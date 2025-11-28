РУС
2 592 44

"Мирный план" США, вероятно, лучшее, на что может надеяться Украина, - Politico

Зеленский и Трамп

Фактически, когда Украина пытается пройти через противоречивый "мирный" план США, это может быть лучшее, на что она может рассчитывать — или, по крайней мере, вариант, который не потребует отступления с территорий на востоке страны, которые Киев смог удержать.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в колонке для Politico пишет редактор мнений в Politico Europe Джейми Деттмер.

Коррупционный скандал и влияние на мирные переговоры

"На данный момент мало оснований надеяться, что, несмотря на героизм, Украина сможет переломить ситуацию в свою пользу. Страна вряд ли выйдет из самой опасной зимы войны в более сильном состоянии, лучше подготовленной к вызовам, которые на нее обрушиваются. На самом деле она может оказаться в значительно более слабом положении — на поле боя, на внутреннем фронте и в политической сфере", — говорится в материале.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США готовы признать контроль РФ над Крымом и другими оккупированными территориями Украины, - The Telegraph

Журналист отмечает, что Украина также исчерпывает свои финансовые ресурсы.

Поэтому трудно представить, что Европа, которая утопает в долгах, предоставит Киеву 250 миллиардов долларов наличными и оружием, необходимых для продолжения борьбы еще четыре года — и это в дополнение к 140 миллиардам долларов репарационного кредита.

Кроме того, Украина оказалась в эпицентре масштабного коррупционного скандала, который охватывает близких к президенту Украины Владимиру Зеленскому лиц, подрывая доверие как союзников, так и самих украинцев. Это также дает администрации президента США Дональда Трампа и движению MAGA аргументы в пользу того, что Вашингтону следует прекратить поддержку Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мирный план США для Украины дорого обойдется экономике Европы, – Reuters 

Приемлемый мир?

Деттмер отмечает, что победа Украины всегда была маловероятной, если речь идет о восстановлении границ 1991 года и членстве в НАТО. Он пояснил, что это вина не Украины, а западных союзников Киева, которые "никогда не были дальновидными или практичными в своем мышлении".

Он считает, что обсуждаемый сейчас план из 19 пунктов, конечно, является улучшением по сравнению с первоначальным 28-пунктным планом, однако он все равно является "уродливым и позорным".

"Для Украины такое неудачное соглашение, которое оставляет ее со слабыми гарантиями безопасности, без 20 процентов территории и запрещает ей вступать в НАТО, будет иметь серьезные внутренние последствия и высокую вероятность гражданской войны. Нетрудно предсказать, как могут отреагировать армия и ее ветераны. Многие из них воспримут это как удар в спину, как предательство, вызывающее ярость и требующее наказания.

Это также будет означать вознаграждение за жестокость Путина и отсутствие реальной ответственности за зверства его армии или незаконные, отвратительные депортации из оккупированных частей Украины в Россию. И, без сомнения, это придаст уверенности оси авторитарных лидеров", - резюмировал редактор Politico.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обновленный "мирный план" США по Украине держится в секрете, - Politico

Мирный план США

  • В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
  • Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
  • Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
  • Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
  • По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
  • Новый мирный план США по урегулированию российско-украинской войны сократили с 28 пунктов до 19.
  • 25 ноября Трамп отправил своего спецпосланника Стива Уиткоффа в Москву на встречу с Путиным. Другому своему спецпосланнику Дэну Дрисколлу он поручил провести переговоры с Украиной в Киеве.

