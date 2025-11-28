Виключення деяких питань із "мирного плану" США є важливим для його просування, - Вадефуль
Переговори США та України щодо "мирного плану" є проміжним етапом.
Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль під час пресконференції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми розглядаємо як важливий проміжний етап переговорів у Женеві той факт, що всі питання, які стосуються Європейського Союзу, Європи і передусім НАТО, були спершу виключені з переліку тем для обговорення.
Не тому, що ми не хочемо їх обговорювати, а тому, що ми наполягаємо на тому, що в таких питаннях ми як європейці або як НАТО повинні брати участь", - пояснив Вадефуль.
За словами міністра, це два різні комплекси питань, що мають обговорюватися окремо.
З одного боку, Україна повинна розпочати переговорний процес із Росією і досягти порозуміння щодо певних пунктів. З іншого боку європейці, члени ЄС повинні мати змогу обговорити й ухвалити рішення щодо тих пунктів, які їх стосуються, додав він.
Глава МЗС привітав переговори США з Україною та заплановані перемовини Штатів з Росією.
Він також повторив, що "вихідною точкою агресії є і залишається Путін, який має проявити готовність рухатися назустріч, якщо він справді зацікавлений у довготривалому мирі". Тепер, наголосив міністр, настав момент сісти за стіл переговорів, аби якнайшвидше завершити війну.
Мирний план США
- У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
- Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
- Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
- Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
- За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.
- Новий мирний план США щодо врегулювання російсько-української війни скоротили із 28 пунктів до 19.
- 25 листопада Трамп відправив свого спецпосланця Стіва Віткоффа до Москви на зустріч із Путіним. Іншому своєму спецпосланцю Дену Дрісколлу він доручив провести переговори з Україною у Києві.
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