РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10970 посетителей онлайн
Новости Мирный план США
463 0

Исключение некоторых вопросов из "мирного плана" США важно для его продвижения, - Вадефуль

Мирный план США: Германия приветствует исключение некоторых вопросов

Переговоры США и Украины относительно "мирного плана" являются промежуточным этапом.

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль во время пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Мы рассматриваем как важный промежуточный этап переговоров в Женеве тот факт, что все вопросы, касающиеся Европейского Союза, Европы и прежде всего НАТО, были сначала исключены из перечня тем для обсуждения.

Не потому, что мы не хотим их обсуждать, а потому, что мы настаиваем на том, что в таких вопросах мы как европейцы или как НАТО должны участвовать", - пояснил Вадефуль.

Читайте также: Чтобы соглашение обеспечило длительный мир, оно должно защищать суверенитет Украины, - Великобритания в ОБСЕ

По словам министра, это два разных комплекса вопросов, которые должны обсуждаться отдельно.

С одной стороны, Украина должна начать переговорный процесс с Россией и достичь взаимопонимания по определенным пунктам. С другой стороны, европейцы, члены ЕС должны иметь возможность обсудить и принять решение по тем пунктам, которые их касаются, добавил он.

Читайте также: Трамп отстранил Европу от мирных переговоров по Украине, - NYT

Глава МИД приветствовал переговоры США с Украиной и запланированные переговоры Штатов с Россией.

Он также повторил, что "исходной точкой агрессии является и остается Путин, который должен проявить готовность идти навстречу, если он действительно заинтересован в долгосрочном мире". Теперь, подчеркнул министр, настал момент сесть за стол переговоров, чтобы как можно быстрее завершить войну.

Читайте: США передали РФ параметры согласованного в Женеве "мирного плана", - Песков

Мирный план США

  • В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США относительно мирного плана для завершения войны России против Украины.
  • Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
  • Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
  • Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
  • По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
  • Новый мирный план США по урегулированию российско-украинской войны сократили с 28 пунктов до 19.
  • 25 ноября Трамп отправил своего спецпосланника Стива Виткоффа в Москву на встречу с Путиным. Другому своему спецпосланнику Дэну Дрисколлу он поручил провести переговоры с Украиной в Киеве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Переговоры по мирному плану США затянутся как минимум до конца зимы, - The Economist

Автор: 

США (28434) переговоры с Россией (1384) Вадефуль Иоганн (82)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 