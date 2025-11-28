Мирний план США для України дорого коштуватиме економіці Європи, – Reuters

Мирний план США для України, який фактично відрізав би її від територій, окупованих Росією, матиме для Європи значні економічні наслідки.

Такий сценарій закріплює тривалу невизначеність, яка роками тиснутиме на європейську економіку, пише Reuters.

Усі варіанти припинення вогню, що з’явилися за останні два тижні ‒ як від адміністрації США, так і від європейських сторін ‒ виходять із того, що Київ має погодитися на принаймні тимчасове збереження російського контролю над усіма або частиною двох анексованих регіонів, Донбасу та Луганська.

Після миру лишається відкритим питання, чи погодиться президент Володимир Путін із тим, що заморожені резерви Росії ‒ близько $300 млрд у США, Японії, Великій Британії та Європі ‒ можуть бути спрямовані на відбудову України, як цього вимагають уряди ЄС. Найімовірніше, цього не станеться. У

Євросоюзі обговорюють варіант, який підтримує канцлер Німеччини Фрідріх Мерц: використати щонайменше активи центрального банку блоку обсягом близько $210 млрд як гарантію для "репараційного кредиту" Україні. Але, щоб ці кошти реально стали компенсацією за агресію, лідерам ЄС потрібно діяти значно швидше.

Світовий банк оцінював витрати на відбудову України у $524 млрд на найближче десятиліття. Нині сума наближається до $600 мільярдів, повідомив один із європейських чиновників. Якщо Росія не віддасть щонайменше половину через свої заморожені резерви, союзникам України доведеться взяти на себе більшу частину фінансового тягаря.

Світовий банк вважає, що відбудова має фінансуватися поєднанням коштів іноземних урядів, міжнародних організацій і приватних інвесторів. Однак за відсутності остаточного врегулювання статусу територій Україна не зможе розраховувати на суттєвий приплив приватного капіталу, необхідного для відновлення економіки. Навіть якщо сторони погодяться на хиткий статус-кво, страх відновлення бойових дій і нового російського вторгнення ще довго відлякуватиме інвесторів.

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Українська економіка з початку повномасштабної війни 2022 року демонструє стійкість, але, за прогнозом МВФ, цього року ВВП країни все ще буде приблизно на 20% нижчим за рівень 2021-го. Тоді на Донбас і Луганськ припадало близько 15% виробництва, за даними Світового банку, тож відновлення природно затягнеться.

Частина з більш як 5 мільйонів українських біженців, які знайшли прихисток у Європі, ‒ близько 75% з них жінки та діти ‒ може вирішити повернутися додому навіть за крихкого перемир’я. Це підсилить потенціал зростання країни через збільшення робочої сили. Німеччина прийняла від початку конфлікту 1,3 мільйона біженців, а Польща ‒ понад 1 мільйон.

Водночас ЄС усе одно доведеться допомагати Україні з навчанням репатріантів і підтримкою їхнього добробуту під час адаптації до потреб відбудови. Подібної підтримки потребуватимуть і близько 200 000 військових, які повернуться до цивільного життя, якщо чисельність ЗСУ буде зафіксована на рівні 800 000, як пропонує Євросоюз.

Як повідомлялося, верховна представниця ЄС Кая Каллас заявила, що надто поспішне укладення миру для України може виявитися невигідним і створити ризики для суверенітету Києва. Вона наголосила, що коли переговори відбуваються надто швидко і під тиском, зростає ймовірність того, що ключові умови ‒ територіальні, політичні та безпекові ‒ можуть бути сформовані на користь ворога.