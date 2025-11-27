РУС
Быстрый мир для Украины приведет к слабому соглашению, которое поставит под угрозу ее суверенитет, - Каллас

Каллас

Верховный представитель ЕС Кая Каллас предупредила, что поспешное заключение мира для Украины может быть невыгодным и поставить под угрозу суверенитет Киева.

Об этом она сказала после видеозвонка с главами МИД стран ЕС 26 ноября, передает Цензор.НЕТ.

Риски быстрого мира

По ее словам, поспешные мирные договоренности, которые сейчас продвигает администрация президента США Дональда Трампа, могут оказаться невыгодными для Киева.

"За последние 100 лет Россия напала на более чем 19 стран, на некоторые из них даже три-четыре раза. Ни одна из этих стран никогда не нападала на Россию. В любом мирном соглашении мы должны сосредоточиться на том, как добиться уступок от российской стороны", - отметила Каллас.

Дипломат ЕС подчеркнула, что слишком быстрый путь к миру может привести к слабому соглашению, которое "поставит под угрозу безопасность и суверенитет Украины".

Если переговоры проходят очень быстро и под давлением, то существует большая вероятность, что выгодные условия (территориальные, политические, безопасности) будут в пользу врага, отметила она.

Что предлагает Каллас

Предложения главного дипломата ЕС:

  • вместо спешки - сильную позицию: поддержку Украины, военную и политическую, чтобы она могла вести переговоры с позиции силы;
  • мирный план должен быть справедливым, всеобъемлющим, с гарантиями и обязательствами для России - не наоборот;
  • обязательное участие Украины и Европы в формировании и подписании такого плана - никаких решений "за спиной".

то цім гімнюкам потрібна тривала війна в Україні
27.11.2025 21:07 Ответить
Демагогія та популізм у стилі "за все хороше проти всього поганого". Не побачив жодних рішень, у скільки разів вони збільшать фінансову та військово-технічну підтримку. Як же ж вони бояться, що угода таки буде підписана і 700 тисячна російська армія з України посуну на Балтію. Тому швидкий мир їм точно не потрібний.
27.11.2025 21:19 Ответить
5 лет уже по сути война а они все талдычат про швидкий мир. до 10 лет это будет швидкий для еврокуклодов или нет ?
27.11.2025 21:14 Ответить
тут проблема в іншому: не існує жодних аргументів, щоб примусити русню піти на компромісний мир
27.11.2025 21:06 Ответить
то цім гімнюкам потрібна тривала війна в Україні
27.11.2025 21:07 Ответить
А вам кацапам треба була швидка перемога раші. Та не вийшло.
Що ниєте, не подобається тривала війна в Україні? То брись звідси!
27.11.2025 21:23 Ответить
Так, пішла методичка про "заробляють гроші на крові".
Невже х*ло не може вам нові методички надіслати?
Запам'ятай кацапе або підкацапнику - українці воюють не за єрмаків, а тому що хочуть захистити себе і своїх рідних.
27.11.2025 21:53 Ответить
>Запам'ятай кацапе або підкацапнику - українці воюють не за єрмаків, а тому що хочуть захистити себе і своїх рідних.

в такому випадку, вони мають вимагати створення яз, як це зробили розумні євреї щоб захистити себе від нового холокосту
27.11.2025 21:59 Ответить
Йому про це не написали в методичці
27.11.2025 22:01 Ответить
Давайте включимо здоровий глузд - ніхто нам ЯЗ не дасть і ми його не створимо.
У нас є значно потужніше ніж ЯЗ - підтримка розвинутих країн. раша це розуміє, тому, щоб посіяти недовіру до ЄС, і кидає сюди своїх ботів.
Це виглядає так смішно і недолуго, а головне - неефективно.
Люди ж бо знають, звідки у них пенсії і зарплати)
27.11.2025 22:34 Ответить
без яз Україна немає майбутнього і буде повністю окупована
27.11.2025 22:38 Ответить
синок ти мабудь з під мамкиної спідниці строчиш ?
27.11.2025 22:24 Ответить
рашка перемагає
вони не хочуть миру, так сказав *****
27.11.2025 21:13 Ответить
у русні мастерплан - захопити всю Україну, та знищити українців, це буде остаточне вирішення українського питання

