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Новини Трамп хоче бачити Гренландію в складі США Співпраця Данії та Гренландії
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Данія й Гренландія домовилися зміцнити співпрацю на тлі заяв Трампа, - Reuters

Фредеріксен і Нільсен провели зустріч

Під час зустрічі у неділю, 27 квітня, лідери Данії Метте Фредеріксен і Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен домовилися зміцнити співпрацю відповідь на заяви президента США Дональда Трампа про зацікавленість у придбанні острова.

Про це пише агентство Reuters з посиланням на заяви прем'єрів, інформує Цензор.НЕТ.

Прем'єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен відвідав Копенгаген, де провів зустріч з данською колегою Метте Фредеріксен.

"Ми перебуваємо в такій зовнішньополітичній ситуації, яка означає, що ми повинні зближуватися",- сказав Нільсен під час спільної пресконференції.

Своєю чергою очільниця уряду Данії сказала, що її країна готова інвестувати більше в Гренландію та підтримувати її фінансово. Також Фредеріксен наголосила, що лише жителі Гренландії можуть вирішувати майбутнє острова.

Нагадаємо, що у неділю, 27 квітня, новий прем'єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен заявив, що острів ніколи не буде власністю для купівлі.

Читайте також: У Трампа розробили план із взяття під контроль Гренландії, - The New York Times

Трамп хоче Гренландію

Нагадаємо, на початку січня Трамп заявив, що Данія має відмовитися від Гренландії для захисту "вільного світу".

Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.

Глава МЗС Данії Расмуссен своєю чергою заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть цього, проте вона не буде штатом США.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що ЄС не дозволить іншим країнам атакувати свої кордони.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп про можливість застосування сили для анексії Гренландії: Не знімаю жодних варіантів зі столу

Канцлер Німеччини Олаф Шольц застеріг від насильницької зміни кордонів у світлі останніх заяв новообраного президента США Дональда Трампа про претензії на Гренландію.

CNN пише, що чиновники Данії побоюються, що президент США Дональд Трамп набагато серйозніше налаштований щодо придбання Гренландії, ніж у перший термін.

Раніше прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути американським чи данським, а прагне до незалежності, зазначивши, що це не є чимось новим.

5 березня Трамп заявив, що США готові прийняти Гренландію до свого складу, якщо народ буде "за": "Ми отримаємо її "так чи інакше".

Читайте також: Гренландія ніколи не буде власністю для купівлі, - прем’єр Нільсен

Автор: 

Гренландія (73) Данія (771) Трамп Дональд (5706) Фредеріксен Метте (89)


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Топ коментарі
+2
Молодці ,як шо Греландія буде не сама, а з ЄВРОПОЮ ,то а ні США ,а ні русня з китайцями її не з'їсть ...вдавляться !!!
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28.04.2025 00:05
+1
🇩🇰 + 🇬🇱 + 🇬🇧 +🇪🇺= 👍 !!!
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28.04.2025 00:12
+1
за чотири роки трамп отримає тільки ганьбу.
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28.04.2025 00:26
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Отримавши Гренландію, Трамп отримає і Північний полюс.

Хребет Ломоносова - підводний хребет у Північному Льодовитому океані, між Новосибірськими островами та островом Елсмір у Канадському Арктичному архіпелазі. Довжина приблизно 1800 км, ширина від 60 до 200 км. Висота над рівнем дна океану 3300-3700 м, мінімальна глибина над хребтом - 954 м.

Право приналежності дозволить видобувати корисні копалини в цьому регіоні, претенденти на цей хребет повинні довести, що він є продовженням їхньої території.

В той час, як Канада і Росія претендують на території до північного полюса, Данія наполягає на тому, що весь хребет є продовженням Гренландії і заявляє на свої права на територію, аж до виключної економічної зони Росії.
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28.04.2025 00:02 Відповісти
за чотири роки трамп отримає тільки ганьбу.
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28.04.2025 00:26 Відповісти
Молодці ,як шо Греландія буде не сама, а з ЄВРОПОЮ ,то а ні США ,а ні русня з китайцями її не з'їсть ...вдавляться !!!
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28.04.2025 00:05 Відповісти
🇩🇰 + 🇬🇱 + 🇬🇧 +🇪🇺= 👍 !!!
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28.04.2025 00:12 Відповісти
Пока Гренландия часть Дании ей оккупация не грозит. Вожделенная независимость для всей "нации" в 56к человек именно ей и закончится. Не США так Китаем. Похоже стало доходить и борцы за свободу побежали за помощью туда, откуда собирались свалить.
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28.04.2025 00:13 Відповісти
га? шо ти казав?
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28.04.2025 00:48 Відповісти
Їм обом про ЯЗ треба думати.
Бо НАТО не захистить від вторгнення країни НАТО
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28.04.2025 00:25 Відповісти
в ЕС и на дотациях всяко лучше, чем в сша и с протянутой рукой выпрашивать финансирование в том дурдоме, учитывая то, что американцы не могут себе позволить даже бесплатную медицину.
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28.04.2025 00:28 Відповісти
"З 300 мільйонів людей 60% не мають стоматологічної страховки або мають лише часткове покриття. Це становить від 80 до 160 мільйонів людей із поганим покриттям. Це від 80 до 160 мільйонів можливостей для нас".

За даними Американської стоматологічної асоціації, одна третина дорослих у віці від 19 до 64 років не мають стоматологічної страховки, попри наявність у них медичної страховки. І переважна більшість стоматологічної страховки покриває лише чистку чи профілактичний огляд.

Для всього іншого американцям не залишається нічого, окрім як витягати з кишені десятки тисяч доларів - або їхати в Лос-Альгодонес.
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28.04.2025 00:36 Відповісти
BBC

Лос-Альгодонес - невелике мексиканське містечко з 10 000 мешканців на кордоні зі Сполученими Штатами, де кожен десятий житель - стоматолог.

Його називають "стоматологічною столицею світу" або "містом корінних зубів".

Щодня його відвідують від 3000 до 5000 американців, які приїздять не лише на прийом до стоматолога, а й випити пару маргарит, з'їсти тако та потанцювати під місцеві мелодії.

"Я можу видалити всі свої зуби тут і поставити нові, і це все одно буде дешевше, ніж видалити один там".
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28.04.2025 00:40 Відповісти
ну наши в турцию летают делать. все зубы в районе 4000 евро коронки виниры, в канаде это стоит от 50,000 до 100,000 канадских долларов
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28.04.2025 00:47 Відповісти
У Канаді Зубні коронки: ціна залежить від матеріалу. Золота коронка або порцелянова коронка зазвичай коштує близько 1,200 доларів.

Зубні мости: традиційні зубні мости в середньому коштують від 2,000 до 5,000 доларів. Мости Консоль і Меріленд зазвичай коштують від 1,500 до 4,000 доларів, тоді як мости з опорою на імплантати можуть перевищувати 5,000 доларів.
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28.04.2025 00:59 Відповісти
Стоматологічна страховка може допомогти покрити частину витрат.
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28.04.2025 01:04 Відповісти
та я все знаю, я иногда слушаю выступления Берни Сандерса в сенате и на митингах
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28.04.2025 00:45 Відповісти
Це BBC: "Світова столиця стоматології": місто дантистів, куди масово їдуть туристи".
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28.04.2025 00:48 Відповісти
ти слухаєш?
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28.04.2025 00:49 Відповісти
 
 