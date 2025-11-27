Дания создала "ночную стражу" для отслеживания заявлений Трампа о Гренландии

Министерство иностранных дел Дании запустило "ночную стражу" для того, чтобы отслеживать заявления и действия американского президента Дональда Трампа, пока Копенгаген спит.

Задача датского "ночного стража"

Отмечается, что дежурные начинают работу в 17:00, а в 07:00 утра готовят сводку обо всем, что Трамп сказал или сделал за ночь. Затем данные рассылают правительству и соответствующим ведомствам.

В МИД страны объяснили, что это сделали, чтобы не заставлять всех чиновников просыпаться среди ночи и хвататься за телефоны, когда президент США снова что-то заявляет. Теперь этим занимается одна команда, которая "коллективно" держит всех в курсе событий.

Притязания Трампа на Гренландию

Издание объясняет, что новую должность в министерстве ввели весной — после дипломатического спора между Данией и США из-за Гренландии. Тогда Трамп пригрозил "взять остров под контроль", что вызвало политический скандал и резкую реакцию Копенгагена.

Источники The Guardian говорят, что повлиял и временной разрыв: пока в Дании ночь, Трамп активно публикует заявления и комментарии.

Бывший аналитик датской военной разведки Якоб Каарсбо назвал "ночную стражу" признаком того, что времена, когда США были для Дании "важнейшим союзником", прошли.

Планы США на Гренландию

Напомним, в начале января Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".

Премьер Дании Метте Фредериксен не может представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для контроля над Гренландией.

Глава МИД Дании Расмуссен , в свою очередь, заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители захотят этого, однако она не будет штатом США.

CNN пишет, что чиновники Дании опасаются, что президент США Дональд Трамп гораздо серьезнее настроен на приобретение Гренландии, чем в первый срок.

Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.

5 марта Трамп заявил, что США готовы принять Гренландию в свой состав, если народ будет "за": "Мы получим ее "так или иначе".

В ноябре парламент Гренландии принял закон, который ограничивает право иностранцев на покупку недвижимости на острове. Это произошло на фоне роста интереса США к приобретению недвижимости в Гренландии.

