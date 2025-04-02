Гренландія - це частина Данії, - генсек НАТО Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Гренландія належить Данії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Генсек НАТО наголосив, що не має сумніву у належності острова. "Це частина Данії", – відповів він. Утім, він підкреслив, що розуміє ширший контекст проблеми.

"Звичайно, ваше питання стосується того, як захистити Арктику та крайню північ. І це не лише Данія (що має особливу роль у регіоні), а також Ісландія, Норвегія, Фінляндія, Швеція, Канада, США – тобто 7 союзників. Восьма країна тут Росія", – заявив Рютте, підкресливши протистояння НАТО-Росія, а не США-Данія.

Генсек заявив, що вважає важливою роль Альянсу у цій ситуації: "НАТО дедалі більше долучається до цього"

"Ми, сім країн-членів НАТО, працюємо дедалі тісніше разом. Ми знаємо, що там відбувається, що робить Китай… Ми знаємо, що у нас не вистачає криголамів, і це не дрібниця, це дуже важливо", – навів він приклад.

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Трамп хоче Гренландію

Нагадаємо, на початку січня Трамп заявив, що Данія має відмовитися від Гренландії для захисту "вільного світу".

Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.

Глава МЗС Данії Расмуссен своєю чергою заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть цього, проте вона не буде штатом США.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що ЄС не дозволить іншим країнам атакувати свої кордони.

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц застеріг від насильницької зміни кордонів у світлі останніх заяв новообраного президента США Дональда Трампа про претензії на Гренландію.

CNN пише, що чиновники Данії побоюються, що президент США Дональд Трамп набагато серйозніше налаштований щодо придбання Гренландії, ніж у перший термін.

Раніше прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути американським чи данським, а прагне до незалежності, зазначивши, що це не є чимось новим.

5 березня Трамп заявив, що США готові прийняти Гренландію до свого складу, якщо народ буде "за": "Ми отримаємо її "так чи інакше".

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