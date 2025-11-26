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Новини Гарантії безпеки для України
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ЄС зробить внесок у гарантії безпеки для України шляхом фінансування та підтримки оборонної промисловості, - Каллас

ЄС зробить внесок у безпекові гарантії для України через фінансування оборонки

Внесок Євросоюзу у надання гарантій безпеки Україні полягатиме в фінансуванні, тренуванні військових та підтримці оборонної промисловості.

Про це повідомила висока представниця ЄС Кая Каллас після відеоконференції з міністрами закордонних справ ЄС, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

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Внесок ЄС в гарантії безпеки

"Європейський Союз зробить значний внесок у гарантії безпеки шляхом фінансування, навчання та підтримки оборонної промисловості. Зараз ми працюємо над деталями, включаючи продовження наших поточних місій в Україні. Але гарантії безпеки для України не змінюють того факту, що справжньою загрозою є Росія",- розповіла топдипломатка.

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Фінансова допомога

Окрім цього, Каллас розповіла, що Європейська рада зобов'язалася покрити фінансові потреби України на 2026 і 2027 роки.

"Є кілька варіантів, але репараційний кредит є найочевиднішим способом зробити це. Це буде найсильнішим сигналом Москві, що їй не слід чекати, поки ми втомимося, і ми маємо швидко прийняти це рішення",- сказала очільниця дипломатії ЄС.

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РФ має піти на поступки

"За останні 100 років Росія напала на понад 19 країн, на деякі з них навіть три-чотири рази. Жодна з цих країн ніколи не нападала на Росію", - зауважила топдипломатка. 

Тому, за її словами, в "будь-якій мирній угоді ми маємо зосередитися на тому, як домогтися від російської сторони поступок, щоб вона назавжди припинила агресію і не намагалася силою змінити кордони".

"Сьогодні ми підтвердили наші спільні принципи: суверенітет, незалежність, територіальна цілісність та невід’ємне право України на самооборону. Нічого про Україну без України"", - підсумувала Каллас. 

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Автор: 

Євросоюз (15200) Каллас Кая (520) гарантії безпеки (467)
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От і визначились з гарантіями = жодних гарантій.

"Сьогодні гроші виділяємо, а завтра в нас тут Орбан проти, тому почекайте трохи і за це чекання заплатіть життями солдатів. Просимо понять і прастіть."
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26.11.2025 19:54 Відповісти
Якщо оборонний завод побудують у Орбана, то ввн мабуть не буде проти.
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26.11.2025 20:14 Відповісти
Якщо ще заплатять за нього більше, аніж він заробляє на путінському газі, то може й не буде проти.
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26.11.2025 20:18 Відповісти
Тобто ніяких гарантій, крім нескінченних обговорень і всього по чайній ложці. Жесть як все уродливо і підступно!!
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26.11.2025 19:55 Відповісти
Це вже 5та стаття, чи ще ні??((
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26.11.2025 19:57 Відповісти
То есть кто-то всерьез ожидал чего-то иного?
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26.11.2025 20:02 Відповісти
Не могу даже представить - как мы им всем надоели !!!!
Они ведь думали - что помогают героическому народу МАЙДАНА
А оно вон как некрасиво получилось
Европейские ДВУШКИ прямой дорогой шли в ФСБ
Европейцы себя должны чувствовать- ОПЛЕВАННЫМИ буквально
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26.11.2025 20:08 Відповісти
А ця оборонна промисловість в Європі, бінго.
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26.11.2025 20:13 Відповісти
 
 