Каллас: для мира следует сокращать российскую армию, а не украинскую
Главный дипломат Европейского Союза Кая Каллас заявила, что Запад не должен соглашаться на разговоры о сокращении украинской армии во время мирных переговоров с Россией.
Как сообщает Цензор.НЕТ, ее позиция прозвучала на фоне активизации США, которые работают над вариантом мирного соглашения с Украиной.
Каллас выступила против давления на Киев
Первые предложения американского плана, по данным СМИ, содержали идею ограничить численность Вооруженных сил Украины примерно до 600 тысяч военных. Каллас подчеркнула, что такой подход является ошибочным и опасным.
По ее словам, появляющиеся инициативы часто требуют уступок от Киева, тогда как Москва не обязуется делать ничего в ответ. Она подчеркнула, что стремительное увеличение расходов России на вооружение представляет угрозу не только для Украины, но и для всех европейских государств.
"Если мы хотим предотвратить продолжение этой войны, то на самом деле мы должны ограничить армию России, а также ее военный бюджет", - заявила Кая Каллас.
"Украина никогда не нападала на Россию"
Каллас также отметила, что право определять размер своих вооруженных сил является суверенным для каждого государства. Она добавила, что Россия пытается навязать ловушку, подменяя тему мира требованием ослабить оборону Украины.
Она подчеркнула, что такие идеи не должны даже становиться предметом дискуссии, ведь Украина всегда действовала оборонительно и не представляла угрозы для РФ.
Что предшествовало
- Financial Times написал, что Украина согласилась ограничить численность своих Вооруженных сил до 800 тысяч военнослужащих.
- В то же время начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов заявил, что во время переговоров между украинской и американской делегациями в Женеве вопрос уменьшения численности ВСУ не обсуждался.
- Статті 2(4) Статуту ООН - існує абсолютна заборона застосування сили для зміни кордонів;
- Резолюції Генеральної Асамблеї ООН 2625 - декларації про принципи міжнародного права;
- Резолюції ES-11/4 (2022) - пряма заборона визнання будь-яких змін статусу українських територій.
Будь-яка угода всупереч з такими положеннями стає юридично нікчемною відразу після підписання.
Такий документ не може порушувати права України на самооборону (стаття 51 Статуту ООН).
В такому мирному договорі неприпустимі амністії за міжнародні та воєнні злочини. Документ, який пропонує амністію, не може суперечити:
- Статті 29 Римського статуту Міжнародного кримінального суду;
- Статтям Женевських конвенцій про обов'язок розслідувати військові злочини.
Важливо відзначити: корупція в оборонному секторі, включаючи енергетику, згідно з Женевськими конвенціями, є військовим злочином і не підлягає амністії.
Такий мирний договір не може бути легітимним, якщо він укладається під примусом. А загроза припинення військової та розвідувальної допомоги у разі непідписання є формою примусу. Відповідно до статті 52 Віденської конвенції про право міжнародних договорів: договір, укладений під тиском чи загрозою, є недійсним. У випадку з Україною загроза має військовий характер, оскільки позбавляє країну можливості чинити опір агресору в умовах війни, що триває. Агресором є росія, а Україна - захищається, раптом що.
Мирний договір не може ігнорувати європейську архітектуру безпеки. Такий договір не повинен ігнорувати інтереси Франції, Німеччини, Польщі, Великої Британії та всього Європейського Союзу як прямо зацікавлених сторін в касапсько-українській війні. Як цілком вірогідних наступних сторін агресії з боку росії.
Таке можливе ігнорування порушує:
- Гельсінський акт 1975 року;
- Паризьку хартію 1990 року;
- Документи ОБСЄ.
Усі ці угоди забороняють формування європейської безпекової архітектури без участі європейських країн.
і т.д.
Але ж коли тромб підгавкує пукіну, то багата політиків остерігається лишнє слово сказати.
Але коли вже різні калласи перейдуть від заяв до конкретних дій, які до того ж матимуть результат?
Просто тому що енергоносії цікаві американцям, а все решта не їх бізнес, тому і ніхто не зациклюється на тих санкціях.