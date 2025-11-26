УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Мирний план
3 042 35

Польща заявила, що не постраждає від мирної угоди щодо України

Польща висловилася про мирний план

Заступник міністра оборони Польщі Павло Залевський запевнив, що Варшава не опиниться у програшній позиції в разі ухвалення потенційної мирної домовленості між США, Україною та Росією.

Як повідомляє Цензор.НЕТ,  таку заяву Залевський зробив після зустрічі у Вашингтоні з заступником міністра оборони США Елбріджем Колбі, пише Polsat News.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Варшава не очікує зменшення військової підтримки

Після перемовин Залевського запитали, чи існує ризик, що у рамковій мирній угоді щодо України може бути передбачено скорочення військових сил союзників у Польщі. "У цьому питанні немає жодних сумнівів, що Польща і східний фланг не стануть жертвами цієї угоди, що з американського боку немає такого способу мислення", — зазначив він.

Питання про європейські винищувачі

Посадовця також попросили відреагувати на пункт мирної ініціативи, у якому йдеться про можливість розміщення європейських винищувачів на польській території.
Залевський наголосив, що не може сказати, хто саме ініціював цю пропозицію, однак підкреслив, що США усвідомлюють, що такі положення не варто включати до документа.

"Для мене важливо, що американська сторона розуміє, що такого роду формулювання не повинно бути в такому документі", — додав він.

Що передувало?

  • У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
  • Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
  • Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
  • Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
  • За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.

Автор: 

план (221) Польща (9334) війна в Україні (8485)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
Шляхом капітуляції та знищення України, ні.
показати весь коментар
26.11.2025 00:45 Відповісти
+6
Поляки натякають, що постраждає виключно Україна, в результаті підписання цієї "мирної угоди" а фактично капітуляції.
показати весь коментар
26.11.2025 00:42 Відповісти
+5
Добре що нам не треба нічим перейматися.
Іуда зеля втиху все порішає за всіх громадян України і підпише знищення України.
показати весь коментар
26.11.2025 00:44 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пшекам треба перейматися за Сувальский коридор а не за репутаційні наслідки!
показати весь коментар
26.11.2025 00:41 Відповісти
Добре що нам не треба нічим перейматися.
Іуда зеля втиху все порішає за всіх громадян України і підпише знищення України.
показати весь коментар
26.11.2025 00:44 Відповісти
А зараз не знищення?
показати весь коментар
26.11.2025 00:45 Відповісти
Ні, бо зараз не морять голодом і не репресують мільйони людей як в 30-ті роки минулого століття, коли рашисти зробили Україну своєю колонією.
показати весь коментар
26.11.2025 00:48 Відповісти
знищення українців було Голодомором у 1932-1933 рр., коли безпосередньо голодом було замучено на смерть 3,9 млн людей.

тому що українці не хотіли воювати за Незалежність України у 1917-1921 рр.

.
показати весь коментар
26.11.2025 01:39 Відповісти
вірно. але прямі втрати від Голоду оцінюються в 4,7 млн. чол,,непрямі ще + 2,3 млн. в сумі 7 мільйонів..
показати весь коментар
26.11.2025 02:00 Відповісти
Поляки натякають, що постраждає виключно Україна, в результаті підписання цієї "мирної угоди" а фактично капітуляції.
показати весь коментар
26.11.2025 00:42 Відповісти
То війну не треба закінчувати?
показати весь коментар
26.11.2025 00:44 Відповісти
Шляхом капітуляції та знищення України, ні.
показати весь коментар
26.11.2025 00:45 Відповісти
А як?
показати весь коментар
26.11.2025 00:46 Відповісти
Бусифікувати насильно нікого не треба. Це підриває боєздатність країни і деморалізує суспільство.
показати весь коментар
26.11.2025 01:00 Відповісти
То так вже не вийде воювати,добровольці давно зкінчилися. Ще б за гроші(не малі),люди йшли б,але це теж не реально.
показати весь коментар
26.11.2025 01:09 Відповісти
Якщо не ця корупційна банда іуди при владі то проблем з особистим складом на фронті не було би.
Фактично більше півмільйона військових сидить всю війну в тилу і не використовується на фронті.
Аналогічно більше 100 тисяч ТЦК.
Більше 200-250 тисяч мєнтів.
Якщо хоча би половину цієї чисельності силовиків використати на фронті по ротації, то не треба ніякої примусової мобілізації цивільних на протязі двох років.
показати весь коментар
26.11.2025 01:23 Відповісти
українське суспільство ДЕморалізоване ЗЄльоной владою !

