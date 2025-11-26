Каллас: для миру слід скорочувати російську армію, а не українську

Головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас заявила, що Захід не повинен погоджуватися на розмови про скорочення української армії під час мирних переговорів із Росією.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, її позиція прозвучала на тлі активізації США, які працюють над варіантом мирної угоди з Україною.

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Каллас виступила проти тиску на Київ

Перші пропозиції американського плану, за даними ЗМІ, містили ідею обмежити чисельність Збройних сил України приблизно до 600 тисяч військових. Каллас наголосила, що такий підхід є хибним і небезпечним.

За її словами, ініціативи, які з’являються, часто вимагають поступок від Києва, тоді як Москва не зобов’язується робити нічого у відповідь. Вона підкреслила, що стрімке збільшення витрат Росії на озброєння становить загрозу не лише для України, а й для всіх європейських держав.

"Якщо ми хочемо запобігти продовженню цієї війни, то насправді ми повинні обмежити армію Росії, а також її військовий бюджет", — заявила Кая Каллас.

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"Україна ніколи не нападала на Росію"

Каллас також зазначила, що право визначати розмір власних збройних сил є суверенним для кожної держави. Вона додала, що Росія намагається нав’язати пастку, підміняючи тему миру вимогою послабити оборону України.

Вона наголосила, що такі ідеї не повинні навіть ставати предметом дискусії, адже Україна завжди діяла оборонно і не становила загрози для РФ.

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Що передувало

Financial Times написав, що Україна погодилася обмежити чисельність своїх Збройних сил до 800 тисяч військовослужбовців.

Водночас начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов заявив, що під час переговорів між українською та американською делегаціями у Женеві питання зменшення чисельності ЗСУ не обговорювалося.

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