Польща заявила, що не постраждає від мирної угоди щодо України
Заступник міністра оборони Польщі Павло Залевський запевнив, що Варшава не опиниться у програшній позиції в разі ухвалення потенційної мирної домовленості між США, Україною та Росією.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, таку заяву Залевський зробив після зустрічі у Вашингтоні з заступником міністра оборони США Елбріджем Колбі, пише Polsat News.
Варшава не очікує зменшення військової підтримки
Після перемовин Залевського запитали, чи існує ризик, що у рамковій мирній угоді щодо України може бути передбачено скорочення військових сил союзників у Польщі. "У цьому питанні немає жодних сумнівів, що Польща і східний фланг не стануть жертвами цієї угоди, що з американського боку немає такого способу мислення", — зазначив він.
Питання про європейські винищувачі
Посадовця також попросили відреагувати на пункт мирної ініціативи, у якому йдеться про можливість розміщення європейських винищувачів на польській території.
Залевський наголосив, що не може сказати, хто саме ініціював цю пропозицію, однак підкреслив, що США усвідомлюють, що такі положення не варто включати до документа.
"Для мене важливо, що американська сторона розуміє, що такого роду формулювання не повинно бути в такому документі", — додав він.
Що передувало?
- У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
- Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
- Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
- Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
- За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.
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Іуда зеля втиху все порішає за всіх громадян України і підпише знищення України.
тому що українці не хотіли воювати за Незалежність України у 1917-1921 рр.
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Фактично більше півмільйона військових сидить всю війну в тилу і не використовується на фронті.
Аналогічно більше 100 тисяч ТЦК.
Більше 200-250 тисяч мєнтів.
Якщо хоча би половину цієї чисельності силовиків використати на фронті по ротації, то не треба ніякої примусової мобілізації цивільних на протязі двох років.
- "два-три тижні" і війна закінчиться
- несправедлива мобілізація
- корупція....
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Але є ще один шлях.
Корейський варіант.
Коли війна закінчилась по лінії фронту і не було підписано ніякого "мирного договору".
Нічого схожого на агресію кацапів.