Каллас: для мира следует сокращать российскую армию, а не украинскую

Главный дипломат Европейского Союза Кая Каллас заявила, что Запад не должен соглашаться на разговоры о сокращении украинской армии во время мирных переговоров с Россией.

Как сообщает Цензор.НЕТ, ее позиция прозвучала на фоне активизации США, которые работают над вариантом мирного соглашения с Украиной.

Каллас выступила против давления на Киев

Первые предложения американского плана, по данным СМИ, содержали идею ограничить численность Вооруженных сил Украины примерно до 600 тысяч военных. Каллас подчеркнула, что такой подход является ошибочным и опасным.

По ее словам, появляющиеся инициативы часто требуют уступок от Киева, тогда как Москва не обязуется делать ничего в ответ. Она подчеркнула, что стремительное увеличение расходов России на вооружение представляет угрозу не только для Украины, но и для всех европейских государств.

"Если мы хотим предотвратить продолжение этой войны, то на самом деле мы должны ограничить армию России, а также ее военный бюджет", - заявила Кая Каллас.

"Украина никогда не нападала на Россию"

Каллас также отметила, что право определять размер своих вооруженных сил является суверенным для каждого государства. Она добавила, что Россия пытается навязать ловушку, подменяя тему мира требованием ослабить оборону Украины.

Она подчеркнула, что такие идеи не должны даже становиться предметом дискуссии, ведь Украина всегда действовала оборонительно и не представляла угрозы для РФ.

Что предшествовало

Financial Times написал, что Украина согласилась ограничить численность своих Вооруженных сил до 800 тысяч военнослужащих.

В то же время начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов заявил, что во время переговоров между украинской и американской делегациями в Женеве вопрос уменьшения численности ВСУ не обсуждался.

