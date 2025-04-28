Дания и Гренландия договорились укрепить сотрудничество на фоне заявлений Трампа, - Reuters
Во время встречи в воскресенье, 27 апреля, лидеры Дании Метте Фредериксен и Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен договорились укрепить сотрудничество в ответ на заявления президента США Дональда Трампа о заинтересованности в приобретении острова.
Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на заявления премьеров, информирует Цензор.НЕТ.
Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен посетил Копенгаген, где провел встречу с датской коллегой Метте Фредериксен.
"Мы находимся в такой внешнеполитической ситуации, которая означает, что мы должны сближаться",- сказал Нильсен во время совместной пресс-конференции.
В свою очередь глава правительства Дании сказала, что ее страна готова инвестировать больше в Гренландию и поддерживать ее финансово. Также Фредериксен подчеркнула, что только жители Гренландии могут решать будущее острова.
Напомним, что в воскресенье, 27 апреля, новый премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что остров никогда не будет собственностью для покупки.
Трамп хочет Гренландию
Напомним, в начале января Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".
Премьер Дании Метте Фредериксен не может представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для контроля над Гренландией.
Глава МИД Дании Расмуссен в свою очередь заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители захотят этого, однако она не будет штатом США.
Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что ЕС не позволит другим странам атаковать свои границы.
Канцлер Германии Олаф Шольц предостерег от насильственного изменения границ в свете последних заявлений новоизбранного президента США Дональда Трампа о претензиях на Гренландию.
CNN пишет, что чиновники Дании опасаются, что президент США Дональд Трамп гораздо серьезнее настроен относительно приобретения Гренландии, чем в первый срок.
Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.
5 марта Трамп заявил, что США готовы принять Гренландию в свой состав, если народ будет "за": "Мы получим ее "так или иначе".
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Хребет Ломоносова - підводний хребет у Північному Льодовитому океані, між Новосибірськими островами та островом Елсмір у Канадському Арктичному архіпелазі. Довжина приблизно 1800 км, ширина від 60 до 200 км. Висота над рівнем дна океану 3300-3700 м, мінімальна глибина над хребтом - 954 м.
Право приналежності дозволить видобувати корисні копалини в цьому регіоні, претенденти на цей хребет повинні довести, що він є продовженням їхньої території.
В той час, як Канада і Росія претендують на території до північного полюса, Данія наполягає на тому, що весь хребет є продовженням Гренландії і заявляє на свої права на територію, аж до виключної економічної зони Росії.
Бо НАТО не захистить від вторгнення країни НАТО
За даними Американської стоматологічної асоціації, одна третина дорослих у віці від 19 до 64 років не мають стоматологічної страховки, попри наявність у них медичної страховки. І переважна більшість стоматологічної страховки покриває лише чистку чи профілактичний огляд.
Для всього іншого американцям не залишається нічого, окрім як витягати з кишені десятки тисяч доларів - або їхати в Лос-Альгодонес.
Лос-Альгодонес - невелике мексиканське містечко з 10 000 мешканців на кордоні зі Сполученими Штатами, де кожен десятий житель - стоматолог.
Його називають "стоматологічною столицею світу" або "містом корінних зубів".
Щодня його відвідують від 3000 до 5000 американців, які приїздять не лише на прийом до стоматолога, а й випити пару маргарит, з'їсти тако та потанцювати під місцеві мелодії.
"Я можу видалити всі свої зуби тут і поставити нові, і це все одно буде дешевше, ніж видалити один там".
Зубні мости: традиційні зубні мости в середньому коштують від 2,000 до 5,000 доларів. Мости Консоль і Меріленд зазвичай коштують від 1,500 до 4,000 доларів, тоді як мости з опорою на імплантати можуть перевищувати 5,000 доларів.
какие 100 тысяч у кас же в Канаде хваленая бесплатная медицина это два
я 10 лет назад делал в Штатах 4 титановых импланта с полноценными коронками
1300 имплант 700 коронка и платится доналоговыми деньгами то есть лучшего качества все 4 за 6500
вешаете людям лапшу любитель Сандерса