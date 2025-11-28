США готовы признать контроль РФ над Крымом и другими оккупированными территориями, – The Telegraph
Соединенные Штаты готовы признать контроль России над оккупированными территориями Украины, в частности Крымом, чтобы достичь соглашения о прекращении войны.
Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.
Журналисты отмечают, что Трамп отправил спецпредставителя Стива Уиткоффа и зятя Джареда Кушнера в Москву, чтобы "сделать прямое предложение Владимиру Путину".
"План признания территории, который нарушает дипломатические традиции США, вероятно, будет реализован, несмотря на обеспокоенность европейских союзников Украины", - отмечают авторы.
Один из собеседников сказал: "Становится все более очевидным, что американцам безразлична позиция Европы".
The Telegraph пишет, что "мирный план" из 28 пунктов, сформулированный Уиткоффом после обсуждений с российскими чиновниками, предлагал "фактическое" признание Штатами Крыма и двух областей Донбасса.
В нем также предлагалось "де-факто" признание территорий, удерживаемых Россией в Херсонской и Запорожской областях Украины после соглашения о прекращении огня.
"В Женеве украинские и американские чиновники договорились о новом плане из 19 пунктов, который менее выгоден для Москвы.
Но многочисленные источники предполагают, что американские предложения по признанию остаются частью стратегии", - говорится в материале.
Мирный план США
- В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
- Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
- Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
- Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
- По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
- Новый мирный план США по урегулированию российско-украинской войны сократили с 28 пунктов до 19.
- 25 ноября Трамп отправил своего спецпосланника Стива Виткоффа в Москву на встречу с Путиным. Другому своему спецпосланнику Дэну Дрисколлу он поручил провести переговоры с Украиной в Киеве.
Та нах... ту всю делегацію на нари за зраду України.
Не вірите?
Спитайте у трампа
Конгрес готовий чи
Сенат готовий ?
чи може 70% американців готові кацапське гівно сьорбати ?
трамп це ще лише три роки, якщо не станеться імпічменту....
в цьому і весь доня.
таку херню чюли?
Ему совсем немного осталось
Как только опубликуют полностью файлы Эпштейна
Даже его фанаты захотят поджарить яйца Донни на сковородке
припиняйте наівняк, вже не смішно...
Донни может ,конечно, делать вид что он - всесильный
Но судя по тому количеству говна
Которое пишут про Донни
И сама Республиканская партия
И миллиардный американский бизнес
Который стоит за его спиной
Уже устали от этого примитивного Донни
И хотят его сдыхаться
А иначе ему бы всеми способами помогли сделать так
Чтобы никто даже не говорил про файлы Эпштейна
У бизнеса есть для этого и деньги и возможности
Но джина выпустили из бутылки !!!!!!!!
У Америки впереди шок!
Она носится со своими ценностями
И получит сейчас по морде
Ценности - фальшивые
думайте далі, все відредактовано....
партнери безпомічно розводять руками... лише ЗСУ тримають удар.
Так, люді добрі, якщо ви справедливі і добрі, дайте нарешті зброї, міцної, дальнобійної, ПВО, закрийте небо над Україной... слабо? страшно, що пу ядерку запустить?
Так, при такому розкладі +++++ з козирями від тр і використанням укр ресурсів чекайте пу невдовзі в своєму домі
Це стане апофеозом умиротворення і винагородження злочинця.
...обнутий рудий мудак.Дивись,скоро будеш визнавати Тайвань і ще в світі сотня спірних питань по територіям.
Що ж, молодці кацапи, якщо можуть з бебехами купити американських гендлярів з "білого_дому". Це -- об'єктивна реальність.
Якщо ще колись почую зі США слова "свобода" та "право", то виблюю.
поки трамп метушиться, видає російські плани за свої, тренує рота для мінетів , порушує міжнародне право , пуйло навіть не звертає увагу. Просто маніакально вбиває невинних українців. А навіщо зупинятись? Майстер угод трамп все що хоч запропонує, в обмін на нічого. Ну трамп геній просто.
"Найбільша поступка від маніяка - перестати вбивати, а от жертва має погодитись на все"
https://haqqin.az/newsarchive/367418
це така гарантія суверенитету Україні від тр... - фактичний статус де факто ам-раш колонія
зовсім не треба видатних здібностей перемовника чи воїна аби здаватися та зраджувати, тим більше зрадити партнера, якому багато чого наобіцяв-нагарантував..
трумпівська Омерика демонструє найогидніші людські якості і навіть не соромиться..
весь імідж США як еталону демократії та свободи трумповці злили в золотий унітаз менш ніж за рік
А треба було зміцнювати армію і не розкидатися ядерною зброєю.
З яких пір Трамп - це США? В США є три гілки влади, не кажучи про виборців, які переважно підтримують Україну, а не рашу.