Украина будет нуждаться в сильной армии после любого мирного соглашения, - Мерц

Украине понадобятся сильные Вооруженные Силы и гарантии безопасности после заключения любого мирного соглашения с Россией.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Мерц подчеркнул, что Киев не должен быть вынужден отдавать территорию России.

Канцлер отметил, что гарантии обсуждаются с США и Украиной, подчеркнув, что на кону стоят интересы безопасности как Европы, так и Украины.

"Украина нуждается в сильных Вооруженных Силах. Если будет заключено мирное соглашение – Украина и в дальнейшем будет нуждаться в сильных Вооруженных Силах и надежных гарантиях безопасности от своих партнеров", – отметил Мерц.

Читайте также: Каллас: для мира следует сокращать российскую армию, а не украинскую

Он отметил, что важнейшей гарантией является хорошо оснащенная украинская армия.

"Именно поэтому мы также обсуждаем будущую численность украинской армии", – сказал Мерц, добавив, что пока рано обсуждать любое развертывание международных войск.

Европейские страны настаивают на том, что верхний предел численности военнослужащих для Украины должен составлять 800 000, а не 600 000.

Канцлер Германии также добавил, что Украину нельзя заставлять идти на территориальные уступки и что линия фронта должна быть отправной точкой для любых переговоров.

Читайте также: Переговоры по мирному плану США затянутся как минимум до конца зимы, - The Economist

Что предшествовало