Читайте также: Трамп отстранил Европу от мирных переговоров относительно Украины, - NYT

Автор: 

+9
28.11.2025 17:19 Ответить
+8
Україна витримає, якщо їй не будуть заважати такі похоронні статті
28.11.2025 17:23 Ответить
+7
Це не мирний план- це план капітуляції і знищення країни. Це малява від кремлівсього серуна в чемодани.
28.11.2025 17:22 Ответить
28.11.2025 17:19 Ответить
просто інші члени команди ще біль дебільні і нікчемні
28.11.2025 17:32 Ответить
так і є
28.11.2025 17:19 Ответить
так, без ядерної зброї це найкраще, на що може сподіватися Україна
28.11.2025 17:21 Ответить
Це не мирний план- це план капітуляції і знищення країни. Це малява від кремлівсього серуна в чемодани.
28.11.2025 17:22 Ответить
а ти думав, постійно відступаючи, ми будемо диктувати умови мирного плану?
28.11.2025 17:24 Ответить
а ти думав постійно наступаючи можна диктувати умови? Ну тоді іди наступай
28.11.2025 17:27 Ответить
Німеччина програла 1-шу мирову війну, не провівши не єдиної битви на своєї власної території
28.11.2025 17:35 Ответить
ну так, і? хто сильний, той і диктує свої умови
28.11.2025 17:26 Ответить
4 роки безсилля у сильного. Якби бубочка не розмінував Чонгар, 4 роки бої йшли би саме в тому районі.
28.11.2025 17:32 Ответить
якби би, якби би )) якби ми були сполученими штатами, то рашка на нас і не напала
28.11.2025 17:35 Ответить
яке безсилля, якщо русня кожен день просувається?
28.11.2025 17:39 Ответить
"яка розумная цьому альтернатива ?"- як каже класик ? Армії нема, зброї нема , є тільки перзидент який не зна що роблять його друзію.
28.11.2025 17:39 Ответить
Україна витримає, якщо їй не будуть заважати такі похоронні статті
28.11.2025 17:23 Ответить
Статті самі по собі не заважають, кожен має право на свою думку. Заважають агенти рфії і корисні ідіоти які пишуть такі статті. аФФтор нічого не знає про Україну, коли пишить про нашу політичну ситуацію. Нихто не прогнувся під рфію в лютому 2022 року, не прогнеться і зараз
28.11.2025 17:32 Ответить
аФФтор корисний російський ідіот, який нічого не знає про Україну.
28.11.2025 17:26 Ответить
Коли союзник України стає союзником ворога України , тоді Україні і дійсно - сподіватися немає на що .
.
28.11.2025 17:27 Ответить
Нехай усі ці пізд_/_/ки приїдуть до нас і щось побачать. висери якихось недолугих мудаків, зза океану не можуть щось вирішувати.
28.11.2025 17:28 Ответить
Мабуть тому що ху...ло написало його для трампанутого, а це вже закон, неможливо агентам сперечатися
28.11.2025 17:29 Ответить
Це очевідні речі
28.11.2025 17:30 Ответить
Взагалі то місяць лишився до нового року, в якому настане повний крах російської економіки. Вони не матимуть чим платити контрактникам і ракети в них закінчаться за кілька тижнів. Тоді умови для перемовин диктуватиме Україна - тільки кордони 1991 року, репарації й суд над військовими злочинцями.
28.11.2025 17:30 Ответить
Сумний тролінг...
28.11.2025 17:35 Ответить
Трєба трошкі ще патерпіти і паєднатися.
28.11.2025 17:40 Ответить
Не трошки.
28.11.2025 17:48 Ответить
Нарешті почали про це прямо писати.
28.11.2025 17:32 Ответить
Стаття повна протилежність заголовку. Автор прав. План "Капітуляція" Трампа це кінець України.
28.11.2025 17:33 Ответить
з такими друзями як трампон-підхвуйловник
мало підстав сподіватися, що, попри героїзм, Україна зможе переломити ситуацію на свою користь
28.11.2025 17:35 Ответить
Ті ветерани які будуть возбухати проти цього миру хай дадуть відповідь на питання де ми маємо взяти людей мотивованих для подальшої війни
28.11.2025 17:35 Ответить
Ну,наприклад тебе мобілізувати
28.11.2025 17:52 Ответить
