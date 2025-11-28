РУС
5 093 66

США готовы признать контроль РФ над Крымом и другими оккупированными территориями, – The Telegraph

США могут признать российский контроль над Крымом

Соединенные Штаты готовы признать контроль России над оккупированными территориями Украины, в частности Крымом, чтобы достичь соглашения о прекращении войны.

Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

Журналисты отмечают, что Трамп отправил спецпредставителя Стива Уиткоффа и зятя Джареда Кушнера в Москву, чтобы "сделать прямое предложение Владимиру Путину".

"План признания территории, который нарушает дипломатические традиции США, вероятно, будет реализован, несмотря на обеспокоенность европейских союзников Украины", - отмечают авторы.

Один из собеседников сказал: "Становится все более очевидным, что американцам безразлична позиция Европы".

Читайте также: Мирный план США для Украины дорого обойдется экономике Европы, – Reuters

The Telegraph пишет, что "мирный план" из 28 пунктов, сформулированный Уиткоффом после обсуждений с российскими чиновниками, предлагал "фактическое" признание Штатами Крыма и двух областей Донбасса.

В нем также предлагалось "де-факто" признание территорий, удерживаемых Россией в Херсонской и Запорожской областях Украины после соглашения о прекращении огня.

"В Женеве украинские и американские чиновники договорились о новом плане из 19 пунктов, который менее выгоден для Москвы.

Но многочисленные источники предполагают, что американские предложения по признанию остаются частью стратегии", - говорится в материале.

Читайте: Исключение некоторых вопросов из "мирного плана" США важно для его продвижения, - Вадефуль

Мирный план США

  • В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
  • Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
  • Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
  • Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
  • По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
  • Новый мирный план США по урегулированию российско-украинской войны сократили с 28 пунктов до 19.
  • 25 ноября Трамп отправил своего спецпосланника Стива Виткоффа в Москву на встречу с Путиным. Другому своему спецпосланнику Дэну Дрисколлу он поручил провести переговоры с Украиной в Киеве.

+17
Гарант суверенітету виконав свої зобов'язання....
28.11.2025 15:47
+13
ЄВРОПА З УКРАЇНОЮ ПІШЛЮТЬ НАКУЙ І США І 3,14ДЕРАЦІЮ
28.11.2025 15:47
+12
Не США а сімейка педофіла.
28.11.2025 15:47
Таємниця закінчилась
28.11.2025 15:45
Україна розірве всі союзницькі відносини та договори з США як з пособниками терористів.
28.11.2025 16:14
Ні.
28.11.2025 16:22
так
28.11.2025 16:26
США пошлють набуй договорняка трампа !

28.11.2025 15:55
Ніхто нікого не пошле.
28.11.2025 16:26
Трамп збирається в ростов?
28.11.2025 15:49
Оце так українська делегація на чолі з Єрмаком в підсумку домовилась з американцями на переговорах?
Та нах... ту всю делегацію на нари за зраду України.
28.11.2025 15:50
Зеленский окружение поставил всюду и без него нифига не было бы, окружение работало с ФСБ - Деркач и это уже компромат. И Миндич собирал разведданные и отправлял их в Москву и это крючок усиливает компромат и это дает России полную власть над Зеленским. Потому что у ФСБ и за коррупцию компромат и за работу с ФСБ. И Путин, через ФСБ управляет Зеленским. Если Зеленский что то не будет делать, то вскроют компромат и Зеленский сядет до конца дней своих. А будет выполнять, то ФСБ еще и будет помогать Зеленскому, как своему ценному активу.
28.11.2025 16:34
Тампончик хочеть в Ростофф??
28.11.2025 15:50
Кохве у Криму відміняється
28.11.2025 15:50
Маячня..
28.11.2025 15:50
Чим секретніший мирний план - тим швидше різні "невідомі джерела" повідомляють блумбергам, телеграфам, таймсам та іншим ЗМІ його зміст.
28.11.2025 15:51
Як би президентом був Байден,такої ганьби не було
показать весь комментарий
28.11.2025 15:52
байден нічого не зробив, щоб запобігти цій війні
28.11.2025 15:57
При кому почалась війна?
28.11.2025 16:11
повномасштабна - при Байдені
28.11.2025 16:15
У 2014 була повномасштабна війна з бойовими діями та захопленням українських територій. 2022 був епізодом цієї повномасштабної війни і результатом діяльності/бездіяльності влади
28.11.2025 16:32
Байден дав Україні 300 млрд. долярів ! військової та фінансової допомоги.
Не вірите?
Спитайте у трампа

