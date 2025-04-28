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Новости Трамп хочет видеть Гренландию в США Сотрудничество Дании и Гренландии
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Дания и Гренландия договорились укрепить сотрудничество на фоне заявлений Трампа, - Reuters

Фредериксен и Нильсен провели встречу

Во время встречи в воскресенье, 27 апреля, лидеры Дании Метте Фредериксен и Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен договорились укрепить сотрудничество в ответ на заявления президента США Дональда Трампа о заинтересованности в приобретении острова.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на заявления премьеров, информирует Цензор.НЕТ.

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен посетил Копенгаген, где провел встречу с датской коллегой Метте Фредериксен.

"Мы находимся в такой внешнеполитической ситуации, которая означает, что мы должны сближаться",- сказал Нильсен во время совместной пресс-конференции.

В свою очередь глава правительства Дании сказала, что ее страна готова инвестировать больше в Гренландию и поддерживать ее финансово. Также Фредериксен подчеркнула, что только жители Гренландии могут решать будущее острова.

Напомним, что в воскресенье, 27 апреля, новый премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что остров никогда не будет собственностью для покупки.

Читайте также: У Трампа разработали план по взятию под контроль Гренландии, - The New York Times

Трамп хочет Гренландию

Напомним, в начале января Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".

Премьер Дании Метте Фредериксен не может представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для контроля над Гренландией.

Глава МИД Дании Расмуссен в свою очередь заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители захотят этого, однако она не будет штатом США.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что ЕС не позволит другим странам атаковать свои границы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп о возможности применения силы для аннексии Гренландии: Не снимаю никаких вариантов со стола

Канцлер Германии Олаф Шольц предостерег от насильственного изменения границ в свете последних заявлений новоизбранного президента США Дональда Трампа о претензиях на Гренландию.

CNN пишет, что чиновники Дании опасаются, что президент США Дональд Трамп гораздо серьезнее настроен относительно приобретения Гренландии, чем в первый срок.

Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.

5 марта Трамп заявил, что США готовы принять Гренландию в свой состав, если народ будет "за": "Мы получим ее "так или иначе".

Читайте также: Гренландия никогда не будет собственностью для покупки, - премьер Нильсен

Автор: 

Гренландия (75) Дания (586) Трамп Дональд (5286) Фредериксен Метте (80)


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Топ комментарии
+7
Молодці ,як шо Греландія буде не сама, а з ЄВРОПОЮ ,то а ні США ,а ні русня з китайцями її не з'їсть ...вдавляться !!!
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28.04.2025 00:05
+5
за чотири роки трамп отримає тільки ганьбу.
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28.04.2025 00:26
+2
🇩🇰 + 🇬🇱 + 🇬🇧 +🇪🇺= 👍 !!!
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28.04.2025 00:12
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Отримавши Гренландію, Трамп отримає і Північний полюс.

Хребет Ломоносова - підводний хребет у Північному Льодовитому океані, між Новосибірськими островами та островом Елсмір у Канадському Арктичному архіпелазі. Довжина приблизно 1800 км, ширина від 60 до 200 км. Висота над рівнем дна океану 3300-3700 м, мінімальна глибина над хребтом - 954 м.

Право приналежності дозволить видобувати корисні копалини в цьому регіоні, претенденти на цей хребет повинні довести, що він є продовженням їхньої території.

В той час, як Канада і Росія претендують на території до північного полюса, Данія наполягає на тому, що весь хребет є продовженням Гренландії і заявляє на свої права на територію, аж до виключної економічної зони Росії.
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28.04.2025 00:02 Ответить
за чотири роки трамп отримає тільки ганьбу.
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28.04.2025 00:26 Ответить
Молодці ,як шо Греландія буде не сама, а з ЄВРОПОЮ ,то а ні США ,а ні русня з китайцями її не з'їсть ...вдавляться !!!
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28.04.2025 00:05 Ответить
🇩🇰 + 🇬🇱 + 🇬🇧 +🇪🇺= 👍 !!!
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28.04.2025 00:12 Ответить
Пока Гренландия часть Дании ей оккупация не грозит. Вожделенная независимость для всей "нации" в 56к человек именно ей и закончится. Не США так Китаем. Похоже стало доходить и борцы за свободу побежали за помощью туда, откуда собирались свалить.
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28.04.2025 00:13 Ответить
га? шо ти казав?
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28.04.2025 00:48 Ответить
Їм обом про ЯЗ треба думати.
Бо НАТО не захистить від вторгнення країни НАТО
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28.04.2025 00:25 Ответить
в ЕС и на дотациях всяко лучше, чем в сша и с протянутой рукой выпрашивать финансирование в том дурдоме, учитывая то, что американцы не могут себе позволить даже бесплатную медицину.
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28.04.2025 00:28 Ответить
"З 300 мільйонів людей 60% не мають стоматологічної страховки або мають лише часткове покриття. Це становить від 80 до 160 мільйонів людей із поганим покриттям. Це від 80 до 160 мільйонів можливостей для нас".

