Быстрый мир для Украины приведет к слабому соглашению, которое поставит под угрозу ее суверенитет, - Каллас
Верховный представитель ЕС Кая Каллас предупредила, что поспешное заключение мира для Украины может быть невыгодным и поставить под угрозу суверенитет Киева.
Об этом она сказала после видеозвонка с главами МИД стран ЕС 26 ноября, передает Цензор.НЕТ.
Риски быстрого мира
По ее словам, поспешные мирные договоренности, которые сейчас продвигает администрация президента США Дональда Трампа, могут оказаться невыгодными для Киева.
"За последние 100 лет Россия напала на более чем 19 стран, на некоторые из них даже три-четыре раза. Ни одна из этих стран никогда не нападала на Россию. В любом мирном соглашении мы должны сосредоточиться на том, как добиться уступок от российской стороны", - отметила Каллас.
Дипломат ЕС подчеркнула, что слишком быстрый путь к миру может привести к слабому соглашению, которое "поставит под угрозу безопасность и суверенитет Украины".
Если переговоры проходят очень быстро и под давлением, то существует большая вероятность, что выгодные условия (территориальные, политические, безопасности) будут в пользу врага, отметила она.
Что предлагает Каллас
Предложения главного дипломата ЕС:
- вместо спешки - сильную позицию: поддержку Украины, военную и политическую, чтобы она могла вести переговоры с позиции силы;
- мирный план должен быть справедливым, всеобъемлющим, с гарантиями и обязательствами для России - не наоборот;
- обязательное участие Украины и Европы в формировании и подписании такого плана - никаких решений "за спиной".
Що ниєте, не подобається тривала війна в Україні? То брись звідси!
Невже х*ло не може вам нові методички надіслати?
Запам'ятай кацапе або підкацапнику - українці воюють не за єрмаків, а тому що хочуть захистити себе і своїх рідних.
в такому випадку, вони мають вимагати створення яз, як це зробили розумні євреї щоб захистити себе від нового холокосту
У нас є значно потужніше ніж ЯЗ - підтримка розвинутих країн. раша це розуміє, тому, щоб посіяти недовіру до ЄС, і кидає сюди своїх ботів.
Це виглядає так смішно і недолуго, а головне - неефективно.
Люди ж бо знають, звідки у них пенсії і зарплати)
вони не хочуть миру, так сказав *****
тільки українцям на це пофіг, вони не хочуть як євреї зробити ядерну зброю щоб захистити себе.
це все одно що передати її *****
Неможливо? Хто тільки її не бив, драли як сидорову козу, беру тільки 20 сторіччя - Японія у 1905, Польща у 2020, Афганістан у 1989, навіть маленька Чечня у 1996!
Та й ми уже били її під Херсоном та Харковом.
Зараз складається унікальна можливість раз і назавжди покінчити з рашкою: Європа збільшує нам військову допомогу, а раша поступово здувається економічно, фінансово, у вційськовому плані.
Отож не соплі жувати треба над х*ловсько-трампівськими планами, а необхідна максимальна концентрація для допомоги ЗСУ.
Крикнути "Вставай страна огромная" не вийде - ніхто не повірить
Отож перспективи у русні не радісні.
Навіть процитую комент нижче:
>Это так не работает. Стальная балка тоже медленно под тяжестью прогибается по пол миллиметра, но это не значит что она с такой же скоростью будет гнуться пока не упрется в землю. Она в один момент просто треснет. Долго эта война не продлиться. Уж точно не 3 или более лет. Времени не так уж и много.
2. русня має значно більшу економіку, отже цей час вони використають з більшою користю, ніж ми.
1+2 == катастрофічне продовження війни, зі стрімким проривом фронту.
То може краще обрати варіант де є шанс такого не допустити?
о, а що це за такий варіант?
без яз будь-які мирні перемовини - пусті, як і гарантії заходу.
зп по $4000 плануються?
Щоб зп були 4К доларів треба працювати, а не на дивані сидіти і демагогією займатися.
Якщо доходить мова до особистої участі у війні, то зразу купа причин, чому ні і чому інші так, або в кущі, як ти.
1. Піти на фронт.
2. Створити ядерну зброю.
Чи так і будеш скавчати в коментарях на Цензорі, розповідаючи, що війну ні в якому разі зупиняти не можна, але воювати повинні інші, а не ти?
до якого конкретно чиновника мені записатися? до зебіла? такі рішення приймаються на рівні президента чи прем'єр-міністра.
Ти просто пишеш коменти, і ниєш, що все не ок, ЗП погана, ЯЗ нема, союзники лайно...
Якщо ти і справді віриш в те, що пишеш і вважаєш що це критично необхідно, то чому не дієш. Навіть якщо не вдасться, то перед собою будеш мати чисте сумління, бо спробував.
В країні з поділом громадян на сорти не може бути майбутнього для дітей.
Ще трошки і дійде, що з нинішнім підходом тут залишаться тільки інваліди та бабусі, котрих будуть культурно збагачувати якісь мігранти з ще гірших країн.
Вони ж вже прямо в очі кажуть, нам плювати що буде з Україною і українцями, але для великої частини людей навіть така прямота надто складно, простіше крикнути який Трамп негідник, бо так телевізор, чи якийсь відомий
блогер, чи журналістпропагандист сказав.
Хтось з коментів ще хоче подякувати нашим балтійським "друзям"???
Вдавила б мерзоту лицемірну!