.
28.11.2025 16:22
краще б він ці гроші залишив в США, але не допустив повномасштабну війну
28.11.2025 16:25
115 мільярдів, а не 300. 300, можливо, було виділено, але вони десь загубилися у США.
28.11.2025 16:29
абрам щезни
28.11.2025 15:59
"а у нас не будет никого, кто сможет устоять" - тобто ви вважаєте, що Україна досі стоїть, тому що при владі голобородько з д'Єрмаком? Смердить подоляцькою пропагандою.
28.11.2025 16:05
...а в який спосіб сьогодні сформувати іншу легитимну владу, яку б визнали партнери?
28.11.2025 16:11
А ВР у нас нахіба? По суті, краще б голобородько втік ще в лютому 22-го.
28.11.2025 16:19
не смішіть мої тапки "США готові..."

Конгрес готовий чи
Сенат готовий ?
чи може 70% американців готові кацапське гівно сьорбати ?

трамп це ще лише три роки, якщо не станеться імпічменту....

.
28.11.2025 15:54
падлючество безмежнне...
в цьому і весь доня.
28.11.2025 15:56
одне питання нерозкрите - а для чого наш небритий комік віддав американцям надра України?
28.11.2025 15:59
гарантії безпеки для найвеличнішого!
таку херню чюли?
28.11.2025 16:06
Щоб його мохнатку не натянуули на ФБР .
28.11.2025 16:21
Бедный Донни!!!!!
Ему совсем немного осталось
Как только опубликуют полностью файлы Эпштейна
Даже его фанаты захотят поджарить яйца Донни на сковородке
28.11.2025 15:59
опублікують те, що потрібно доні.
припиняйте наівняк, вже не смішно...
28.11.2025 16:14

Донни может ,конечно, делать вид что он - всесильный
Но судя по тому количеству говна
Которое пишут про Донни
И сама Республиканская партия
И миллиардный американский бизнес
Который стоит за его спиной
Уже устали от этого примитивного Донни
И хотят его сдыхаться
А иначе ему бы всеми способами помогли сделать так
Чтобы никто даже не говорил про файлы Эпштейна
У бизнеса есть для этого и деньги и возможности
Но джина выпустили из бутылки !!!!!!!!
У Америки впереди шок!
Она носится со своими ценностями
И получит сейчас по морде
Ценности - фальшивые
28.11.2025 16:22
сліпа віра в справедливість це завжди погано...
28.11.2025 16:29
невже ви і справді думаєте, шо донік би дав добро на оприлюднення файлів епштейна якби там було щось проти нього?
думайте далі, все відредактовано....
28.11.2025 16:25
Дайвайте всі, хто сильний, беріть собі чого і скільки хочеться! США це вИзнають. Та й вам за це нічого не буде -- ви ж "сильні".
28.11.2025 16:01
...тобто, тр покриває вора, що вкрав - те "законно" його, а міжн право для лохов, а оон в каматозі обсє не брикається...
партнери безпомічно розводять руками... лише ЗСУ тримають удар.

Так, люді добрі, якщо ви справедливі і добрі, дайте нарешті зброї, міцної, дальнобійної, ПВО, закрийте небо над Україной... слабо? страшно, що пу ядерку запустить?

Так, при такому розкладі +++++ з козирями від тр і використанням укр ресурсів чекайте пу невдовзі в своєму домі
Це стане апофеозом умиротворення і винагородження злочинця.
28.11.2025 16:19
Поспішає тампон... Так хоче встигнути потрапити до короткого списку кандидатів на шнобелівку, що готовий все поздавати. Він ще може нам виставити рахунок за всю попередньо надану нам допомогу (не ним, звісно). А потім, коли ми не зможемо його оплатити, продасть цей борговий вексель *****. Типу, тепер вони ваші, робіть з ними, що хочете. Ми втручатися не будемо.
28.11.2025 16:02
https://www.youtube.com/watch?v=YU8d0hxPxWY&list=RDYU8d0hxPxWY&start_radio=1
28.11.2025 16:02 Ответить
Аборигени Аляски почали готувати валізи...
28.11.2025 16:04
Та пішли ви нах...й,хоча ви і американці!
...обнутий рудий мудак.Дивись,скоро будеш визнавати Тайвань і ще в світі сотня спірних питань по територіям.
28.11.2025 16:05
Зеленскому не стоило после скандального визита в Белый Дом играть по правилам Трампа. США предали и нас и ценности свободного мира.
28.11.2025 16:05
Стратегічний партнер... Тьху на цю гендлярську наволоч.
28.11.2025 16:07
та хоч над Атлантидою!!! Або Хай -Бразіл!!! Старе може признавати себе Мафусаїлом!
28.11.2025 16:07
Трамп поводить себе як диктатор з манією королівської величі. Не думаю що американці це просто так "схавають", бо довготривалі наслідки саме для них обіцяють стати катастрофічними - від свободи до економіки. Трампу що? - покуражиться і здохне за декілька років, а їм вигрібати десятиліттями... Втрата репутації, довіри і поваги призведе до спершу прихованого, а потім і відвертого міжнародного саботажу. Сьогодні Трамп робить з США спільника *****. Тобто відбувається тиха деградація країни в сторону таталітаризму.
28.11.2025 16:08
або таке: ...новий план із 19 пунктів, який є менш вигідним для Москви...

