УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9104 відвідувача онлайн
Новини Трамп хоче бачити Гренландію в складі США
703 10

Гренландія ніколи не буде власністю для купівлі, - прем’єр Нільсен

Нільсен заявив, що Гренландія не продається

У неділю, 27 квітня, новий прем'єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен заявив, що острів ніколи не буде власністю для купівлі.

Про це він сказав під час візиту до Данії та спілкування з прем’єр-міністеркою цієї країни Метте Фредеріксен, передає "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

"Ми ніколи, ніколи не будемо власністю, яку може купити будь-хто, і це послання, яке, на мою думку, найважливіше зрозуміти", – сказав Нільсен.

Політик також додав, що Данія та Гренландія перебувають "у ситуації зовнішньої політики, яка означає, що їм потрібно рухатися ближче один до одного".

Читайте також: Гренландія - це частина Данії, - генсек НАТО Рютте

Трамп хоче Гренландію

Нагадаємо, на початку січня Трамп заявив, що Данія має відмовитися від Гренландії для захисту "вільного світу".

Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.

Глава МЗС Данії Расмуссен своєю чергою заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть цього, проте вона не буде штатом США.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що ЄС не дозволить іншим країнам атакувати свої кордони.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп про можливість застосування сили для анексії Гренландії: Не знімаю жодних варіантів зі столу

Канцлер Німеччини Олаф Шольц застеріг від насильницької зміни кордонів у світлі останніх заяв новообраного президента США Дональда Трампа про претензії на Гренландію.

CNN пише, що чиновники Данії побоюються, що президент США Дональд Трамп набагато серйозніше налаштований щодо придбання Гренландії, ніж у перший термін.

Раніше прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути американським чи данським, а прагне до незалежності, зазначивши, що це не є чимось новим.

5 березня Трамп заявив, що США готові прийняти Гренландію до свого складу, якщо народ буде "за": "Ми отримаємо її "так чи інакше".

Читайте також: У Трампа розробили план із взяття під контроль Гренландії, - The New York Times

Автор: 

Гренландія (73) Данія (771) Фредеріксен Метте (89)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а вас питати не будуть
показати весь коментар
27.04.2025 17:20 Відповісти
А то що? трамп здійснить геноцид грендланців в вічній мерзлоті?
Які важелі у трампона на грендландців?
Ніяких - крім пустої мантри "яхочу".
показати весь коментар
27.04.2025 17:27 Відповісти
Анексує вас рудий за прикладом своїх кумирів адольфа та валодьки.
Так що закопуйте зброю і готуйтесь партизанити.
Ми також не виріли, що 'брати' можуть напасти зі спини у 21ст
показати весь коментар
27.04.2025 17:36 Відповісти
ох яку густу кашу заварив Тампон
показати весь коментар
27.04.2025 17:36 Відповісти
20 мільонів баксів кожному гренладцю і американський паспорт і будуть у статусі заморських територій як Гуам
і більшість проголосує за
показати весь коментар
27.04.2025 17:38 Відповісти
Я думаю менше треба щоб проголосували. Доні запитає у мілого друга Бальоді скільки коштує проста людина. За політиків він і сам знає.
показати весь коментар
27.04.2025 17:53 Відповісти
Трамп сказав що для повного щастя потрібна Гренландія
показати весь коментар
27.04.2025 17:39 Відповісти
А Пуерто-Ріко,чому не хочуть зробити штатом?
показати весь коментар
27.04.2025 17:54 Відповісти
а Панаму?
показати весь коментар
27.04.2025 18:01 Відповісти
Вот интересно, Дания тратит на Гренландию 600млн.долларов в год. Это дотации, содержание, помощь, называть можно как угодно, но не покупка, так? Вообще, Гренландия независимой быть не может. Готовы ли США тратить на содержание Гренландии больше Дании? Сомневаюсь. Поэтому и гренландцы с датчанами пнут пса рыжего, унизят его и поглумятся. Вот так и говорят, йух тебе на рыжую морду, псина, а не Гренландия.
показати весь коментар
27.04.2025 18:28 Відповісти
 
 