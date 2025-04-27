Гренландия никогда не будет собственностью для покупки, - премьер Нильсен
В воскресенье, 27 апреля, новый премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что остров никогда не будет собственностью для покупки.
Об этом он сказал во время визита в Данию и общения с премьер-министром этой страны Метте Фредериксен, передает "Радио Свобода", информирует Цензор.НЕТ.
"Мы никогда, никогда не будем собственностью, которую может купить кто-либо, и это послание, которое, по моему мнению, важнее всего понять", - сказал Нильсен.
Политик также добавил, что Дания и Гренландия находятся "в ситуации внешней политики, которая означает, что им нужно двигаться ближе друг к другу".
Трамп хочет Гренландию
Напомним, в начале января Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".
Премьер Дании Метте Фредериксен не может представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для контроля над Гренландией.
Глава МИД Дании Расмуссен в свою очередь заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители захотят этого, однако она не будет штатом США.
Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что ЕС не позволит другим странам атаковать свои границы.
Канцлер Германии Олаф Шольц предостерег от насильственного изменения границ в свете последних заявлений новоизбранного президента США Дональда Трампа о претензиях на Гренландию.
CNN пишет, что чиновники Дании опасаются, что президент США Дональд Трамп гораздо серьезнее настроен относительно приобретения Гренландии, чем в первый срок.
Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.
5 марта Трамп заявил, что США готовы принять Гренландию в свой состав, если народ будет "за": "Мы получим ее "так или иначе".
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Які важелі у трампона на грендландців?
Ніяких - крім пустої мантри "яхочу".
Так що закопуйте зброю і готуйтесь партизанити.
Ми також не виріли, що 'брати' можуть напасти зі спини у 21ст
і більшість проголосує за
але він загрався - китай сказав що якщо трамп хоче зменшення мит то нехай на колінах приповзе за зменшенням.
а це, якось, геть контрастує зі словами трампа про цілування в сраку.
бо, схоже срака буде обцілована але китайська.