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Новини Мирний план США
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Україна потребуватиме сильної армії після будь-якої мирної угоди, - Мерц

Мерц про чисельність ЗСУ

Україні знадобляться сильні Збройні Сили і гарантії безпеки після укладення будь-якої мирної угоди з Росією.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

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Мерц наголосив, що Київ не повинен бути змушений віддавати територію Росії.

Канцлер зазначив, що гарантії обговорюються із США та Україною, наголосивши, що на кону стоять інтереси безпеки як Європи, так і України.

"Україна потребує сильних Збройних Сил. Якщо буде укладено мирну угоду – Україна й надалі потребуватиме сильних Збройних Сил і надійних гарантій безпеки від своїх партнерів", – зазначив Мерц.

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Він зауважив, що найважливішою гарантією є добре оснащена українська армія.

"Саме тому ми також обговорюємо майбутню чисельність української армії", – сказав Мерц, додавши, що поки що зарано обговорювати будь-яке розгортання міжнародних військ.

Європейські країни наполягають на тому, що верхня межа чисельності військовослужбовців для України має становити 800 000, а не 600 000.

Канцлер Німеччини також додав, що Україну не можна змушувати йти на територіальні поступки і що лінія фронту повинна бути відправною точкою для будь-яких переговорів.

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Що передувало

Автор: 

ЗСУ (8799) Мерц Фрідріх (451)
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Топ коментарі
+5
Ну тоді через півроку нікому буде воювати , вже 50-60 літніх вигребли, в ненавчених воювати не пошлють бо зелену дупу захищають, тільки такі як ти 500тисяч сидите по пшекіям всяких і розказуєте войовниче що буде що ні, боневтіку діватися нікуди - великі дяді попросять воно підпише все.
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27.11.2025 19:34 Відповісти
+4
Не буде ніякої мирної угоди, не забивайте людям баки!
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27.11.2025 19:31 Відповісти
+3
З мови дипломатів це означає: українці, покладайтеся лише на свої сили; до жодних альянсів колективної безпеки ми вас не впустимо; Європа не може вийти зі своєї комфортної зони; а США? -- ви ж бачите, що то банальні гендлярі, що лише у голлівудських фільмах патетично патякають про свободу...
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27.11.2025 19:32 Відповісти
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І нової, проукраїнської влади.
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27.11.2025 19:25 Відповісти
Не буде ніякої мирної угоди, не забивайте людям баки!
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27.11.2025 19:31 Відповісти
Ну тоді через півроку нікому буде воювати , вже 50-60 літніх вигребли, в ненавчених воювати не пошлють бо зелену дупу захищають, тільки такі як ти 500тисяч сидите по пшекіям всяких і розказуєте войовниче що буде що ні, боневтіку діватися нікуди - великі дяді попросять воно підпише все.
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27.11.2025 19:34 Відповісти
Від войовничого пшека і чую , чи ти зелена ботва що отут сериш?
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27.11.2025 19:41 Відповісти
А в чому він неправий? Можна пиз*іти скільки завгодно, але факт залишається фактом - ніякої угоди не буде, а буде війна до моменту, поки одна зі сторін не капітулює. Судячи з наявних ресурсів сторін, висновок напрошується для нас невтішний
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27.11.2025 19:40 Відповісти
У рашки вагон ресурсів і грошів (санкції, такі санкції) і вони нарощують тільки виробництво (шахеди 1000 шт за добу вже реальність) і будуть гатити і гатити а що в противагу ця зелена прокацапська влада може зробити? Да нічого, в противагу потужні відосики і двушки на москву, все, ніхто блекаут в Москві не буде робити бо нічим і агент куйла на прізвище Ще на це звісно не погодиться
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27.11.2025 19:43 Відповісти
в Другу світову воювало 10 млн українців
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27.11.2025 20:17 Відповісти
З мови дипломатів це означає: українці, покладайтеся лише на свої сили; до жодних альянсів колективної безпеки ми вас не впустимо; Європа не може вийти зі своєї комфортної зони; а США? -- ви ж бачите, що то банальні гендлярі, що лише у голлівудських фільмах патетично патякають про свободу...
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27.11.2025 19:32 Відповісти
І головне не кількість а якість, навіть 500тис вистачить з гаком тільки , зробити їм нормальне забезпечення, зарплатню гарантовані відпустки, а не так як зараз 700тисяч сидить безвилазно по тилах в 300тисяч воюють без ротацій відпусток за нищівну зарплатню.
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27.11.2025 19:32 Відповісти
Потребує сильної особистості,типу Монтгомері із Фінляндії.
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27.11.2025 19:34 Відповісти
Маннергейм
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27.11.2025 19:52 Відповісти
Та не буде вже ніякої угоди. Про що він говорить?
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27.11.2025 19:36 Відповісти
А навіщо ти нашого розвідника з Італіїї екстрадіровал? Які гарантії безпеки? Що ти мелешь, після "мирної угоди" ви всі потужно висретесь на всі гарантії. Так було раніше, і так буде.
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27.11.2025 19:41 Відповісти
Да він говорить , - Якщо буде укладено мирну угоду . Він дуже сумнівається що такова буде. Потрібне чудо і все переміниться!!! Коли ні то затяжна війна.
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27.11.2025 19:45 Відповісти
І хто платитиме утримання?
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28.11.2025 00:06 Відповісти
 
 