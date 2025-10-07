Трамп не отказался от своих стремлений относительно захвата Гренландии, - премьер Дании Фредериксен

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен предупредила, что американский президент Дональд Трамп, возможно, пока и забыл о Гренландии, но он вернется к теме присоединения острова к США.

Об этом пишет Politico, информирует Цензор.НЕТ.

Ранее Трамп был заинтересован в арктическом острове, однако в последние месяцы он делал мало, если вообще делал публичные заявления относительно Гренландии. Его внимание, казалось, переключилось на другие темы. Но облегчение является лишь временным, считает Фредериксен.

"Сейчас это кажется далеким. Возможно, есть ощущение, что мы можем вздохнуть с облегчением. Я считаю, что мы не можем этого сделать", - заявила датский премьер на открытии заседания датского парламента.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Макрон вместе с Фредериксен прибыли в Гренландию

Она добавила, что население Гренландии в 60 000 человек до сих пор живет в страхе перед американским захватом.

"Представьте себе, как это - жить в одном из маленьких поселений вдоль побережья... когда самая сильная сверхдержава мира говорит о вас как о чем-то, что можно купить, как о чем-то, чем можно владеть, как о чем-то, что обязательно нужно иметь", - подчеркнула Фредериксен.

Политик добавила, что Копенгаген поддерживает Гренландию в определении собственного будущего, и заверила, что страна не поддастся на угрозы или запугивания "сделать что-то явно неправильное".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава МИД Дании Расмуссен вызывает посла США после сообщений о сборе разведданных по Гренландии: Мы не шпионим за друзьями

Трамп хочет Гренландию

Напомним, в начале января Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".

Премьер Дании Метте Фредериксен не может представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для контроля над Гренландией.

Глава МИД Дании Расмуссен в свою очередь заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители захотят этого, однако она не будет штатом США.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что ЕС не позволит другим странам атаковать свои границы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп о возможности применения силы для аннексии Гренландии: Не снимаю никаких вариантов со стола

Канцлер Германии Олаф Шольц предостерег от насильственного изменения границ в свете последних заявлений новоизбранного президента США Дональда Трампа о претензиях на Гренландию.

CNN пишет, что чиновники Дании опасаются, что президент США Дональд Трамп гораздо серьезнее настроен в отношении приобретения Гренландии, чем в первый срок.

Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.

5 марта Трамп заявил, что США готовы принять Гренландию в свой состав, если народ будет "за": "Мы получим ее "так или иначе".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макрон: Гренландия не является объектом для захвата