тільки українцям на це пофіг, вони не хочуть як євреї зробити ядерну зброю щоб захистити себе.
27.11.2025 21:23 Ответить
зробити яз і довірити зебілу і єрмаку ?
це все одно що передати її *****
27.11.2025 21:25 Ответить
ну то міняйте владу, в чому проблема? а так це просто повільне спостерігання за знищенням України
27.11.2025 21:29 Ответить
в тому то і проблема
27.11.2025 21:30 Ответить
Чому ж ти не робиш ядерну зброю? Знаєш як і з чого. Але замість того, щоб стукати в двері чиновників усіх рівнів, сидиш і постиш маячню в коментарях на Цензорі. Тут ніхто нічим тобі не допоможе.
27.11.2025 22:47 Ответить
Чиновники, без прямого наказу від зе нічого робити не будуть. Тому я і займаюсь популяризацією ЯЗ серед українців (але на жаль ще багато хохлів на це тригеряться)
27.11.2025 22:54 Ответить
Серед яких українців? Які нічого не вирішують? Зовсім вже поїхав? Іди в кабінети до тих, хто може щось вирішити і там займайся. А який сенс з твого безглуздого скімління на Цензорі? Просто щоб розвести срач в коментарях?
27.11.2025 23:05 Ответить
українці можуть тиснути на владу, можуть її замінити - а мені це і треба, бо режим зебіла ніколи не буде працювати над створенням яз.
27.11.2025 23:10 Ответить
Ну то піди, натисни та заміни. Чи знов ХТОСЬ повинен це зробити, а ти лише спостерігатимеш з дивану?
27.11.2025 23:13 Ответить
Так, повинні. Якщо українці не готові підняти дупці щоб щось змінити, ця нація зникне, а я просто емігрую.
27.11.2025 23:18 Ответить
5 лет уже по сути война а они все талдычат про швидкий мир. до 10 лет это будет швидкий для еврокуклодов или нет ?
27.11.2025 21:14 Ответить
Демагогія та популізм у стилі "за все хороше проти всього поганого". Не побачив жодних рішень, у скільки разів вони збільшать фінансову та військово-технічну підтримку. Як же ж вони бояться, що угода таки буде підписана і 700 тисячна російська армія з України посуну на Балтію. Тому швидкий мир їм точно не потрібний.
27.11.2025 21:19 Ответить
це точно... а ще можуть по контракту і людей з зсу набрати ...
27.11.2025 21:20 Ответить
от цікаво, як що завтра зеленський зусьрінеться у мінську з ****** для проведення консультацій то в гейропі пердаки порозриває? особливо у навроцкого пшека поганого а також у фіцо з орбаном? я так гіпотетично питаю, просто останнім часом дивлячись на усю цю херню втрачаєш будь яку надію н асправедливість та правду.
27.11.2025 21:19 Ответить
Ого, москальської ботні понабігало - значить Кая Каллас має рацію)
27.11.2025 21:30 Ответить
запропонуйте власний варіант, як змусити русню піти на компромісні мирні перемовини
27.11.2025 21:32 Ответить
Росія ніколи не піде на перемовини, поки не отримає поразку на полі бою.
Неможливо? Хто тільки її не бив, драли як сидорову козу, беру тільки 20 сторіччя - Японія у 1905, Польща у 2020, Афганістан у 1989, навіть маленька Чечня у 1996!
Та й ми уже били її під Херсоном та Харковом.
Зараз складається унікальна можливість раз і назавжди покінчити з рашкою: Європа збільшує нам військову допомогу, а раша поступово здувається економічно, фінансово, у вційськовому плані.
Отож не соплі жувати треба над х*ловсько-трампівськими планами, а необхідна максимальна концентрація для допомоги ЗСУ.
27.11.2025 22:18 Ответить
на кожну поразку вони можуть кинути ще кілька мільйонів м'ясця
27.11.2025 22:23 Ответить
Якби могли - уже б кинули. Та щось не складається. Мабуть тупаки закінчуються, а розумніших у м'ясорубку спробуй затягни) Їм мільйон баксів подавай, а де їх взяти, не туалетному папері не надрукуєш)
Крикнути "Вставай страна огромная" не вийде - ніхто не повірить
Отож перспективи у русні не радісні.
27.11.2025 22:49 Ответить
так у них все нормально, майже кожен день вони просуваються.
27.11.2025 22:53 Ответить
Давайте будемо більш серйозними. Ні, це не просування, це перемелювання їх м'яса. Вони так просуваються уже майже три роки. З такими темпами путін здохне раніше ніж вони Покровськ візьмуть)
27.11.2025 23:16 Ответить
Це, як раз таки, просування.

