Данія й Гренландія домовилися зміцнити співпрацю на тлі заяв Трампа, - Reuters

Під час зустрічі у неділю, 27 квітня, лідери Данії Метте Фредеріксен і Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен домовилися зміцнити співпрацю відповідь на заяви президента США Дональда Трампа про зацікавленість у придбанні острова.

Про це пише агентство Reuters з посиланням на заяви прем'єрів, інформує Цензор.НЕТ.

Прем'єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен відвідав Копенгаген, де провів зустріч з данською колегою Метте Фредеріксен.

"Ми перебуваємо в такій зовнішньополітичній ситуації, яка означає, що ми повинні зближуватися",- сказав Нільсен під час спільної пресконференції.

Своєю чергою очільниця уряду Данії сказала, що її країна готова інвестувати більше в Гренландію та підтримувати її фінансово. Також Фредеріксен наголосила, що лише жителі Гренландії можуть вирішувати майбутнє острова.

Нагадаємо, що у неділю, 27 квітня, новий прем'єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен заявив, що острів ніколи не буде власністю для купівлі.

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Трамп хоче Гренландію

Нагадаємо, на початку січня Трамп заявив, що Данія має відмовитися від Гренландії для захисту "вільного світу".

Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.

Глава МЗС Данії Расмуссен своєю чергою заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть цього, проте вона не буде штатом США.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що ЄС не дозволить іншим країнам атакувати свої кордони.

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц застеріг від насильницької зміни кордонів у світлі останніх заяв новообраного президента США Дональда Трампа про претензії на Гренландію.

CNN пише, що чиновники Данії побоюються, що президент США Дональд Трамп набагато серйозніше налаштований щодо придбання Гренландії, ніж у перший термін.

Раніше прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути американським чи данським, а прагне до незалежності, зазначивши, що це не є чимось новим.

5 березня Трамп заявив, що США готові прийняти Гренландію до свого складу, якщо народ буде "за": "Ми отримаємо її "так чи інакше".

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