Исключение некоторых вопросов из "мирного плана" США важно для его продвижения, - Вадефуль
Переговоры США и Украины относительно "мирного плана" являются промежуточным этапом.
Об этом заявил министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль во время пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы рассматриваем как важный промежуточный этап переговоров в Женеве тот факт, что все вопросы, касающиеся Европейского Союза, Европы и прежде всего НАТО, были сначала исключены из перечня тем для обсуждения.
Не потому, что мы не хотим их обсуждать, а потому, что мы настаиваем на том, что в таких вопросах мы как европейцы или как НАТО должны участвовать", - пояснил Вадефуль.
По словам министра, это два разных комплекса вопросов, которые должны обсуждаться отдельно.
С одной стороны, Украина должна начать переговорный процесс с Россией и достичь взаимопонимания по определенным пунктам. С другой стороны, европейцы, члены ЕС должны иметь возможность обсудить и принять решение по тем пунктам, которые их касаются, добавил он.
Глава МИД приветствовал переговоры США с Украиной и запланированные переговоры Штатов с Россией.
Он также повторил, что "исходной точкой агрессии является и остается Путин, который должен проявить готовность идти навстречу, если он действительно заинтересован в долгосрочном мире". Теперь, подчеркнул министр, настал момент сесть за стол переговоров, чтобы как можно быстрее завершить войну.
Мирный план США
- В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США относительно мирного плана для завершения войны России против Украины.
- Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
- Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
- Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
- По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
- Новый мирный план США по урегулированию российско-украинской войны сократили с 28 пунктов до 19.
- 25 ноября Трамп отправил своего спецпосланника Стива Виткоффа в Москву на встречу с Путиным. Другому своему спецпосланнику Дэну Дрисколлу он поручил провести переговоры с Украиной в Киеве.
