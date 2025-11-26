ЄС зробить внесок у гарантії безпеки для України шляхом фінансування та підтримки оборонної промисловості, - Каллас

Внесок Євросоюзу у надання гарантій безпеки Україні полягатиме в фінансуванні, тренуванні військових та підтримці оборонної промисловості.

Про це повідомила висока представниця ЄС Кая Каллас після відеоконференції з міністрами закордонних справ ЄС, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

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Внесок ЄС в гарантії безпеки

"Європейський Союз зробить значний внесок у гарантії безпеки шляхом фінансування, навчання та підтримки оборонної промисловості. Зараз ми працюємо над деталями, включаючи продовження наших поточних місій в Україні. Але гарантії безпеки для України не змінюють того факту, що справжньою загрозою є Росія",- розповіла топдипломатка.

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Фінансова допомога

Окрім цього, Каллас розповіла, що Європейська рада зобов'язалася покрити фінансові потреби України на 2026 і 2027 роки.

"Є кілька варіантів, але репараційний кредит є найочевиднішим способом зробити це. Це буде найсильнішим сигналом Москві, що їй не слід чекати, поки ми втомимося, і ми маємо швидко прийняти це рішення",- сказала очільниця дипломатії ЄС.

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РФ має піти на поступки

"За останні 100 років Росія напала на понад 19 країн, на деякі з них навіть три-чотири рази. Жодна з цих країн ніколи не нападала на Росію", - зауважила топдипломатка.

Тому, за її словами, в "будь-якій мирній угоді ми маємо зосередитися на тому, як домогтися від російської сторони поступок, щоб вона назавжди припинила агресію і не намагалася силою змінити кордони".

"Сьогодні ми підтвердили наші спільні принципи: суверенітет, незалежність, територіальна цілісність та невід’ємне право України на самооборону. Нічого про Україну без України"", - підсумувала Каллас.

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