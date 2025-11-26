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Каллас: для миру слід скорочувати російську армію, а не українську

Каллас про обмеження української армії

Головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас заявила, що Захід не повинен погоджуватися на розмови про скорочення української армії під час мирних переговорів із Росією.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, її позиція прозвучала на тлі активізації США, які працюють над варіантом мирної угоди з Україною.

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Каллас виступила проти тиску на Київ

Перші пропозиції американського плану, за даними ЗМІ, містили ідею обмежити чисельність Збройних сил України приблизно до 600 тисяч військових. Каллас наголосила, що такий підхід є хибним і небезпечним.

За її словами, ініціативи, які з’являються, часто вимагають поступок від Києва, тоді як Москва не зобов’язується робити нічого у відповідь. Вона підкреслила, що стрімке збільшення витрат Росії на озброєння становить загрозу не лише для України, а й для всіх європейських держав.

"Якщо ми хочемо запобігти продовженню цієї війни, то насправді ми повинні обмежити армію Росії, а також її військовий бюджет", — заявила Кая Каллас.

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"Україна ніколи не нападала на Росію"

Каллас також зазначила, що право визначати розмір власних збройних сил є суверенним для кожної держави. Вона додала, що Росія намагається нав’язати пастку, підміняючи тему миру вимогою послабити оборону України.

Вона наголосила, що такі ідеї не повинні навіть ставати предметом дискусії, адже Україна завжди діяла оборонно і не становила загрози для РФ.

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Що передувало

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Автор: 

армія (3723) план (221) Женева (100) Євросоюз (15200) ЗСУ (8792) Каллас Кая (520)
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Топ коментарі
+9
Ну ось нарешті здраві думки...
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26.11.2025 18:33 Відповісти
+9
І знову не від нашої делегації
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26.11.2025 18:43 Відповісти
+6
От тільки скоротити її можна лише в один спосіб.
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26.11.2025 18:32 Відповісти
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От тільки скоротити її можна лише в один спосіб.
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26.11.2025 18:32 Відповісти
Ну ось нарешті здраві думки...
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26.11.2025 18:33 Відповісти
І знову не від нашої делегації
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26.11.2025 18:43 Відповісти
Паржоньте,але ж наш представник заявляє що про скорочення і мови немає?Ау?!То наш то,виходить,......
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26.11.2025 18:42 Відповісти
Короче, будь-які мирні угоди мають відповідати нормам міжнародного права. Такий документ не може містити визнання територій, захоплених силою, бо це категорично заборонено міжнародним правом. Згідно з нормами:
- Статті 2(4) Статуту ООН - існує абсолютна заборона застосування сили для зміни кордонів;
- Резолюції Генеральної Асамблеї ООН 2625 - декларації про принципи міжнародного права;
- Резолюції ES-11/4 (2022) - пряма заборона визнання будь-яких змін статусу українських територій.
Будь-яка угода всупереч з такими положеннями стає юридично нікчемною відразу після підписання.
Такий документ не може порушувати права України на самооборону (стаття 51 Статуту ООН).
В такому мирному договорі неприпустимі амністії за міжнародні та воєнні злочини. Документ, який пропонує амністію, не може суперечити:
- Статті 29 Римського статуту Міжнародного кримінального суду;
- Статтям Женевських конвенцій про обов'язок розслідувати військові злочини.
Важливо відзначити: корупція в оборонному секторі, включаючи енергетику, згідно з Женевськими конвенціями, є військовим злочином і не підлягає амністії.
Такий мирний договір не може бути легітимним, якщо він укладається під примусом. А загроза припинення військової та розвідувальної допомоги у разі непідписання є формою примусу. Відповідно до статті 52 Віденської конвенції про право міжнародних договорів: договір, укладений під тиском чи загрозою, є недійсним. У випадку з Україною загроза має військовий характер, оскільки позбавляє країну можливості чинити опір агресору в умовах війни, що триває. Агресором є росія, а Україна - захищається, раптом що.
Мирний договір не може ігнорувати європейську архітектуру безпеки. Такий договір не повинен ігнорувати інтереси Франції, Німеччини, Польщі, Великої Британії та всього Європейського Союзу як прямо зацікавлених сторін в касапсько-українській війні. Як цілком вірогідних наступних сторін агресії з боку росії.
Таке можливе ігнорування порушує:
- Гельсінський акт 1975 року;
- Паризьку хартію 1990 року;
- Документи ОБСЄ.
Усі ці угоди забороняють формування європейської безпекової архітектури без участі європейських країн.
і т.д.
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26.11.2025 18:42 Відповісти
жижу росеянську перестаньте купувати. от i все.
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26.11.2025 18:42 Відповісти
Що "все"?
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26.11.2025 18:53 Відповісти
Істину, що для миру слід скорочувати російську армію, а не українську розуміють всі.
Але ж коли тромб підгавкує пукіну, то багата політиків остерігається лишнє слово сказати.
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26.11.2025 18:45 Відповісти
Сама Європа виростила рога в росії , а спилять повинна Україна.Дайте хоч мало мальську придатну пилку, а не маленький лобзік який тільки відтерміновує крах росії.Чого ви так боїтесь розпаду росії .Життя тільки устаканеться і всі легко вздихнуть а вони будуть жити в своїй резирвації як їм удобно.
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26.11.2025 18:48 Відповісти
кацапські ресурси, бояться що буде проблема їх купити або дістануться китаю і ядерна зьроя щоб по світу не розповщалсь, цього бояться найбільше.
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26.11.2025 19:21 Відповісти
А щоб вода стала гарячою - її треба підігріти.

Але коли вже різні калласи перейдуть від заяв до конкретних дій, які до того ж матимуть результат?
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26.11.2025 18:48 Відповісти
Ніколи. Вони ж брехуни, а не дУрні.
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26.11.2025 18:52 Відповісти
Ви знаєте боятись не потрібно. Буде так як з Україною. Обчистять до нитки всунуть папірець десь там у Будапешті поріжуть все відкинуть набагато назад .З Україною не получилось а з росії зроблять колонію , а хто мало майські на ногах відолиться.росії по суті немає вона ж імперія. Китаю вигідно доїти росію і ждуть на березі коли пропливе труп росії. Та якщо чесно то всі цього хочуть.
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26.11.2025 19:35 Відповісти
Но це не привід не купляти нафту та газ у них же.
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26.11.2025 18:51 Відповісти
Там не тільки нафта і газ, ЄС купляє всю сировину, а чомусь всі зосередились тільки на енергоносіях.

Просто тому що енергоносії цікаві американцям, а все решта не їх бізнес, тому і ніхто не зациклюється на тих санкціях.
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26.11.2025 19:01 Відповісти
ви можете вимагати від русні будь-що, в тому числі ядерне роззброєння і зменшення армії, але їм пофіг бо вони сильніші.
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26.11.2025 18:55 Відповісти
Хорошая идея. А если они не захотят?
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26.11.2025 20:10 Відповісти
Сказал представитель союза который купил энергоресурсов у рашки на сумму больше чем помог Украине. И это только энергоресурсы, а еще сталь, сырьё разное. А еще импорт через третьи страны. Лицемерные б...
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26.11.2025 20:26 Відповісти
 
 