Польша заявила, что не пострадает от мирного соглашения по Украине
Заместитель министра обороны Польши Павел Залевский заверил, что Варшава не окажется в проигрышной позиции в случае принятия потенциального мирного соглашения между США, Украиной и Россией.
Как сообщает Цензор.НЕТ, такое заявление Залевский сделал после встречи в Вашингтоне с заместителем министра обороны США Элбриджем Колби, пишет Polsat News.
Варшава не ожидает уменьшения военной поддержки
После переговоров Залевского спросили, существует ли риск, что в рамочном мирном соглашении по Украине может быть предусмотрено сокращение военных сил союзников в Польше. "В этом вопросе нет никаких сомнений, что Польша и восточный фланг не станут жертвами этого соглашения, что с американской стороны нет такого способа мышления", — отметил он.
Вопрос о европейских истребителях
Чиновника также попросили отреагировать на пункт мирной инициативы, в котором говорится о возможности размещения европейских истребителей на польской территории.
Залевский подчеркнул, что не может сказать, кто именно инициировал это предложение, однако подчеркнул, что США осознают, что такие положения не стоит включать в документ.
"Для меня важно, что американская сторона понимает, что такого рода формулировки не должно быть в таком документе", — добавил он.
Что предшествовало?
- В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
- Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
- Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
- Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
- По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
