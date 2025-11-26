Польща заявила, що не постраждає від мирної угоди щодо України

Заступник міністра оборони Польщі Павло Залевський запевнив, що Варшава не опиниться у програшній позиції в разі ухвалення потенційної мирної домовленості між США, Україною та Росією.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, таку заяву Залевський зробив після зустрічі у Вашингтоні з заступником міністра оборони США Елбріджем Колбі, пише Polsat News.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Варшава не очікує зменшення військової підтримки

Після перемовин Залевського запитали, чи існує ризик, що у рамковій мирній угоді щодо України може бути передбачено скорочення військових сил союзників у Польщі. "У цьому питанні немає жодних сумнівів, що Польща і східний фланг не стануть жертвами цієї угоди, що з американського боку немає такого способу мислення", — зазначив він.

Питання про європейські винищувачі

Посадовця також попросили відреагувати на пункт мирної ініціативи, у якому йдеться про можливість розміщення європейських винищувачів на польській території.

Залевський наголосив, що не може сказати, хто саме ініціював цю пропозицію, однак підкреслив, що США усвідомлюють, що такі положення не варто включати до документа.

"Для мене важливо, що американська сторона розуміє, що такого роду формулювання не повинно бути в такому документі", — додав він.

Що передувало?