Навіть процитую комент нижче:
>Это так не работает. Стальная балка тоже медленно под тяжестью прогибается по пол миллиметра, но это не значит что она с такой же скоростью будет гнуться пока не упрется в землю. Она в один момент просто треснет. Долго эта война не продлиться. Уж точно не 3 или более лет. Времени не так уж и много.
27.11.2025 23:23 Ответить
Ванька Погорєлов, тут водкі нєт)
27.11.2025 21:36 Ответить
Справа в тому ,що Кая Каллас - естонка ,а в прибалтійців до цих пір "синдром 1940 року " коли їх без єдиного пострілу окупували совіти , тому і вони бояться повторення ,так нехай дурні українці воюють до останнього ,тільки щоб кацапи їх не зачіпали ,цікава і цинічна логіка.
27.11.2025 21:32 Ответить
Каллас запропонувала ввести в договір пункти про обмеження чисельності російської армії, скорочення військового і ядерного бюджету рашки.
27.11.2025 21:38 Ответить
І що? Особисто змусить куйла скоротити армію?
27.11.2025 22:50 Ответить
Ну ось власне що і треба було довести. Гоніть ЄС в три шиї якщо хочете отримати хоч якийсь мир. Інакше отримаєте другу Палестину.
27.11.2025 21:50 Ответить
який сенс отримувати "хоч якийсь" мир, якщо його русня порушить в будь-якому випадку?
27.11.2025 21:58 Ответить
Ну то треба готуватися до такого сценарію, а під час миру це робити простіше. Плюс треба провести вибори і злити в унітаз гнилих зелених мародерів.
27.11.2025 22:03 Ответить
1. Під час перемир'я купа українців звалить за кордон, що зменшить нашу економіку і зменшить моб. резерви.
2. русня має значно більшу економіку, отже цей час вони використають з більшою користю, ніж ми.

1+2 == катастрофічне продовження війни, зі стрімким проривом фронту.
27.11.2025 22:06 Ответить
А краще воювати, коли влада це мародери, коли економіка в дупі, деякі українці і так можуть звалювати, бо у нас же рівність? Скільки ми втратимо ще в такому разі, і хіба катастрофічне продовження війни, зі стрімким проривом фронту в такому випадку не загрожує?
27.11.2025 22:09 Ответить
загрожує, просто на це треба буде більше часу
27.11.2025 22:15 Ответить
Та невже? Ну нехай навіть і більше, але з такою "владою" і такими "союзниками" це все одно неминуче.
То може краще обрати варіант де є шанс такого не допустити?
27.11.2025 22:22 Ответить
>То може краще обрати варіант де є шанс такого не допустити?

о, а що це за такий варіант?
27.11.2025 22:25 Ответить
Явно не варіант "щоб не почалась нова війна - треба щоб теперішня не закінчувалась"
27.11.2025 22:27 Ответить
особисто я за продовження війни до створення ядерної зброї, а з нею ми зможемо нормально вести перемовини, плюс буде гарантія ненападу.

без яз будь-які мирні перемовини - пусті, як і гарантії заходу.
27.11.2025 22:33 Ответить
А особисто ти готовий брати участь у війні, поки цю ЯЗ створять (навіть смішно таке писати)?
27.11.2025 22:35 Ответить
Подумай що за варіант, це не складно.
27.11.2025 22:34 Ответить
Просто опишіть ваш магічний варіант, не треба зайвих слів.
27.11.2025 22:39 Ответить
Без зайвих слів, для тугодумів🤣 - мир зараз і підготовка до можливої майбутньої війни, відповідальність на виборах, і в повсякденному житті країни (звучить дещо фантастично, але без цього нам кінець як державі).
27.11.2025 22:41 Ответить
зрозуміло, чергові казки про сірого бичка

зп по $4000 плануються?
27.11.2025 22:47 Ответить
А чому не відповідаєш на питання про війну до створення яз? Не зручне питання?

Щоб зп були 4К доларів треба працювати, а не на дивані сидіти і демагогією займатися.
27.11.2025 22:53 Ответить
Не бачу сенсу. Якщо ти вважаєш, що той казковий варіант дає хоч 0.1% ймовірність відсутності нової війни, будь-що пояснювати тобі зайве.
27.11.2025 22:56 Ответить
Ха, і на що я сподівався.
Якщо доходить мова до особистої участі у війні, то зразу купа причин, чому ні і чому інші так, або в кущі, як ти.
27.11.2025 23:04 Ответить
Що особисто сам збираєшся робити з цих двох пунктів, щоб не допустити поразки України:
1. Піти на фронт.
2. Створити ядерну зброю.

Чи так і будеш скавчати в коментарях на Цензорі, розповідаючи, що війну ні в якому разі зупиняти не можна, але воювати повинні інші, а не ти?
27.11.2025 22:54 Ответить
Давай владу над енергоатомом і мінстратегпромом і я створю ЯЗ, десь за рік-два, залежно від необхідної кількості та потужності.
27.11.2025 22:57 Ответить
Що дасть твоє безглузде скавуління на Цензорі? Ти хоча б до одного чиновника відповідного рівня записався на прийом? Яку владу я тобі можу дати? Зовсім здурів? Я не президент і навіть не депутат. До них звертайся.
27.11.2025 23:01 Ответить
якщо не можеш дати ресурси та владу - не запитуй, чи готовий я працювати над створенням ЯЗ.

