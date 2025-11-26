РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10816 посетителей онлайн
Новости Мирный план
2 196 32

Польша заявила, что не пострадает от мирного соглашения по Украине

Польша высказалась о мирном плане

Заместитель министра обороны Польши Павел Залевский заверил, что Варшава не окажется в проигрышной позиции в случае принятия потенциального мирного соглашения между США, Украиной и Россией.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое заявление Залевский сделал после встречи в Вашингтоне с заместителем министра обороны США Элбриджем Колби, пишет Polsat News.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Варшава не ожидает уменьшения военной поддержки

После переговоров Залевского спросили, существует ли риск, что в рамочном мирном соглашении по Украине может быть предусмотрено сокращение военных сил союзников в Польше. "В этом вопросе нет никаких сомнений, что Польша и восточный фланг не станут жертвами этого соглашения, что с американской стороны нет такого способа мышления", — отметил он.

Вопрос о европейских истребителях

Чиновника также попросили отреагировать на пункт мирной инициативы, в котором говорится о возможности размещения европейских истребителей на польской территории.
Залевский подчеркнул, что не может сказать, кто именно инициировал это предложение, однако подчеркнул, что США осознают, что такие положения не стоит включать в документ.

"Для меня важно, что американская сторона понимает, что такого рода формулировки не должно быть в таком документе", — добавил он.

Что предшествовало?

  • В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
  • Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
  • Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
  • Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
  • По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.

Автор: 

план (199) Польша (9026) война в Украине (6997)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
Хіба не ясно?
Багато місцевих комментаторів думають, до закінчать війну своїми потужними комментарями.
А воюють нехай ті, кого на вулиці налапають
показать весь комментарий
26.11.2025 00:51 Ответить
+5
Шляхом капітуляції та знищення України, ні.
показать весь комментарий
26.11.2025 00:45 Ответить
+4
Поляки натякають, що постраждає виключно Україна, в результаті підписання цієї "мирної угоди" а фактично капітуляції.
показать весь комментарий
26.11.2025 00:42 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Пшекам треба перейматися за Сувальский коридор а не за репутаційні наслідки!
показать весь комментарий
26.11.2025 00:41 Ответить
Добре що нам не треба нічим перейматися.
Іуда зеля втиху все порішає за всіх громадян України і підпише знищення України.
показать весь комментарий
26.11.2025 00:44 Ответить
А зараз не знищення?
показать весь комментарий
26.11.2025 00:45 Ответить
Ні, бо зараз не морять голодом і не репресують мільйони людей як в 30-ті роки минулого століття, коли рашисти зробили Україну своєю колонією.
показать весь комментарий
26.11.2025 00:48 Ответить
знищення українців було Голодомором у 1932-1933 рр., коли безпосередньо голодом було замучено на смерть 3,9 млн людей.

тому що українці не хотіли воювати за Незалежність України у 1917-1921 рр.

.
показать весь комментарий
26.11.2025 01:39 Ответить
вірно. але прямі втрати від Голоду оцінюються в 4,7 млн. чол,,непрямі ще + 2,3 млн. в сумі 7 мільйонів..
показать весь комментарий
26.11.2025 02:00 Ответить
Поляки натякають, що постраждає виключно Україна, в результаті підписання цієї "мирної угоди" а фактично капітуляції.
показать весь комментарий
26.11.2025 00:42 Ответить
То війну не треба закінчувати?
показать весь комментарий
26.11.2025 00:44 Ответить
Шляхом капітуляції та знищення України, ні.
показать весь комментарий
26.11.2025 00:45 Ответить
А як?
показать весь комментарий
26.11.2025 00:46 Ответить
Хіба не ясно?
Багато місцевих комментаторів думають, до закінчать війну своїми потужними комментарями.
А воюють нехай ті, кого на вулиці налапають
показать весь комментарий
26.11.2025 00:51 Ответить
Бусифікувати насильно нікого не треба. Це підриває боєздатність країни і деморалізує суспільство.
показать весь комментарий
26.11.2025 01:00 Ответить
То так вже не вийде воювати,добровольці давно зкінчилися. Ще б за гроші(не малі),люди йшли б,але це теж не реально.
показать весь комментарий
26.11.2025 01:09 Ответить
Якщо не ця корупційна банда іуди при владі то проблем з особистим складом на фронті не було би.
Фактично більше півмільйона військових сидить всю війну в тилу і не використовується на фронті.
Аналогічно більше 100 тисяч ТЦК.
Більше 200-250 тисяч мєнтів.
Якщо хоча би половину цієї чисельності силовиків використати на фронті по ротації, то не треба ніякої примусової мобілізації цивільних на протязі двох років.
показать весь комментарий
26.11.2025 01:23 Ответить
українське суспільство ДЕморалізоване ЗЄльоной владою !

