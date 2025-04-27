Гренландія ніколи не буде власністю для купівлі, - прем’єр Нільсен

У неділю, 27 квітня, новий прем'єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен заявив, що острів ніколи не буде власністю для купівлі.

Про це він сказав під час візиту до Данії та спілкування з прем’єр-міністеркою цієї країни Метте Фредеріксен, передає "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

"Ми ніколи, ніколи не будемо власністю, яку може купити будь-хто, і це послання, яке, на мою думку, найважливіше зрозуміти", – сказав Нільсен.

Політик також додав, що Данія та Гренландія перебувають "у ситуації зовнішньої політики, яка означає, що їм потрібно рухатися ближче один до одного".

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Трамп хоче Гренландію

Нагадаємо, на початку січня Трамп заявив, що Данія має відмовитися від Гренландії для захисту "вільного світу".

Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.

Глава МЗС Данії Расмуссен своєю чергою заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть цього, проте вона не буде штатом США.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що ЄС не дозволить іншим країнам атакувати свої кордони.

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц застеріг від насильницької зміни кордонів у світлі останніх заяв новообраного президента США Дональда Трампа про претензії на Гренландію.

CNN пише, що чиновники Данії побоюються, що президент США Дональд Трамп набагато серйозніше налаштований щодо придбання Гренландії, ніж у перший термін.

Раніше прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути американським чи данським, а прагне до незалежності, зазначивши, що це не є чимось новим.

5 березня Трамп заявив, що США готові прийняти Гренландію до свого складу, якщо народ буде "за": "Ми отримаємо її "так чи інакше".

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