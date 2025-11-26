ЕС внесет вклад в гарантии безопасности для Украины путем финансирования и поддержки оборонной промышленности, - Каллас

Вклад Евросоюза в предоставление гарантий безопасности Украине будет заключаться в финансировании, обучении военных и поддержке оборонной промышленности.

Об этом сообщила высокий представитель ЕС Кая Каллас после видеоконференции с министрами иностранных дел ЕС, передает "Укрінформ", сообщает Цензор.НЕТ.

Вклад ЕС в гарантии безопасности

"Европейский Союз внесет значительный вклад в гарантии безопасности путем финансирования, обучения и поддержки оборонной промышленности. Сейчас мы работаем над деталями, включая продолжение наших текущих миссий в Украине. Но гарантии безопасности для Украины не меняют того факта, что настоящей угрозой является Россия", - рассказала топ-дипломат.

Финансовая помощь

Кроме того, Каллас рассказала, что Европейский совет обязался покрыть финансовые потребности Украины на 2026 и 2027 годы.

"Есть несколько вариантов, но репарационный кредит является самым очевидным способом сделать это. Это будет самым сильным сигналом Москве, что ей не следует ждать, пока мы устанем, и мы должны быстро принять это решение", - сказала глава дипломатии ЕС.

РФ должна пойти на уступки

"За последние 100 лет Россия напала на более чем 19 стран, на некоторые из них даже три-четыре раза. Ни одна из этих стран никогда не нападала на Россию", - отметила топ-дипломат.

Поэтому, по ее словам, в "любом мирном соглашении мы должны сосредоточиться на том, как добиться от российской стороны уступок, чтобы она навсегда прекратила агрессию и не пыталась силой изменить границы".

"Сегодня мы подтвердили наши общие принципы: суверенитет, независимость, территориальная целостность и неотъемлемое право Украины на самооборону. Ничего об Украине без Украины", - подытожила Каллас.

