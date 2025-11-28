Исключение некоторых вопросов из "мирного плана" США важно для его продвижения, - Вадефуль

Переговоры США и Украины относительно "мирного плана" являются промежуточным этапом.

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль во время пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Мы рассматриваем как важный промежуточный этап переговоров в Женеве тот факт, что все вопросы, касающиеся Европейского Союза, Европы и прежде всего НАТО, были сначала исключены из перечня тем для обсуждения.

Не потому, что мы не хотим их обсуждать, а потому, что мы настаиваем на том, что в таких вопросах мы как европейцы или как НАТО должны участвовать", - пояснил Вадефуль.

Читайте также: Чтобы соглашение обеспечило длительный мир, оно должно защищать суверенитет Украины, - Великобритания в ОБСЕ

По словам министра, это два разных комплекса вопросов, которые должны обсуждаться отдельно.

С одной стороны, Украина должна начать переговорный процесс с Россией и достичь взаимопонимания по определенным пунктам. С другой стороны, европейцы, члены ЕС должны иметь возможность обсудить и принять решение по тем пунктам, которые их касаются, добавил он.

Читайте также: Трамп отстранил Европу от мирных переговоров по Украине, - NYT

Глава МИД приветствовал переговоры США с Украиной и запланированные переговоры Штатов с Россией.

Он также повторил, что "исходной точкой агрессии является и остается Путин, который должен проявить готовность идти навстречу, если он действительно заинтересован в долгосрочном мире". Теперь, подчеркнул министр, настал момент сесть за стол переговоров, чтобы как можно быстрее завершить войну.

Читайте: США передали РФ параметры согласованного в Женеве "мирного плана", - Песков

Мирный план США

Читайте на "Цензор.НЕТ": Переговоры по мирному плану США затянутся как минимум до конца зимы, - The Economist