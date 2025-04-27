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Новости Трамп хочет видеть Гренландию в США
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Гренландия никогда не будет собственностью для покупки, - премьер Нильсен

Нильсен заявил, что Гренландия не продается

В воскресенье, 27 апреля, новый премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что остров никогда не будет собственностью для покупки.

Об этом он сказал во время визита в Данию и общения с премьер-министром этой страны Метте Фредериксен, передает "Радио Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

"Мы никогда, никогда не будем собственностью, которую может купить кто-либо, и это послание, которое, по моему мнению, важнее всего понять", - сказал Нильсен.

Политик также добавил, что Дания и Гренландия находятся "в ситуации внешней политики, которая означает, что им нужно двигаться ближе друг к другу".

Читайте также: Гренландия - это часть Дании, - генсек НАТО Рютте

Трамп хочет Гренландию

Напомним, в начале января Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".

Премьер Дании Метте Фредериксен не может представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для контроля над Гренландией.

Глава МИД Дании Расмуссен в свою очередь заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители захотят этого, однако она не будет штатом США.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что ЕС не позволит другим странам атаковать свои границы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп о возможности применения силы для аннексии Гренландии: Не снимаю никаких вариантов со стола

Канцлер Германии Олаф Шольц предостерег от насильственного изменения границ в свете последних заявлений новоизбранного президента США Дональда Трампа о претензиях на Гренландию.

CNN пишет, что чиновники Дании опасаются, что президент США Дональд Трамп гораздо серьезнее настроен относительно приобретения Гренландии, чем в первый срок.

Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.

5 марта Трамп заявил, что США готовы принять Гренландию в свой состав, если народ будет "за": "Мы получим ее "так или иначе".

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Автор: 

Гренландия (74) Дания (584) Фредериксен Метте (79)


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Топ комментарии
+3
А Пуерто-Ріко,чому не хочуть зробити штатом?
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27.04.2025 17:54
+2
Анексує вас рудий за прикладом своїх кумирів адольфа та валодьки.
Так що закопуйте зброю і готуйтесь партизанити.
Ми також не виріли, що 'брати' можуть напасти зі спини у 21ст
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27.04.2025 17:36
+1
а вас питати не будуть
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27.04.2025 17:20
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а вас питати не будуть
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27.04.2025 17:20 Ответить
А то що? трамп здійснить геноцид грендланців в вічній мерзлоті?
Які важелі у трампона на грендландців?
Ніяких - крім пустої мантри "яхочу".
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27.04.2025 17:27 Ответить
Анексує вас рудий за прикладом своїх кумирів адольфа та валодьки.
Так що закопуйте зброю і готуйтесь партизанити.
Ми також не виріли, що 'брати' можуть напасти зі спини у 21ст
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27.04.2025 17:36 Ответить
ох яку густу кашу заварив Тампон
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27.04.2025 17:36 Ответить
20 мільонів баксів кожному гренладцю і американський паспорт і будуть у статусі заморських територій як Гуам
і більшість проголосує за
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27.04.2025 17:38 Ответить
Я думаю менше треба щоб проголосували. Доні запитає у мілого друга Бальоді скільки коштує проста людина. За політиків він і сам знає.
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27.04.2025 17:53 Ответить
Простой человек стоит ровно столько, сколько стоят его заработки. Человек продает себя за предоставление ему работы с соответствующей оплатой его труда. Так мне кажется.
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27.04.2025 18:39 Ответить
Могут и обмануть, деньги через какой-либо фонд возьмут, а не проголосуют.
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27.04.2025 18:40 Ответить
я згідний але має бути загальний референдум разом із Данією
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27.04.2025 18:51 Ответить
Данії потрібно провести референдум в Грінландії та Данії і закрити питання
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27.04.2025 18:54 Ответить
Danmark skal afholde en folkeafstemning i Grønland og Danmark og afslutte sagen.
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27.04.2025 18:55 Ответить
Danmarks herlighed
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27.04.2025 19:02 Ответить
Трамп сказав що для повного щастя потрібна Гренландія
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27.04.2025 17:39 Ответить
А Пуерто-Ріко,чому не хочуть зробити штатом?
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27.04.2025 17:54 Ответить
а Панаму?
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27.04.2025 18:01 Ответить
Панама не просится, как Пуэрто-Рико.
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27.04.2025 18:33 Ответить
Вот тоже об этом, доллар им дали, жить и работать в штатах разрешили, безвиз, нет торговых барьеров, все плюшки с инвестициями, а в состав не взяли, как те и не просили. Вот почему?
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27.04.2025 18:32 Ответить
Вот интересно, Дания тратит на Гренландию 600млн.долларов в год. Это дотации, содержание, помощь, называть можно как угодно, но не покупка, так? Вообще, Гренландия независимой быть не может. Готовы ли США тратить на содержание Гренландии больше Дании? Сомневаюсь. Поэтому и гренландцы с датчанами пнут пса рыжего, унизят его и поглумятся. Вот так и говорят, йух тебе на рыжую морду, псина, а не Гренландия.
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27.04.2025 18:28 Ответить
зaчем присоединяться к тонущей экономике и обществу где 40% поддерживaет устaновление фaшисткой диктaтуры? лучше быть в ЕС и с нормльными людьми чем с Мaгa полудуркaми у которых 7 пятниц нa неделе
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27.04.2025 19:04 Ответить
Gotta be nuts to trade Denmark for the US, given the choice. Suffice it to look at Puerto Rico or American Samoa - or the downtown area of pretty much any major American city for that matter.
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27.04.2025 18:38 Ответить
Звісно не буде. Адже безпосередньо біля кордонів немає ні кацапів ні трампістів.
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27.04.2025 18:58 Ответить
Молодец. Позже вспомнит что у него датский паспорт(после оккупации острова).
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27.04.2025 19:10 Ответить
трамп задрочує світ епатажними вибриками що ховають реальні речі.
але він загрався - китай сказав що якщо трамп хоче зменшення мит то нехай на колінах приповзе за зменшенням.
а це, якось, геть контрастує зі словами трампа про цілування в сраку.
бо, схоже срака буде обцілована але китайська.
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27.04.2025 19:25 Ответить
 
 