- "два-три тижні" і війна закінчиться
- несправедлива мобілізація
- корупція....

.
показать весь комментарий
26.11.2025 01:44 Ответить
Мир може настати в разі перемоги або капітуляції.
Але є ще один шлях.
Корейський варіант.
Коли війна закінчилась по лінії фронту і не було підписано ніякого "мирного договору".
показать весь комментарий
26.11.2025 00:51 Ответить
Який варіант на ваш погляд найреалістичніший?
показать весь комментарий
26.11.2025 01:10 Ответить
продолжать до победы или поражения.
показать весь комментарий
26.11.2025 00:53 Ответить
Корейський варіант. Читайте уважніше.
показать весь комментарий
26.11.2025 00:57 Ответить
корейский вариант не устраивает Украину, потому что Украина потеряет 20% территорий и Россия накопит силы и опять нападет и тогда уже захватит все. И это будет в недалеком будущем. И война продолжится на худших позициях для Украины. Для Украины вариант воевать до конца, как Афганистан, до развала СССР. Власть надо поменять на Украинскую, вместо предателей и тогда можно будет войну успешнее вести. А не саботажем заниматься, как нынешние черти во власти.
показать весь комментарий
26.11.2025 01:14 Ответить
Ну те що корупційну владу іуди треба прибрати на українську, я з вами згідний.
показать весь комментарий
26.11.2025 01:17 Ответить
Там з обох сторін були корейці, і ділили вони свою територію.
Нічого схожого на агресію кацапів.
показать весь комментарий
26.11.2025 08:41 Ответить
Дай вгадаю,ти сам не воюєші ніхто з твоїх родичів не воює.
показать весь комментарий
26.11.2025 01:07 Ответить
Поразка це до останнього бідного українця? Звичайно, що тцк, поліцаї та діти депутатів не підуть на війну, тобто взагалі весь середній клас треба на війну? Може почати повертати дітей чинуш з Монако? Чи не на часі?
показать весь комментарий
26.11.2025 01:24 Ответить
для чого тобі,французськомі біженцеві це знати? ти дивися що араби -біженці не забирали в тебе пособіє та не товкли тебе,як конкурента в отриманні дармових євро.
показать весь комментарий
26.11.2025 02:02 Ответить
Ну а ні млядб після такої угоди польща може легенько спробувати захопити Галичину і потім вітькофф зробе новий план капітульції і віддасть полякам ще пів білоруссі в предачу
показать весь комментарий
26.11.2025 01:21 Ответить
Нічого нового. Вони перед кожним поділом Польщі так думали.
показать весь комментарий
26.11.2025 01:28 Ответить
показать весь комментарий
26.11.2025 02:03 Ответить
До поглинання рос. імперією Польща була європейською наддержавою. Всі розділи Польщі були результатом боротьби польських еліт за владу. Польща в історичному плані брат-близнюк України.
показать весь комментарий
26.11.2025 02:18 Ответить
Тоамп, Путін, Лях і собака.
То віра однака.
показать весь комментарий
26.11.2025 06:50 Ответить
Ми вже давно програли війну.
Починаючи з Будапештського меморандуму. І обрізаними президентами.
показать весь комментарий
26.11.2025 06:56 Ответить
Точно так, як Польща не постраждала після захоплення України парашею у 1920 році.
показать весь комментарий
26.11.2025 07:31 Ответить
 
 