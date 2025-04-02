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Новини Контроль США над Гренландією Трамп хоче бачити Гренландію в складі США
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Гренландія - це частина Данії, - генсек НАТО Рютте

Рютте про Гренландію

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Гренландія належить Данії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Генсек НАТО наголосив, що не має сумніву у належності острова. "Це частина Данії", – відповів він. Утім, він підкреслив, що розуміє ширший контекст проблеми.

"Звичайно, ваше питання стосується того, як захистити Арктику та крайню північ. І це не лише Данія (що має особливу роль у регіоні), а також Ісландія, Норвегія, Фінляндія, Швеція, Канада, США – тобто 7 союзників. Восьма країна тут Росія", – заявив Рютте, підкресливши протистояння НАТО-Росія, а не США-Данія.

Генсек заявив, що вважає важливою роль Альянсу у цій ситуації: "НАТО дедалі більше долучається до цього"

"Ми, сім країн-членів НАТО, працюємо дедалі тісніше разом. Ми знаємо, що там відбувається, що робить Китай… Ми знаємо, що у нас не вистачає криголамів, і це не дрібниця, це дуже важливо", – навів він приклад.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп про можливість застосування сили для анексії Гренландії: Не знімаю жодних варіантів зі столу

Трамп хоче Гренландію

Нагадаємо, на початку січня Трамп заявив, що Данія має відмовитися від Гренландії для захисту "вільного світу".

Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.

Глава МЗС Данії Расмуссен своєю чергою заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть цього, проте вона не буде штатом США.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що ЄС не дозволить іншим країнам атакувати свої кордони.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп про можливість застосування сили для анексії Гренландії: Не знімаю жодних варіантів зі столу

Канцлер Німеччини Олаф Шольц застеріг від насильницької зміни кордонів у світлі останніх заяв новообраного президента США Дональда Трампа про претензії на Гренландію.

CNN пише, що чиновники Данії побоюються, що президент США Дональд Трамп набагато серйозніше налаштований щодо придбання Гренландії, ніж у перший термін.

Раніше прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути американським чи данським, а прагне до незалежності, зазначивши, що це не є чимось новим.

5 березня Трамп заявив, що США готові прийняти Гренландію до свого складу, якщо народ буде "за": "Ми отримаємо її "так чи інакше".

Також читайте: Новий прем’єр Гренландії Нільсен: США не отримають острів, ми самі визначаємо своє майбутнє

Автор: 

Гренландія (73) Данія (768) НАТО (6436) Рютте Марк (393)


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Топ коментарі
+2
коли хоч щось в Україні належало її народу? наведіть хоч один приклад, за винятком приватизаційних сертифікатів, які переважна більшість українців використала в сортирах. все в Україні належить лише кланам, як сьогоднішнім провладним, так і провладним та псевдоопозиційним вчорашнім. народ всі вони мають лише за бидло, яке буде за них голосувати на наступних виборах.
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02.04.2025 18:20
+1
Пернув Трумпові прямо під ніс!
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02.04.2025 18:01
+1
... він підкреслив, що розуміє ширший контекст проблеми....
тобто, булки розширіюме для рудого ...
Джерело: https://censor.net/ua/n3544687
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02.04.2025 18:04
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02.04.2025 18:01 Відповісти
Пернув Трумпові прямо під ніс!
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02.04.2025 18:01 Відповісти
... він підкреслив, що розуміє ширший контекст проблеми....
тобто, булки розширіюме для рудого ...
Джерело: https://censor.net/ua/n3544687
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02.04.2025 18:04 Відповісти
В чому різниця між )(уйлом і драпом?
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02.04.2025 18:04 Відповісти
ну так, а українські рідкоземельні копалини належать народу України.
ага, щаз.
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02.04.2025 18:04 Відповісти
коли хоч щось в Україні належало її народу? наведіть хоч один приклад, за винятком приватизаційних сертифікатів, які переважна більшість українців використала в сортирах. все в Україні належить лише кланам, як сьогоднішнім провладним, так і провладним та псевдоопозиційним вчорашнім. народ всі вони мають лише за бидло, яке буде за них голосувати на наступних виборах.
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02.04.2025 18:20 Відповісти
Сто відсотків. Можливо, хоч так вдасться побороти мафію в Україні .
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02.04.2025 18:51 Відповісти
у нас і виборів нема.
вибори це коли я маю з кандидатів обрати свого кандидата, від народа.
а коли всі кандидати від олігархів чи самі є олігархами то допомагати олігархам я не буду бо з аритметикою товаришую.
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02.04.2025 19:18 Відповісти
Ране Рюте чого ви це не сказали причмеленому Трампу в обличчя коли зустрічалися з ним?
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02.04.2025 18:56 Відповісти
Бо пан Рютте знає як поводитися з психічно нестабільними особами, щоб досягти поставленої мети.
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02.04.2025 20:42 Відповісти
Гренландія - це частина Данії, - генсек НАТО Рютте Джерело: https://censor.net/ua/n3544687

Правильно! А Крим, - це Україна!
Ми проголошуємо аксіоми, а різноманітні ***** своє ро*****, *****!
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02.04.2025 20:28 Відповісти
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02.04.2025 20:38 Відповісти
И туфлём по пюпитру...
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02.04.2025 23:11 Відповісти
 
 