Каллас: для мира следует сокращать российскую армию, а не украинскую

Каллас об ограничении украинской армии

Главный дипломат Европейского Союза Кая Каллас заявила, что Запад не должен соглашаться на разговоры о сокращении украинской армии во время мирных переговоров с Россией.

Как сообщает Цензор.НЕТ, ее позиция прозвучала на фоне активизации США, которые работают над вариантом мирного соглашения с Украиной.

Каллас выступила против давления на Киев

Первые предложения американского плана, по данным СМИ, содержали идею ограничить численность Вооруженных сил Украины примерно до 600 тысяч военных. Каллас подчеркнула, что такой подход является ошибочным и опасным.

По ее словам, появляющиеся инициативы часто требуют уступок от Киева, тогда как Москва не обязуется делать ничего в ответ. Она подчеркнула, что стремительное увеличение расходов России на вооружение представляет угрозу не только для Украины, но и для всех европейских государств.

"Если мы хотим предотвратить продолжение этой войны, то на самом деле мы должны ограничить армию России, а также ее военный бюджет", - заявила Кая Каллас.

"Украина никогда не нападала на Россию"

Каллас также отметила, что право определять размер своих вооруженных сил является суверенным для каждого государства. Она добавила, что Россия пытается навязать ловушку, подменяя тему мира требованием ослабить оборону Украины.

Она подчеркнула, что такие идеи не должны даже становиться предметом дискуссии, ведь Украина всегда действовала оборонительно и не представляла угрозы для РФ.

Что предшествовало

Топ комментарии
+5
Ну ось нарешті здраві думки...
26.11.2025 18:33 Ответить
+5
І знову не від нашої делегації
26.11.2025 18:43 Ответить
+4
Но це не привід не купляти нафту та газ у них же.
26.11.2025 18:51 Ответить
От тільки скоротити її можна лише в один спосіб.
26.11.2025 18:32 Ответить
Ну ось нарешті здраві думки...
26.11.2025 18:33 Ответить
І знову не від нашої делегації
26.11.2025 18:43 Ответить
Паржоньте,але ж наш представник заявляє що про скорочення і мови немає?Ау?!То наш то,виходить,......
26.11.2025 18:42 Ответить
Короче, будь-які мирні угоди мають відповідати нормам міжнародного права. Такий документ не може містити визнання територій, захоплених силою, бо це категорично заборонено міжнародним правом. Згідно з нормами:
- Статті 2(4) Статуту ООН - існує абсолютна заборона застосування сили для зміни кордонів;
- Резолюції Генеральної Асамблеї ООН 2625 - декларації про принципи міжнародного права;
- Резолюції ES-11/4 (2022) - пряма заборона визнання будь-яких змін статусу українських територій.
Будь-яка угода всупереч з такими положеннями стає юридично нікчемною відразу після підписання.
Такий документ не може порушувати права України на самооборону (стаття 51 Статуту ООН).
В такому мирному договорі неприпустимі амністії за міжнародні та воєнні злочини. Документ, який пропонує амністію, не може суперечити:
- Статті 29 Римського статуту Міжнародного кримінального суду;
- Статтям Женевських конвенцій про обов'язок розслідувати військові злочини.
Важливо відзначити: корупція в оборонному секторі, включаючи енергетику, згідно з Женевськими конвенціями, є військовим злочином і не підлягає амністії.
Такий мирний договір не може бути легітимним, якщо він укладається під примусом. А загроза припинення військової та розвідувальної допомоги у разі непідписання є формою примусу. Відповідно до статті 52 Віденської конвенції про право міжнародних договорів: договір, укладений під тиском чи загрозою, є недійсним. У випадку з Україною загроза має військовий характер, оскільки позбавляє країну можливості чинити опір агресору в умовах війни, що триває. Агресором є росія, а Україна - захищається, раптом що.
Мирний договір не може ігнорувати європейську архітектуру безпеки. Такий договір не повинен ігнорувати інтереси Франції, Німеччини, Польщі, Великої Британії та всього Європейського Союзу як прямо зацікавлених сторін в касапсько-українській війні. Як цілком вірогідних наступних сторін агресії з боку росії.
Таке можливе ігнорування порушує:
- Гельсінський акт 1975 року;
- Паризьку хартію 1990 року;
- Документи ОБСЄ.
Усі ці угоди забороняють формування європейської безпекової архітектури без участі європейських країн.
і т.д.
26.11.2025 18:42 Ответить
жижу росеянську перестаньте купувати. от i все.
26.11.2025 18:42 Ответить
Що "все"?
26.11.2025 18:53 Ответить
Істину, що для миру слід скорочувати російську армію, а не українську розуміють всі.
Але ж коли тромб підгавкує пукіну, то багата політиків остерігається лишнє слово сказати.
26.11.2025 18:45 Ответить
Сама Європа виростила рога в росії , а спилять повинна Україна.Дайте хоч мало мальську придатну пилку, а не маленький лобзік який тільки відтерміновує крах росії.Чого ви так боїтесь розпаду росії .Життя тільки устаканеться і всі легко вздихнуть а вони будуть жити в своїй резирвації як їм удобно.
26.11.2025 18:48 Ответить
кацапські ресурси, бояться що буде проблема їх купити або дістануться китаю і ядерна зьроя щоб по світу не розповщалсь, цього бояться найбільше.
26.11.2025 19:21 Ответить
А щоб вода стала гарячою - її треба підігріти.

Але коли вже різні калласи перейдуть від заяв до конкретних дій, які до того ж матимуть результат?
26.11.2025 18:48 Ответить
Ніколи. Вони ж брехуни, а не дУрні.
26.11.2025 18:52 Ответить
Ви знаєте боятись не потрібно. Буде так як з Україною. Обчистять до нитки всунуть папірець десь там у Будапешті поріжуть все відкинуть набагато назад .З Україною не получилось а з росії зроблять колонію , а хто мало майські на ногах відолиться.росії по суті немає вона ж імперія. Китаю вигідно доїти росію і ждуть на березі коли пропливе труп росії. Та якщо чесно то всі цього хочуть.
26.11.2025 19:35 Ответить
Но це не привід не купляти нафту та газ у них же.
26.11.2025 18:51 Ответить
Там не тільки нафта і газ, ЄС купляє всю сировину, а чомусь всі зосередились тільки на енергоносіях.

Просто тому що енергоносії цікаві американцям, а все решта не їх бізнес, тому і ніхто не зациклюється на тих санкціях.
26.11.2025 19:01 Ответить
ви можете вимагати від русні будь-що, в тому числі ядерне роззброєння і зменшення армії, але їм пофіг бо вони сильніші.
26.11.2025 18:55 Ответить
Хорошая идея. А если они не захотят?
26.11.2025 20:10 Ответить
Сказал представитель союза который купил энергоресурсов у рашки на сумму больше чем помог Украине. И это только энергоресурсы, а еще сталь, сырьё разное. А еще импорт через третьи страны. Лицемерные б...
26.11.2025 20:26 Ответить
 
 