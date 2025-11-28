"Мирный план" США, вероятно, лучшее, на что может надеяться Украина, - Politico
Фактически, когда Украина пытается пройти через противоречивый "мирный" план США, это может быть лучшее, на что она может рассчитывать — или, по крайней мере, вариант, который не потребует отступления с территорий на востоке страны, которые Киев смог удержать.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в колонке для Politico пишет редактор мнений в Politico Europe Джейми Деттмер.
Коррупционный скандал и влияние на мирные переговоры
"На данный момент мало оснований надеяться, что, несмотря на героизм, Украина сможет переломить ситуацию в свою пользу. Страна вряд ли выйдет из самой опасной зимы войны в более сильном состоянии, лучше подготовленной к вызовам, которые на нее обрушиваются. На самом деле она может оказаться в значительно более слабом положении — на поле боя, на внутреннем фронте и в политической сфере", — говорится в материале.
Журналист отмечает, что Украина также исчерпывает свои финансовые ресурсы.
Поэтому трудно представить, что Европа, которая утопает в долгах, предоставит Киеву 250 миллиардов долларов наличными и оружием, необходимых для продолжения борьбы еще четыре года — и это в дополнение к 140 миллиардам долларов репарационного кредита.
Кроме того, Украина оказалась в эпицентре масштабного коррупционного скандала, который охватывает близких к президенту Украины Владимиру Зеленскому лиц, подрывая доверие как союзников, так и самих украинцев. Это также дает администрации президента США Дональда Трампа и движению MAGA аргументы в пользу того, что Вашингтону следует прекратить поддержку Украины.
Приемлемый мир?
Деттмер отмечает, что победа Украины всегда была маловероятной, если речь идет о восстановлении границ 1991 года и членстве в НАТО. Он пояснил, что это вина не Украины, а западных союзников Киева, которые "никогда не были дальновидными или практичными в своем мышлении".
Он считает, что обсуждаемый сейчас план из 19 пунктов, конечно, является улучшением по сравнению с первоначальным 28-пунктным планом, однако он все равно является "уродливым и позорным".
"Для Украины такое неудачное соглашение, которое оставляет ее со слабыми гарантиями безопасности, без 20 процентов территории и запрещает ей вступать в НАТО, будет иметь серьезные внутренние последствия и высокую вероятность гражданской войны. Нетрудно предсказать, как могут отреагировать армия и ее ветераны. Многие из них воспримут это как удар в спину, как предательство, вызывающее ярость и требующее наказания.
Это также будет означать вознаграждение за жестокость Путина и отсутствие реальной ответственности за зверства его армии или незаконные, отвратительные депортации из оккупированных частей Украины в Россию. И, без сомнения, это придаст уверенности оси авторитарных лидеров", - резюмировал редактор Politico.
Мирный план США
- В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
- Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
- Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
- Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
- По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
- Новый мирный план США по урегулированию российско-украинской войны сократили с 28 пунктов до 19.
- 25 ноября Трамп отправил своего спецпосланника Стива Уиткоффа в Москву на встречу с Путиным. Другому своему спецпосланнику Дэну Дрисколлу он поручил провести переговоры с Украиной в Киеве.
