Каллас: для миру слід скорочувати російську армію, а не українську
Головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас заявила, що Захід не повинен погоджуватися на розмови про скорочення української армії під час мирних переговорів із Росією.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, її позиція прозвучала на тлі активізації США, які працюють над варіантом мирної угоди з Україною.
Каллас виступила проти тиску на Київ
Перші пропозиції американського плану, за даними ЗМІ, містили ідею обмежити чисельність Збройних сил України приблизно до 600 тисяч військових. Каллас наголосила, що такий підхід є хибним і небезпечним.
За її словами, ініціативи, які з’являються, часто вимагають поступок від Києва, тоді як Москва не зобов’язується робити нічого у відповідь. Вона підкреслила, що стрімке збільшення витрат Росії на озброєння становить загрозу не лише для України, а й для всіх європейських держав.
"Якщо ми хочемо запобігти продовженню цієї війни, то насправді ми повинні обмежити армію Росії, а також її військовий бюджет", — заявила Кая Каллас.
"Україна ніколи не нападала на Росію"
Каллас також зазначила, що право визначати розмір власних збройних сил є суверенним для кожної держави. Вона додала, що Росія намагається нав’язати пастку, підміняючи тему миру вимогою послабити оборону України.
Вона наголосила, що такі ідеї не повинні навіть ставати предметом дискусії, адже Україна завжди діяла оборонно і не становила загрози для РФ.
Що передувало
- Financial Times написав, що Україна погодилася обмежити чисельність своїх Збройних сил до 800 тисяч військовослужбовців.
- Водночас начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов заявив, що під час переговорів між українською та американською делегаціями у Женеві питання зменшення чисельності ЗСУ не обговорювалося.
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- Статті 2(4) Статуту ООН - існує абсолютна заборона застосування сили для зміни кордонів;
- Резолюції Генеральної Асамблеї ООН 2625 - декларації про принципи міжнародного права;
- Резолюції ES-11/4 (2022) - пряма заборона визнання будь-яких змін статусу українських територій.
Будь-яка угода всупереч з такими положеннями стає юридично нікчемною відразу після підписання.
Такий документ не може порушувати права України на самооборону (стаття 51 Статуту ООН).
В такому мирному договорі неприпустимі амністії за міжнародні та воєнні злочини. Документ, який пропонує амністію, не може суперечити:
- Статті 29 Римського статуту Міжнародного кримінального суду;
- Статтям Женевських конвенцій про обов'язок розслідувати військові злочини.
Важливо відзначити: корупція в оборонному секторі, включаючи енергетику, згідно з Женевськими конвенціями, є військовим злочином і не підлягає амністії.
Такий мирний договір не може бути легітимним, якщо він укладається під примусом. А загроза припинення військової та розвідувальної допомоги у разі непідписання є формою примусу. Відповідно до статті 52 Віденської конвенції про право міжнародних договорів: договір, укладений під тиском чи загрозою, є недійсним. У випадку з Україною загроза має військовий характер, оскільки позбавляє країну можливості чинити опір агресору в умовах війни, що триває. Агресором є росія, а Україна - захищається, раптом що.
Мирний договір не може ігнорувати європейську архітектуру безпеки. Такий договір не повинен ігнорувати інтереси Франції, Німеччини, Польщі, Великої Британії та всього Європейського Союзу як прямо зацікавлених сторін в касапсько-українській війні. Як цілком вірогідних наступних сторін агресії з боку росії.
Таке можливе ігнорування порушує:
- Гельсінський акт 1975 року;
- Паризьку хартію 1990 року;
- Документи ОБСЄ.
Усі ці угоди забороняють формування європейської безпекової архітектури без участі європейських країн.
і т.д.
Але ж коли тромб підгавкує пукіну, то багата політиків остерігається лишнє слово сказати.
Але коли вже різні калласи перейдуть від заяв до конкретних дій, які до того ж матимуть результат?
Просто тому що енергоносії цікаві американцям, а все решта не їх бізнес, тому і ніхто не зациклюється на тих санкціях.