79) розвідка (3867) США (23065)


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Топ коментарі
+3
Как то мелковато пора уже звезду смерти запустить на Альфа Центавра...
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07.05.2025 19:50
+3
І скільки ж тисяч шпигунів пошлють рижі для контролю над 80 тисячами населення острова?
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07.05.2025 19:51
+3
Це щоб не простоювали після заборони Трампа шпигувати за кацапами? 🤔
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07.05.2025 20:03
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Как то мелковато пора уже звезду смерти запустить на Альфа Центавра...
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07.05.2025 19:50 Відповісти
І скільки ж тисяч шпигунів пошлють рижі для контролю над 80 тисячами населення острова?
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07.05.2025 19:51 Відповісти
Містер Бін! це ваш зірковий час!
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07.05.2025 19:53 Відповісти
Крим - наш? Гренландія теж?
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07.05.2025 19:54 Відповісти
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07.05.2025 20:03 Відповісти
Це щоб не простоювали після заборони Трампа шпигувати за кацапами? 🤔
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07.05.2025 20:03 Відповісти
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07.05.2025 20:07 Відповісти
Все белые медведи теперь под колпаком.
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07.05.2025 20:12 Відповісти
США доручили розвідці посилити шпигунство за Гренландією


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07.05.2025 20:15 Відповісти
Це найтяжче завдання для шпигунів... За ким шпигувати??! Кур-р-рва...
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07.05.2025 20:18 Відповісти
ото професійним розвідникам воно ***** не треба ганьбитись, хай габбард перевдягається іннуіткою.
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07.05.2025 20:22 Відповісти
А як же інакше?! Головний ворог світової цивілізації!!!
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07.05.2025 20:32 Відповісти
Раз пішов такий двіж, Європа повинна не гратися у демократію, а купити Гренландію пешою!
Гренландія усього 55 000 мешканців, самі вони нінащо не здатні
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07.05.2025 20:47 Відповісти
Довбойоб готується до захоплення частини Європи. Тирани аплодують!
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07.05.2025 20:54 Відповісти
 
 