Він мотивований тільки Тису з боями форсувати.
28.11.2025 18:00 Ответить
я не знаю жодного ветерана, що втратили кінцівки, або жодну родину, у кого рідні полегли за Україну, шоб вимагали капітуляції, але ви ухилянти, репетуєте, що ви немотивовані, від кого ви шукаєте, де взяти людей, від тих, хто загинув, захищаючи свою країну від навіженого маніяка, який не визнає існування українців
28.11.2025 17:59 Ответить
Ну якщо так то скоро буде світова війна
28.11.2025 17:38 Ответить
ПНХ тварі і людоїди. Ми вже достатньо навідступалися і наздавалися що в такій ситуації опинилися. Далі відступати це вже за кордони Польщі
28.11.2025 17:40 Ответить
По-друге це позорний програш не тільки України а і Європи і сша які всралися перед рашистами і корейцями. І це буде початком кінця всієї західної цивілізації. Тому що самі америкоси визнали що Сосія виробляє більще зброї ніж сша і Європа разом взяті. Тому представте що буде через рік коли з Сосії знімуть санкції і коли в Сосії буде половина України людського і промислового потенціалу. Через рік Європа і сша будуть дристати побачивши відновлену армію і військовий потенціал Сосії. Тому єдиний вихід добити Сосію зараз щоб завтра не було апокаліпсису на всій планеті. Наші батьки вже нам підсунули бомбу підписавши будапештські договорняки і роззброївши країну. Тепер ми будемо для своїх дітей і внуків підсовувати бомбу яка обов'язково рване?
28.11.2025 17:46 Ответить
А Трампу потрібно дати орден сутулого за те що сша програли вже третю війну підряд. А не виродок рижий побіжить вимагати премію миру за те що добив жертву
28.11.2025 17:54 Ответить
План від ЄС набагато реалістичніший. Але Пуйлу і він до дупи. Йому головне час тягнути, і Зельоних при владі підтримувати. Щоб кради ще скаженіше. Думаєте "двушечка" в Москву без його відома? Якби так, то вже б взяли кому вона пішла. А так все тихо. Все відомо, і ніяких ворогів у Пуйла в керівництві України нема. Тільки союзники, і агенти. Бо вже вся корупція спливла б з волі Пуйла. Всіх би здали, якби Зельоні були ворогами.
28.11.2025 17:43 Ответить
Картина близька до реального стану держави. Автор симпатизує Україні.
Громадянських заворушень допустити не можна ні в якому разі.
Зевлада ресурс вичерпала. Що далі? Рада державників хоча б для початку!
28.11.2025 17:46 Ответить
О, капитаны очевидность начинают прозревать. Это не наилучшее на что можно надеяться, это просто единственное на что можно надеяться, если говорить про мир, перемирие или заморозку. Второй вариант это продолжение войны, но судя по всему нам уже открыто заявляют что денег особо не дадут. А если и дадут, то их хватит максимум еще пару лет помучатся, а не изменить ситуацию на фронте.
28.11.2025 17:46 Ответить
Это действительно лучшее, что сегодня возможно. Нужно чтобы только кремлёвский ******** пошёл на это. Вот как это сделать, это и есть наша супер задача.
28.11.2025 17:52 Ответить
ВИДЫ РАКА:
- Лейкоз - рак крови;
- Меланома - рак кожи;
- Саркома - рак мышцы;
- Лимфома - рак лимфы;
- Глиома - рак мозга;
- Россия - рак планеты.
28.11.2025 17:54 Ответить
Брехня і маніпуляція. Проплачений вкид через якесь незрозуміле "редактор думок" Джеймі Деттмер. Хто це? Що це?
28.11.2025 17:57 Ответить
Штош, наша зелена влада, вочевидь зробила все можливе за 4 роки війни, що б оце тепер було "найкраще".
28.11.2025 17:59 Ответить
Всё будет хорошо несмотря ни на какие статьи и Украина не пойдёт ни на какие договорняки и ничего никому не отдаст. Единство и решимость, это самое главное что нужно сейчас Украине а оружие и деньги нам дадут по любому. Слава Украине!!!
28.11.2025 18:03 Ответить
 
 