- "два-три тижні" і війна закінчиться
- несправедлива мобілізація
- корупція....

.
показати весь коментар
26.11.2025 01:44 Відповісти
Ви то все порахували правильно. Але на рахунок двох років є сумнів. Ви не врахували на скільки "построєній" або "нагороджень" вистачить особового складу. На початку,коли були вмотивовані добровольці і командували легендарні воїни-командири, єфект був зовсім інший. З теперішніми реаліями, за деякий час,можна взагалі залишитися без армії і втратити все. Тому зупинити війну - зберегти армію і Україну, або продовжити так як все є і втратити все. Ви так не думаєте?
показати весь коментар
26.11.2025 12:48 Відповісти
Мир може настати в разі перемоги або капітуляції.
Але є ще один шлях.
Корейський варіант.
Коли війна закінчилась по лінії фронту і не було підписано ніякого "мирного договору".
показати весь коментар
26.11.2025 00:51 Відповісти
Який варіант на ваш погляд найреалістичніший?
показати весь коментар
26.11.2025 01:10 Відповісти
продолжать до победы или поражения.
показати весь коментар
26.11.2025 00:53 Відповісти
Корейський варіант. Читайте уважніше.
показати весь коментар
26.11.2025 00:57 Відповісти
корейский вариант не устраивает Украину, потому что Украина потеряет 20% территорий и Россия накопит силы и опять нападет и тогда уже захватит все. И это будет в недалеком будущем. И война продолжится на худших позициях для Украины. Для Украины вариант воевать до конца, как Афганистан, до развала СССР. Власть надо поменять на Украинскую, вместо предателей и тогда можно будет войну успешнее вести. А не саботажем заниматься, как нынешние черти во власти.
показати весь коментар
26.11.2025 01:14 Відповісти
Ну те що корупційну владу іуди треба прибрати на українську, я з вами згідний.
показати весь коментар
26.11.2025 01:17 Відповісти
Там з обох сторін були корейці, і ділили вони свою територію.
Нічого схожого на агресію кацапів.
показати весь коментар
26.11.2025 08:41 Відповісти
Дай вгадаю,ти сам не воюєші ніхто з твоїх родичів не воює.
показати весь коментар
26.11.2025 01:07 Відповісти
Поразка це до останнього бідного українця? Звичайно, що тцк, поліцаї та діти депутатів не підуть на війну, тобто взагалі весь середній клас треба на війну? Може почати повертати дітей чинуш з Монако? Чи не на часі?
показати весь коментар
26.11.2025 01:24 Відповісти
для чого тобі,французськомі біженцеві це знати? ти дивися що араби -біженці не забирали в тебе пособіє та не товкли тебе,як конкурента в отриманні дармових євро.
показати весь коментар
26.11.2025 02:02 Відповісти
Перехід на образи і особистості,означає одне,що ти тупе. Так як відповіді по суті в тебе і немає,то твій сморід зовсім недоречний. Ну і мені здаєтся,що тебе скоріше будуть "товкти", так як ти тут "нафронтник" чужими руками,то переживай за себе,олух.
показати весь коментар
26.11.2025 12:29 Відповісти
Ну а ні млядб після такої угоди польща може легенько спробувати захопити Галичину і потім вітькофф зробе новий план капітульції і віддасть полякам ще пів білоруссі в предачу
показати весь коментар
26.11.2025 01:21 Відповісти
Нічого нового. Вони перед кожним поділом Польщі так думали.
показати весь коментар
26.11.2025 01:28 Відповісти
показати весь коментар
26.11.2025 02:03 Відповісти
До поглинання рос. імперією Польща була європейською наддержавою. Всі розділи Польщі були результатом боротьби польських еліт за владу. Польща в історичному плані брат-близнюк України.
показати весь коментар
26.11.2025 02:18 Відповісти
Точно так, як Польща не постраждала після захоплення України парашею у 1920 році.
показати весь коментар
26.11.2025 07:31 Відповісти
Україну злили, наступні Польща та Прибалтика, ну в потім решта....тупі люди, не вчать історію...сумно....але кацапів при різних варіантах треба нищити... смерть москалям... Слава Україні !!!
показати весь коментар
26.11.2025 08:50 Відповісти
 
 