Быстрый мир для Украины приведет к слабому соглашению, которое поставит под угрозу ее суверенитет, - Каллас

Верховный представитель ЕС Кая Каллас предупредила, что поспешное заключение мира для Украины может быть невыгодным и поставить под угрозу суверенитет Киева.

Об этом она сказала после видеозвонка с главами МИД стран ЕС 26 ноября, передает Цензор.НЕТ.

Риски быстрого мира

По ее словам, поспешные мирные договоренности, которые сейчас продвигает администрация президента США Дональда Трампа, могут оказаться невыгодными для Киева.

"За последние 100 лет Россия напала на более чем 19 стран, на некоторые из них даже три-четыре раза. Ни одна из этих стран никогда не нападала на Россию. В любом мирном соглашении мы должны сосредоточиться на том, как добиться уступок от российской стороны", - отметила Каллас.

Дипломат ЕС подчеркнула, что слишком быстрый путь к миру может привести к слабому соглашению, которое "поставит под угрозу безопасность и суверенитет Украины".

Если переговоры проходят очень быстро и под давлением, то существует большая вероятность, что выгодные условия (территориальные, политические, безопасности) будут в пользу врага, отметила она.

Что предлагает Каллас

Предложения главного дипломата ЕС:

вместо спешки - сильную позицию: поддержку Украины, военную и политическую, чтобы она могла вести переговоры с позиции силы;

мирный план должен быть справедливым, всеобъемлющим, с гарантиями и обязательствами для России - не наоборот;

обязательное участие Украины и Европы в формировании и подписании такого плана - никаких решений "за спиной".

