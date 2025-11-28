США готовы признать контроль РФ над Крымом и другими оккупированными территориями, – The Telegraph

Соединенные Штаты готовы признать контроль России над оккупированными территориями Украины, в частности Крымом, чтобы достичь соглашения о прекращении войны.

Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

Журналисты отмечают, что Трамп отправил спецпредставителя Стива Уиткоффа и зятя Джареда Кушнера в Москву, чтобы "сделать прямое предложение Владимиру Путину".

"План признания территории, который нарушает дипломатические традиции США, вероятно, будет реализован, несмотря на обеспокоенность европейских союзников Украины", - отмечают авторы.

Один из собеседников сказал: "Становится все более очевидным, что американцам безразлична позиция Европы".

The Telegraph пишет, что "мирный план" из 28 пунктов, сформулированный Уиткоффом после обсуждений с российскими чиновниками, предлагал "фактическое" признание Штатами Крыма и двух областей Донбасса.

В нем также предлагалось "де-факто" признание территорий, удерживаемых Россией в Херсонской и Запорожской областях Украины после соглашения о прекращении огня.

"В Женеве украинские и американские чиновники договорились о новом плане из 19 пунктов, который менее выгоден для Москвы.

Но многочисленные источники предполагают, что американские предложения по признанию остаются частью стратегии", - говорится в материале.

Мирный план США

