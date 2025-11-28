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США передали РФ параметри погодженого у Женеві "мирного плану", - Пєсков
США передали Росії параметри погодженого з Україною у Женеві "мирного плану".
Про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.
За його словами, їх обговорять наступного тижня.
"Хто має визнати територіальні реалії між РФ та Україною, визначать на переговорах", - сказав Пєсков.
Мирний план США
- У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
- Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
- Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
- Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
- За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.
- Новий мирний план США щодо врегулювання російсько-української війни скоротили із 28 пунктів до 19.
- 25 листопада Трамп відправив свого спецпосланця Стіва Віткоффа до Москви на зустріч із Путіним. Іншому своєму спецпосланцю Дену Дрісколлу він доручив провести переговори з Україною у Києві.
Топ коментарі
+16 Oleksandr Yur
показати весь коментар28.11.2025 10:42 Відповісти Посилання
+6 Luk Viktor
показати весь коментар28.11.2025 10:42 Відповісти Посилання
+6 vita gunesh
показати весь коментар28.11.2025 10:43 Відповісти Посилання
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"Чебурек" на черзі...
Можна той план уже не розглядати!
п.1 рус сдавайся
п.2 дадим водка
Незабаром НАБУ разом з САП обезголовлять шоблу переговірників з боку України.
Наша ларьочна дипломатія потерпіть невиправних втрат.
Пітомцу сухумского пітомника мавп та діскжокею приготуватись.
ЦЙікаво, як швидко вийде на сцену Безугла то шо скаже з цього приводу.
этих "переговорщиков" типа аб априори не должно быть в делегации, должность не позволяет.
а набу стало мочить тогда, когда появилась возможность это делать, с помощью госдепа или без пох. если бы мочить не стала, двушки так бы и продолжали идти на москву. и да, состав делегации всегда можно заменить на "без пятен", но лидор этого не делает, наверное тоже госдеп запретил