За даними Американської стоматологічної асоціації, одна третина дорослих у віці від 19 до 64 років не мають стоматологічної страховки, попри наявність у них медичної страховки. І переважна більшість стоматологічної страховки покриває лише чистку чи профілактичний огляд.

Для всього іншого американцям не залишається нічого, окрім як витягати з кишені десятки тисяч доларів - або їхати в Лос-Альгодонес.
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28.04.2025 00:36 Ответить
BBC

Лос-Альгодонес - невелике мексиканське містечко з 10 000 мешканців на кордоні зі Сполученими Штатами, де кожен десятий житель - стоматолог.

Його називають "стоматологічною столицею світу" або "містом корінних зубів".

Щодня його відвідують від 3000 до 5000 американців, які приїздять не лише на прийом до стоматолога, а й випити пару маргарит, з'їсти тако та потанцювати під місцеві мелодії.

"Я можу видалити всі свої зуби тут і поставити нові, і це все одно буде дешевше, ніж видалити один там".
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28.04.2025 00:40 Ответить
ну наши в турцию летают делать. все зубы в районе 4000 евро коронки виниры, в канаде это стоит от 50,000 до 100,000 канадских долларов
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28.04.2025 00:47 Ответить
У Канаді Зубні коронки: ціна залежить від матеріалу. Золота коронка або порцелянова коронка зазвичай коштує близько 1,200 доларів.

Зубні мости: традиційні зубні мости в середньому коштують від 2,000 до 5,000 доларів. Мости Консоль і Меріленд зазвичай коштують від 1,500 до 4,000 доларів, тоді як мости з опорою на імплантати можуть перевищувати 5,000 доларів.
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28.04.2025 00:59 Ответить
Стоматологічна страховка може допомогти покрити частину витрат.
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28.04.2025 01:04 Ответить
Любая страховка как и в Германии э, работает только после осмотра врача и на те проблемы, которых не было ДО ее заключения, по сути если откладывать деньги на зубы в любой стране, это будет дешевле и намного менее геморойние чем иметь страховку ни зубы.
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28.04.2025 03:45 Ответить
виниры турецкие качества говняного это раз
какие 100 тысяч у кас же в Канаде хваленая бесплатная медицина это два
я 10 лет назад делал в Штатах 4 титановых импланта с полноценными коронками
1300 имплант 700 коронка и платится доналоговыми деньгами то есть лучшего качества все 4 за 6500
вешаете людям лапшу любитель Сандерса
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28.04.2025 01:08 Ответить
Займались боксом?
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28.04.2025 01:16 Ответить
В Канаді 10 років тому житло було двічі дешевше.
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28.04.2025 01:29 Ответить
Зубні імплантати в США коштують від 3,000 до 6,000 доларів США за імплантат одного зуба, включаючи штифт імплантату, абатмент і реставрацію коронки. Ціни на зубні імплантати мосту з опорою на імплантат становлять від 10 000 до 16 000 доларів.
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28.04.2025 01:49 Ответить
зубы в Канаде не покрываются обычной мед страховкой
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28.04.2025 05:02 Ответить
И я не вижу нияего плохого или странного в том что люди ездят делать зубы в соседние страны где намного дешевле
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28.04.2025 03:47 Ответить
та я все знаю, я иногда слушаю выступления Берни Сандерса в сенате и на митингах
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28.04.2025 00:45 Ответить
Це BBC: "Світова столиця стоматології": місто дантистів, куди масово їдуть туристи".
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28.04.2025 00:48 Ответить
ти слухаєш?
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28.04.2025 00:49 Ответить
соседская кошка слушает, а потом мне пересказывает.
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28.04.2025 05:03 Ответить
 
 