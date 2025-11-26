Польша заявила, что не пострадает от мирного соглашения по Украине

Заместитель министра обороны Польши Павел Залевский заверил, что Варшава не окажется в проигрышной позиции в случае принятия потенциального мирного соглашения между США, Украиной и Россией.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое заявление Залевский сделал после встречи в Вашингтоне с заместителем министра обороны США Элбриджем Колби, пишет Polsat News.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Варшава не ожидает уменьшения военной поддержки

После переговоров Залевского спросили, существует ли риск, что в рамочном мирном соглашении по Украине может быть предусмотрено сокращение военных сил союзников в Польше. "В этом вопросе нет никаких сомнений, что Польша и восточный фланг не станут жертвами этого соглашения, что с американской стороны нет такого способа мышления", — отметил он.

Вопрос о европейских истребителях

Чиновника также попросили отреагировать на пункт мирной инициативы, в котором говорится о возможности размещения европейских истребителей на польской территории.

Залевский подчеркнул, что не может сказать, кто именно инициировал это предложение, однако подчеркнул, что США осознают, что такие положения не стоит включать в документ.

"Для меня важно, что американская сторона понимает, что такого рода формулировки не должно быть в таком документе", — добавил он.

Что предшествовало?