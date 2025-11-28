США передали РФ параметри погодженого у Женеві "мирного плану", - Пєсков

США передали Росії параметри погодженого з Україною у Женеві "мирного плану".

Про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

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За його словами, їх обговорять наступного тижня.

"Хто має визнати територіальні реалії між РФ та Україною, визначать на переговорах", - сказав Пєсков.

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Мирний план США

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