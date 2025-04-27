Данія й Гренландія домовилися зміцнити співпрацю на тлі заяв Трампа, - Reuters
Під час зустрічі у неділю, 27 квітня, лідери Данії Метте Фредеріксен і Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен домовилися зміцнити співпрацю відповідь на заяви президента США Дональда Трампа про зацікавленість у придбанні острова.
Про це пише агентство Reuters з посиланням на заяви прем'єрів, інформує Цензор.НЕТ.
Прем'єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен відвідав Копенгаген, де провів зустріч з данською колегою Метте Фредеріксен.
"Ми перебуваємо в такій зовнішньополітичній ситуації, яка означає, що ми повинні зближуватися",- сказав Нільсен під час спільної пресконференції.
Своєю чергою очільниця уряду Данії сказала, що її країна готова інвестувати більше в Гренландію та підтримувати її фінансово. Також Фредеріксен наголосила, що лише жителі Гренландії можуть вирішувати майбутнє острова.
Нагадаємо, що у неділю, 27 квітня, новий прем'єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен заявив, що острів ніколи не буде власністю для купівлі.
Трамп хоче Гренландію
Нагадаємо, на початку січня Трамп заявив, що Данія має відмовитися від Гренландії для захисту "вільного світу".
Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.
Глава МЗС Данії Расмуссен своєю чергою заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть цього, проте вона не буде штатом США.
Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що ЄС не дозволить іншим країнам атакувати свої кордони.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц застеріг від насильницької зміни кордонів у світлі останніх заяв новообраного президента США Дональда Трампа про претензії на Гренландію.
CNN пише, що чиновники Данії побоюються, що президент США Дональд Трамп набагато серйозніше налаштований щодо придбання Гренландії, ніж у перший термін.
Раніше прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути американським чи данським, а прагне до незалежності, зазначивши, що це не є чимось новим.
5 березня Трамп заявив, що США готові прийняти Гренландію до свого складу, якщо народ буде "за": "Ми отримаємо її "так чи інакше".
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Хребет Ломоносова - підводний хребет у Північному Льодовитому океані, між Новосибірськими островами та островом Елсмір у Канадському Арктичному архіпелазі. Довжина приблизно 1800 км, ширина від 60 до 200 км. Висота над рівнем дна океану 3300-3700 м, мінімальна глибина над хребтом - 954 м.
Право приналежності дозволить видобувати корисні копалини в цьому регіоні, претенденти на цей хребет повинні довести, що він є продовженням їхньої території.
В той час, як Канада і Росія претендують на території до північного полюса, Данія наполягає на тому, що весь хребет є продовженням Гренландії і заявляє на свої права на територію, аж до виключної економічної зони Росії.
Бо НАТО не захистить від вторгнення країни НАТО
За даними Американської стоматологічної асоціації, одна третина дорослих у віці від 19 до 64 років не мають стоматологічної страховки, попри наявність у них медичної страховки. І переважна більшість стоматологічної страховки покриває лише чистку чи профілактичний огляд.
Для всього іншого американцям не залишається нічого, окрім як витягати з кишені десятки тисяч доларів - або їхати в Лос-Альгодонес.
Лос-Альгодонес - невелике мексиканське містечко з 10 000 мешканців на кордоні зі Сполученими Штатами, де кожен десятий житель - стоматолог.
Його називають "стоматологічною столицею світу" або "містом корінних зубів".
Щодня його відвідують від 3000 до 5000 американців, які приїздять не лише на прийом до стоматолога, а й випити пару маргарит, з'їсти тако та потанцювати під місцеві мелодії.
"Я можу видалити всі свої зуби тут і поставити нові, і це все одно буде дешевше, ніж видалити один там".
Зубні мости: традиційні зубні мости в середньому коштують від 2,000 до 5,000 доларів. Мости Консоль і Меріленд зазвичай коштують від 1,500 до 4,000 доларів, тоді як мости з опорою на імплантати можуть перевищувати 5,000 доларів.