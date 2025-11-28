Виключення деяких питань із "мирного плану" США є важливим для його просування, - Вадефуль

Переговори США та України щодо "мирного плану" є проміжним етапом.

Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль під час пресконференції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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"Ми розглядаємо як важливий проміжний етап переговорів у Женеві той факт, що всі питання, які стосуються Європейського Союзу, Європи і передусім НАТО, були спершу виключені з переліку тем для обговорення.

Не тому, що ми не хочемо їх обговорювати, а тому, що ми наполягаємо на тому, що в таких питаннях ми як європейці або як НАТО повинні брати участь", - пояснив Вадефуль.

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За словами міністра, це два різні комплекси питань, що мають обговорюватися окремо.

З одного боку, Україна повинна розпочати переговорний процес із Росією і досягти порозуміння щодо певних пунктів. З іншого боку європейці, члени ЄС повинні мати змогу обговорити й ухвалити рішення щодо тих пунктів, які їх стосуються, додав він.

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Глава МЗС привітав переговори США з Україною та заплановані перемовини Штатів з Росією.

Він також повторив, що "вихідною точкою агресії є і залишається Путін, який має проявити готовність рухатися назустріч, якщо він справді зацікавлений у довготривалому мирі". Тепер, наголосив міністр, настав момент сісти за стіл переговорів, аби якнайшвидше завершити війну.

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Мирний план США

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