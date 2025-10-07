РУС
Трамп не отказался от своих стремлений относительно захвата Гренландии, - премьер Дании Фредериксен

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен предупредила, что американский президент Дональд Трамп, возможно, пока и забыл о Гренландии, но он вернется к теме присоединения острова к США.

Об этом пишет Politico, информирует Цензор.НЕТ.

Ранее Трамп был заинтересован в арктическом острове, однако в последние месяцы он делал мало, если вообще делал публичные заявления относительно Гренландии. Его внимание, казалось, переключилось на другие темы. Но облегчение является лишь временным, считает Фредериксен.

"Сейчас это кажется далеким. Возможно, есть ощущение, что мы можем вздохнуть с облегчением. Я считаю, что мы не можем этого сделать", - заявила датский премьер на открытии заседания датского парламента.

Она добавила, что население Гренландии в 60 000 человек до сих пор живет в страхе перед американским захватом.

"Представьте себе, как это - жить в одном из маленьких поселений вдоль побережья... когда самая сильная сверхдержава мира говорит о вас как о чем-то, что можно купить, как о чем-то, чем можно владеть, как о чем-то, что обязательно нужно иметь", - подчеркнула Фредериксен.

Политик добавила, что Копенгаген поддерживает Гренландию в определении собственного будущего, и заверила, что страна не поддастся на угрозы или запугивания "сделать что-то явно неправильное".

Трамп хочет Гренландию

Напомним, в начале января Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".

Премьер Дании Метте Фредериксен не может представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для контроля над Гренландией.

Глава МИД Дании Расмуссен в свою очередь заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители захотят этого, однако она не будет штатом США.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что ЕС не позволит другим странам атаковать свои границы.

Канцлер Германии Олаф Шольц предостерег от насильственного изменения границ в свете последних заявлений новоизбранного президента США Дональда Трампа о претензиях на Гренландию.

CNN пишет, что чиновники Дании опасаются, что президент США Дональд Трамп гораздо серьезнее настроен в отношении приобретения Гренландии, чем в первый срок.

Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.

5 марта Трамп заявил, что США готовы принять Гренландию в свой состав, если народ будет "за": "Мы получим ее "так или иначе".

Гренландия (86) Дания (674) Трамп Дональд (6740) Фредериксен Метте (111)
Топ комментарии
+2
На щастя там в сенаті є адекватні )
Так що це все хня старого неврівноваженого діда
А те що його вибрали .... О це лякає
07.10.2025 22:19 Ответить
+1
Гренландия сама виновата- она напала на Аляску и захватила в плен местных пингвинов.
07.10.2025 22:23 Ответить
Он вернется к этой теме но как всегда через 2-3 недели забудет.
07.10.2025 22:12 Ответить
Не буди лихо, доки тихо.
07.10.2025 23:08 Ответить
Так він і від Канади не відмовився.
07.10.2025 22:18 Ответить
CBC
2025-10-07

Під час зустрічі в Овальному кабінеті у вівторок президент США Дональд Трамп жартує про «об'єднання Канади та Сполучених Штатів», поки прем'єр-міністр Канади Марк Карні перераховував досягнення Трампа. Карні відповів, сказавши: «Це не те, до чого я йшов.»
07.10.2025 22:21 Ответить
Прем'єр-міністр Марк Карні та президент США Дональд Трамп відповіли на запитання в Овальному кабінеті у вівторок під час їхньої другої зустрічі у Вашингтоні, при цьому Трамп зазначив, що Канада та США мають 'природний конфлікт', оскільки економіки конкурують, але також 'взаємну любов'.
07.10.2025 22:24 Ответить
На щастя там в сенаті є адекватні )
Так що це все хня старого неврівноваженого діда
А те що його вибрали .... О це лякає
07.10.2025 22:19 Ответить
Повернеться - зараз в ньго Газа венесуела
07.10.2025 22:20 Ответить
Просто дайте Гернландії самостійність і відіграють від годівниці і дотацій. І вони самі з радістю до Трампа по ідуть.
07.10.2025 22:21 Ответить
Гренландия сама виновата- она напала на Аляску и захватила в плен местных пингвинов.
07.10.2025 22:23 Ответить
Мало бути смішно?
07.10.2025 23:15 Ответить
 
 