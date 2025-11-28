"Мирный план" США, вероятно, лучшее, на что может надеяться Украина, - Politico

Фактически, когда Украина пытается пройти через противоречивый "мирный" план США, это может быть лучшее, на что она может рассчитывать — или, по крайней мере, вариант, который не потребует отступления с территорий на востоке страны, которые Киев смог удержать.

Коррупционный скандал и влияние на мирные переговоры

"На данный момент мало оснований надеяться, что, несмотря на героизм, Украина сможет переломить ситуацию в свою пользу. Страна вряд ли выйдет из самой опасной зимы войны в более сильном состоянии, лучше подготовленной к вызовам, которые на нее обрушиваются. На самом деле она может оказаться в значительно более слабом положении — на поле боя, на внутреннем фронте и в политической сфере", — говорится в материале.

Журналист отмечает, что Украина также исчерпывает свои финансовые ресурсы.

Поэтому трудно представить, что Европа, которая утопает в долгах, предоставит Киеву 250 миллиардов долларов наличными и оружием, необходимых для продолжения борьбы еще четыре года — и это в дополнение к 140 миллиардам долларов репарационного кредита.

Кроме того, Украина оказалась в эпицентре масштабного коррупционного скандала, который охватывает близких к президенту Украины Владимиру Зеленскому лиц, подрывая доверие как союзников, так и самих украинцев. Это также дает администрации президента США Дональда Трампа и движению MAGA аргументы в пользу того, что Вашингтону следует прекратить поддержку Украины.

Приемлемый мир?

Деттмер отмечает, что победа Украины всегда была маловероятной, если речь идет о восстановлении границ 1991 года и членстве в НАТО. Он пояснил, что это вина не Украины, а западных союзников Киева, которые "никогда не были дальновидными или практичными в своем мышлении".

Он считает, что обсуждаемый сейчас план из 19 пунктов, конечно, является улучшением по сравнению с первоначальным 28-пунктным планом, однако он все равно является "уродливым и позорным".

"Для Украины такое неудачное соглашение, которое оставляет ее со слабыми гарантиями безопасности, без 20 процентов территории и запрещает ей вступать в НАТО, будет иметь серьезные внутренние последствия и высокую вероятность гражданской войны. Нетрудно предсказать, как могут отреагировать армия и ее ветераны. Многие из них воспримут это как удар в спину, как предательство, вызывающее ярость и требующее наказания.

Это также будет означать вознаграждение за жестокость Путина и отсутствие реальной ответственности за зверства его армии или незаконные, отвратительные депортации из оккупированных частей Украины в Россию. И, без сомнения, это придаст уверенности оси авторитарных лидеров", - резюмировал редактор Politico.

Мирный план США

