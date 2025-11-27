Україна потребуватиме сильної армії після будь-якої мирної угоди, - Мерц

Україні знадобляться сильні Збройні Сили і гарантії безпеки після укладення будь-якої мирної угоди з Росією.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

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Мерц наголосив, що Київ не повинен бути змушений віддавати територію Росії.

Канцлер зазначив, що гарантії обговорюються із США та Україною, наголосивши, що на кону стоять інтереси безпеки як Європи, так і України.

"Україна потребує сильних Збройних Сил. Якщо буде укладено мирну угоду – Україна й надалі потребуватиме сильних Збройних Сил і надійних гарантій безпеки від своїх партнерів", – зазначив Мерц.

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Він зауважив, що найважливішою гарантією є добре оснащена українська армія.

"Саме тому ми також обговорюємо майбутню чисельність української армії", – сказав Мерц, додавши, що поки що зарано обговорювати будь-яке розгортання міжнародних військ.

Європейські країни наполягають на тому, що верхня межа чисельності військовослужбовців для України має становити 800 000, а не 600 000.

Канцлер Німеччини також додав, що Україну не можна змушувати йти на територіальні поступки і що лінія фронту повинна бути відправною точкою для будь-яких переговорів.

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