Украина будет нуждаться в сильной армии после любого мирного соглашения, - Мерц
Украине понадобятся сильные Вооруженные Силы и гарантии безопасности после заключения любого мирного соглашения с Россией.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.
Мерц подчеркнул, что Киев не должен быть вынужден отдавать территорию России.
Канцлер отметил, что гарантии обсуждаются с США и Украиной, подчеркнув, что на кону стоят интересы безопасности как Европы, так и Украины.
"Украина нуждается в сильных Вооруженных Силах. Если будет заключено мирное соглашение – Украина и в дальнейшем будет нуждаться в сильных Вооруженных Силах и надежных гарантиях безопасности от своих партнеров", – отметил Мерц.
Он отметил, что важнейшей гарантией является хорошо оснащенная украинская армия.
"Именно поэтому мы также обсуждаем будущую численность украинской армии", – сказал Мерц, добавив, что пока рано обсуждать любое развертывание международных войск.
Европейские страны настаивают на том, что верхний предел численности военнослужащих для Украины должен составлять 800 000, а не 600 000.
Канцлер Германии также добавил, что Украину нельзя заставлять идти на территориальные уступки и что линия фронта должна быть отправной точкой для любых переговоров.
Что предшествовало
- Financial Times написал, что Украина согласилась ограничить численность своих Вооруженных сил до 800 тысяч военнослужащих.
- В то же время начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов заявил, что во время переговоров между украинской и американской делегациями в Женеве вопрос уменьшения численности ВСУ не обсуждался.