до якого конкретно чиновника мені записатися? до зебіла? такі рішення приймаються на рівні президента чи прем'єр-міністра.
27.11.2025 23:08 Ответить
Записуйся до обох.
27.11.2025 23:09 Ответить
Вони не працюють на Україну та українську націю, ще варіанти є?
27.11.2025 23:13 Ответить
А ти пробував? В якого чиновника був на прийомі і тобі відмовили? Назви конкретно.
27.11.2025 23:14 Ответить
які ще бл чиновники, перечитай мої попередні відповіді.
27.11.2025 23:17 Ответить
Чиновники відповідного рівня. ЩЕ РАЗ питаю: в кого ти був на прийомі зі своїми пропозиціями і хто тобі відмовив?
27.11.2025 23:19 Ответить
Див. https://censor.net/ua/comments/locate/3587420/61d7d151-2c83-4289-a656-c4e0287c35ee
27.11.2025 23:22 Ответить
Ахахаха, і знову дай. Всі мають щось дати, щось зробити, а ти на дивані посидиш?
27.11.2025 23:07 Ответить
щось зробити? я ж написав, що саме я готовий зробити, і що для цього треба.
27.11.2025 23:09 Ответить
Ну тобі ж написали, записуйся на прийом до відповідних чиновників, розказуй свій план, а раптом і справді ЯЗ створите😂? Але ти ж цього не робиш.
Ти просто пишеш коменти, і ниєш, що все не ок, ЗП погана, ЯЗ нема, союзники лайно...

Якщо ти і справді віриш в те, що пишеш і вважаєш що це критично необхідно, то чому не дієш. Навіть якщо не вдасться, то перед собою будеш мати чисте сумління, бо спробував.
27.11.2025 23:14 Ответить
О, потихеньку вже прозріння приходить найпатріотичнішим, що в країні беззаконня і безправ'я люди жити не будуть.
В країні з поділом громадян на сорти не може бути майбутнього для дітей.
Ще трошки і дійде, що з нинішнім підходом тут залишаться тільки інваліди та бабусі, котрих будуть культурно збагачувати якісь мігранти з ще гірших країн.
27.11.2025 23:20 Ответить
європа - головний адвокат продовження війни в Україні, потвори довбані
27.11.2025 21:55 Ответить
Зеленский перекидывает ответственность на Запад, хотя войну должна вести Украина и президент ответственен за развитие экономики и производства вооружений и робототехники и дронов. А вместо этого президент организовал преступную организацию и разворовывает Украину ослабляя все отрасли.
27.11.2025 21:57 Ответить
Яка неочікувана заява. Швидкий мир не треба, українців не шкода.
Вони ж вже прямо в очі кажуть, нам плювати що буде з Україною і українцями, але для великої частини людей навіть така прямота надто складно, простіше крикнути який Трамп негідник, бо так телевізор, чи якийсь відомий блогер, чи журналіст пропагандист сказав.
Хтось з коментів ще хоче подякувати нашим балтійським "друзям"???
27.11.2025 21:59 Ответить
А ещё пару лет войны конечно значительно изменят ситуацию к лучшему. Фронт уже прогибается. Пока что только местами. Смешно читать как умники и эксперты, в том числе и европейские, сидят и с умным видом считают сколько нужно столетий кацапам чтобы нынешними темпами дойти до Киева. Это так не работает. Стальная балка тоже медленно под тяжестью прогибается по пол миллиметра, но это не значит что она с такой же скоростью будет гнуться пока не упрется в землю. Она в один момент просто треснет. Долго эта война не продлиться. Уж точно не 3 или более лет. Времени не так уж и много.
27.11.2025 22:02 Ответить
По логіці єзуїтки калас виходить, що довга війна на виснаження призведе до потужної угоди та зміцненню суверенітету. А скільки ще загине українців, буде зруйновано інфраструктури, втрачено українських територій калас не цікавить, для неї головне -продовження орками геноциду українців як гарантії власної безпеки.
27.11.2025 22:04 Ответить
Та ще ж потрібно встигнути розпиляти заморожені кацапськи активи. Відчувається залізна хватка дочки "червоного" банкіра
27.11.2025 22:26 Ответить
Ви там взагалі *********, тварі? "Швидкий мир"?! **** тупорила, в нас війна йде з 14 року (!) Ти, курка обісрана, знаєш скільки ми людей вже поховали через цю війну?! Ти, *******, наші кладовища бачила?!
Вдавила б мерзоту лицемірну!
27.11.2025 22:39 Ответить
 
 