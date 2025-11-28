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Новини Мирний план США
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США передали РФ параметри погодженого у Женеві "мирного плану", - Пєсков

РФ отримала від США погоджений у Женеві мирний план

США передали Росії параметри погодженого з Україною у Женеві "мирного плану".

Про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

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За його словами, їх обговорять наступного тижня.

"Хто має визнати територіальні реалії між РФ та Україною, визначать на переговорах", - сказав Пєсков.

РФ отримала від США погоджений у Женеві мирний план

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Мирний план США

  • У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
  • Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
  • Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
  • Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
  • За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.
  • Новий мирний план США щодо врегулювання російсько-української війни скоротили із 28 пунктів до 19.
  • 25 листопада Трамп відправив свого спецпосланця Стіва Віткоффа до Москви на зустріч із Путіним. Іншому своєму спецпосланцю Дену Дрісколлу він доручив провести переговори з Україною у Києві.

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Автор: 

Пєсков Дмитро (1869) росія (70393)
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Топ коментарі
+16
Єдина територіальна реалія, яка світить для пєскова - це метр на два.
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28.11.2025 10:42 Відповісти
+6
Головний переговорник групи уже майже на нарах...
"Чебурек" на черзі...
Можна той план уже не розглядати!
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28.11.2025 10:42 Відповісти
+6
1 пункт: ***** З УКРАЇНИ!!!!!
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28.11.2025 10:43 Відповісти
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Єдина територіальна реалія, яка світить для пєскова - це метр на два.
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28.11.2025 10:42 Відповісти
Головний переговорник групи уже майже на нарах...
"Чебурек" на черзі...
Можна той план уже не розглядати!
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28.11.2025 10:42 Відповісти
Хто має визнати територіальні реалії між РФ та Україною, визначать на переговорах", - сказав Пєсков. ДОЛПОЙ ООООП .ТЕРИТОРІАЛЬНІ РЕАЛІЇ НІХТО НЕ БУДЕ З ВАМИ ОБГОВОРЮВАТИ...ІДІТЬ НАКУЙ З УКРАЇНГИ І БУДЕ МИР... РАШИСТСЬКІ ПОТВОРИ КРОВОЖАДНІ ,
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28.11.2025 10:43 Відповісти
1 пункт: ***** З УКРАЇНИ!!!!!
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28.11.2025 10:43 Відповісти
План :
п.1 рус сдавайся
п.2 дадим водка
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28.11.2025 10:44 Відповісти
п.3 тут водка нєт, водка дали в магадан
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28.11.2025 10:46 Відповісти
параметри вітьков передав, чи нові пункти?
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28.11.2025 10:45 Відповісти
та давай "абсудім в слєдующєм мєсяце, а лутше в слєдующєм гаду", йорш унітазний
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28.11.2025 10:53 Відповісти
Оті шо були в Женеві можуть росходитись по домівкам.
Незабаром НАБУ разом з САП обезголовлять шоблу переговірників з боку України.
Наша ларьочна дипломатія потерпіть невиправних втрат.
Пітомцу сухумского пітомника мавп та діскжокею приготуватись.
ЦЙікаво, як швидко вийде на сцену Безугла то шо скаже з цього приводу.
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28.11.2025 10:53 Відповісти
Во-во, мавпа з гетьманцевим наступні
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28.11.2025 12:20 Відповісти
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28.11.2025 10:58 Відповісти
Кто? Кто? - Да ніхто! Два у*бана будуть переглядати міжнародно визнані кордони? анігілюйте ООН спочатку.
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28.11.2025 10:58 Відповісти
А нафіга заходу капітуляція України? Заходу треба виснажити Рашку, а без війни з Україною це неможливо. Тобто всі розмови про мирний договір - порожні
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28.11.2025 11:18 Відповісти
"ждали до момента, пока им из Америки не дали отмашку мочить переговрщиков"

этих "переговорщиков" типа аб априори не должно быть в делегации, должность не позволяет.
а набу стало мочить тогда, когда появилась возможность это делать, с помощью госдепа или без пох. если бы мочить не стала, двушки так бы и продолжали идти на москву. и да, состав делегации всегда можно заменить на "без пятен", но лидор этого не делает, наверное тоже госдеп запретил
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28.11.2025 11:23 Відповісти
Брехня...
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28.11.2025 11:32 Відповісти
Ну и что, что ждали? Сейчас подбираются к фаберже Зеленского. Обыском и допросом Умерова и Ермака они дают понять Ишаку, что "мы не блефуем, люди из твоего ближайшего окружения взяты в оборот, следующим можешь быть ты".
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28.11.2025 11:53 Відповісти
рашка ні на який план не піде - шо тут гадати
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28.11.2025 11:12 Відповісти
Письков..... І це точно,я його в валізі бачив
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28.11.2025 12:25 Відповісти
"Дмітрій (не Дмитро) він і є Дмітрій - що в Україні, що на болотах. Ніякого відношення до України ця істота не має.
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28.11.2025 15:33 Відповісти
 
 