Що ж, молодці кацапи, якщо можуть з бебехами купити американських гендлярів з "білого_дому". Це -- об'єктивна реальність.

Якщо ще колись почую зі США слова "свобода" та "право", то виблюю.
28.11.2025 16:10
бо їм *****. все логічно
28.11.2025 16:10
Так,ніби це їх землі.
28.11.2025 16:10
дик пу чесно вілверто сеазав, що буле шматувати лерібаніти різати Україну у двох з друзякой тр... і звісно, висуне його на шнобеля...
28.11.2025 16:23
пісділєр-мародер Трумп, а спробуй-но на собі: Меланію віддай дядЄ, а сам йди к блді..
28.11.2025 16:14
якщо на початку 2025 пітун спеціально відкладав масштабні обстріли, щоб не спугнути клієнта, то зараз вже й таких "дрібниць" немає:

поки трамп метушиться, видає російські плани за свої, тренує рота для мінетів , порушує міжнародне право , пуйло навіть не звертає увагу. Просто маніакально вбиває невинних українців. А навіщо зупинятись? Майстер угод трамп все що хоч запропонує, в обмін на нічого. Ну трамп геній просто.

"Найбільша поступка від маніяка - перестати вбивати, а от жертва має погодитись на все"
28.11.2025 16:19
По его данным, президент США Дональд Трамп оказывает давление на Киев, пытаясь добиться того, чтобы Зеленский согласился подписать соглашение об урегулировании российско-украинской войны.

https://haqqin.az/newsarchive/367418
28.11.2025 16:21
Зе не підпише, тому пу вже затягнув знов пісню про нелегитимного і щось підписувати пу буде тільки з тр...
це така гарантія суверенитету Україні від тр... - фактичний статус де факто ам-раш колонія
28.11.2025 16:27
пісділєр-мародер Трумп, спочатку спробуй подібну сцену на собі: Меланію віддай дядЄ, а сам йди к блді..
зовсім не треба видатних здібностей перемовника чи воїна аби здаватися та зраджувати, тим більше зрадити партнера, якому багато чого наобіцяв-нагарантував..
трумпівська Омерика демонструє найогидніші людські якості і навіть не соромиться..
весь імідж США як еталону демократії та свободи трумповці злили в золотий унітаз менш ніж за рік
28.11.2025 16:23
під* расти консерватори США, АГРЕСОРИ на рівні москви ...
28.11.2025 16:24
Плювати на цих моральних виродків які втоптали США в лайно.Головне що Україна не визнає.
28.11.2025 16:25
Починаючи з Будапештського договору, усі президенти зробили помилку, коли повірили США, ну крім Яника, той просто тупо крав.
А треба було зміцнювати армію і не розкидатися ядерною зброєю.
28.11.2025 16:25
так завтра ЄС прийдеться приготуватися ,як шо США захочуть подарувати шматок їх теріторії московії...це пі* дец ...
28.11.2025 16:27
от і вся арифметика . США на чолі з Абамкою продали кацапстану у 2014му Крим та Донбас . а цю війну вони разом з путіним замутили щоб легімітизувать цю "зделку" вони за одне забрати теріторії України та знищити побільше українців. отака війна
28.11.2025 16:27
"США готові визнати контроль РФ над окупованими територіями України"
З яких пір Трамп - це США? В США є три гілки влади, не кажучи про виборців, які переважно підтримують Україну, а не рашу.
28.11.2025 16:29
США готові визнати, чи лише Трамп і кого кодла?
28.11.2025 16:33
Трамп пропутінська шалава і його свої ж розпнуть. Воно скамер, ворюга і наволоч, так йому в треба, я думаю не довго йому лишилося
28.11.2025 16:35
 
 