Швидкий мир для України призведе до слабкої угоди, яка поставить під загрозу її суверенітет, - Каллас

Верховна представниця ЄС Кая Каллас попередила, що поспішне укладення миру для України може бути невигідним і поставити під загрозу суверенітет Києва.

Про це вона сказала після відеодзвінка з главами МЗС країн ЄС 26 листопада, передає Цензор.НЕТ.

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Ризики швидкого миру

За її словами, поспішні мирні домовленості, які зараз просуває адміністрація президента США Дональда Трампа, можуть виявитися невигідними для Києва.

"За останні 100 років Росія напала на понад 19 країн, на деякі з них навіть три-чотири рази. Жодна з цих країн ніколи не нападала на Росію. У будь-якій мирній угоді ми маємо зосередитися на тому, як домогтися поступок від російської сторони", - зазначила Каллас.

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Дипломатка ЄС наголосила, що дуже швидкий шлях до миру може призвести до слабкої угоди, яка "поставить під загрозу безпеку та суверенітет України".

Якщо переговори проходять дуже швидко і під тиском, то існує велика вірогідність, що вигідні умови (територіальні, політичні, безпекові) будуть на користь ворога, зауважила вона.

Що пропонує Каллас

Пропозиції головної дипломатки ЄС:

замість поспіху –– сильну позицію: підтримку України, військову та політичну, щоб вона могла вести переговори з позиції сили;

мирний план має бути справедливим, всеосяжним, з гарантіями й зобов’язаннями для Росії –– не навпаки;

обов’язкова участь України та Європи у формуванні й підписанні такого плану –– жодних рішень "за спиною".

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