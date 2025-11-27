Україна потребуватиме сильної армії після будь-якої мирної угоди, - Мерц
Україні знадобляться сильні Збройні Сили і гарантії безпеки після укладення будь-якої мирної угоди з Росією.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.
Мерц наголосив, що Київ не повинен бути змушений віддавати територію Росії.
Канцлер зазначив, що гарантії обговорюються із США та Україною, наголосивши, що на кону стоять інтереси безпеки як Європи, так і України.
"Україна потребує сильних Збройних Сил. Якщо буде укладено мирну угоду – Україна й надалі потребуватиме сильних Збройних Сил і надійних гарантій безпеки від своїх партнерів", – зазначив Мерц.
Він зауважив, що найважливішою гарантією є добре оснащена українська армія.
"Саме тому ми також обговорюємо майбутню чисельність української армії", – сказав Мерц, додавши, що поки що зарано обговорювати будь-яке розгортання міжнародних військ.
Європейські країни наполягають на тому, що верхня межа чисельності військовослужбовців для України має становити 800 000, а не 600 000.
Канцлер Німеччини також додав, що Україну не можна змушувати йти на територіальні поступки і що лінія фронту повинна бути відправною точкою для будь-яких переговорів.
Що передувало
- Financial Times написав, що Україна погодилася обмежити чисельність своїх Збройних сил до 800 тисяч військовослужбовців.
- Водночас начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов заявив, що під час переговорів між українською та американською делегаціями у Женеві питання зменшення чисельності ЗСУ не обговорювалося.
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