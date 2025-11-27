РУС
Украина будет нуждаться в сильной армии после любого мирного соглашения, - Мерц

Мерц о численности ВСУ

Украине понадобятся сильные Вооруженные Силы и гарантии безопасности после заключения любого мирного соглашения с Россией.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

Мерц подчеркнул, что Киев не должен быть вынужден отдавать территорию России.

Канцлер отметил, что гарантии обсуждаются с США и Украиной, подчеркнув, что на кону стоят интересы безопасности как Европы, так и Украины.

"Украина нуждается в сильных Вооруженных Силах. Если будет заключено мирное соглашение – Украина и в дальнейшем будет нуждаться в сильных Вооруженных Силах и надежных гарантиях безопасности от своих партнеров", – отметил Мерц.

Он отметил, что важнейшей гарантией является хорошо оснащенная украинская армия.

"Именно поэтому мы также обсуждаем будущую численность украинской армии", – сказал Мерц, добавив, что пока рано обсуждать любое развертывание международных войск.

Европейские страны настаивают на том, что верхний предел численности военнослужащих для Украины должен составлять 800 000, а не 600 000.

Канцлер Германии также добавил, что Украину нельзя заставлять идти на территориальные уступки и что линия фронта должна быть отправной точкой для любых переговоров.

Что предшествовало

Топ комментарии
+4
Не буде ніякої мирної угоди, не забивайте людям баки!
27.11.2025 19:31 Ответить
+3
Ну тоді через півроку нікому буде воювати , вже 50-60 літніх вигребли, в ненавчених воювати не пошлють бо зелену дупу захищають, тільки такі як ти 500тисяч сидите по пшекіям всяких і розказуєте войовниче що буде що ні, боневтіку діватися нікуди - великі дяді попросять воно підпише все.
27.11.2025 19:34 Ответить
+2
А в чому він неправий? Можна пиз*іти скільки завгодно, але факт залишається фактом - ніякої угоди не буде, а буде війна до моменту, поки одна зі сторін не капітулює. Судячи з наявних ресурсів сторін, висновок напрошується для нас невтішний
27.11.2025 19:40 Ответить
Комментировать
Сортировать:
І нової, проукраїнської влади.
27.11.2025 19:25 Ответить
Ну тоді через півроку нікому буде воювати , вже 50-60 літніх вигребли, в ненавчених воювати не пошлють бо зелену дупу захищають, тільки такі як ти 500тисяч сидите по пшекіям всяких і розказуєте войовниче що буде що ні, боневтіку діватися нікуди - великі дяді попросять воно підпише все.
27.11.2025 19:34 Ответить
Від войовничого пшека і чую , чи ти зелена ботва що отут сериш?
27.11.2025 19:41 Ответить
У рашки вагон ресурсів і грошів (санкції, такі санкції) і вони нарощують тільки виробництво (шахеди 1000 шт за добу вже реальність) і будуть гатити і гатити а що в противагу ця зелена прокацапська влада може зробити? Да нічого, в противагу потужні відосики і двушки на москву, все, ніхто блекаут в Москві не буде робити бо нічим і агент куйла на прізвище Ще на це звісно не погодиться
27.11.2025 19:43 Ответить
в Другу світову воювало 10 млн українців
27.11.2025 20:17 Ответить
З мови дипломатів це означає: українці, покладайтеся лише на свої сили; до жодних альянсів колективної безпеки ми вас не впустимо; Європа не може вийти зі своєї комфортної зони; а США? -- ви ж бачите, що то банальні гендлярі, що лише у голлівудських фільмах патетично патякають про свободу...
27.11.2025 19:32 Ответить
І головне не кількість а якість, навіть 500тис вистачить з гаком тільки , зробити їм нормальне забезпечення, зарплатню гарантовані відпустки, а не так як зараз 700тисяч сидить безвилазно по тилах в 300тисяч воюють без ротацій відпусток за нищівну зарплатню.
27.11.2025 19:32 Ответить
Потребує сильної особистості,типу Монтгомері із Фінляндії.
27.11.2025 19:34 Ответить
Маннергейм
27.11.2025 19:52 Ответить
Та не буде вже ніякої угоди. Про що він говорить?
27.11.2025 19:36 Ответить
А навіщо ти нашого розвідника з Італіїї екстрадіровал? Які гарантії безпеки? Що ти мелешь, після "мирної угоди" ви всі потужно висретесь на всі гарантії. Так було раніше, і так буде.
27.11.2025 19:41 Ответить
Да він говорить , - Якщо буде укладено мирну угоду . Він дуже сумнівається що такова буде. Потрібне чудо і все переміниться!!! Коли ні то затяжна війна.
27.11.2025 19:45 Ответить
 
 