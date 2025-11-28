РУС
Мирный план США
США передали РФ параметры согласованного в Женеве "мирного плана", - Песков

США передали России параметры согласованного с Украиной в Женеве "мирного плана".

Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

По его словам, их обсудят на следующей неделе.

"Кто должен признать территориальные реалии между РФ и Украиной, определят на переговорах", - сказал Песков.

Мирный план США

  • В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
  • Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
  • Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
  • Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
  • По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
  • Новый мирный план США по урегулированию российско-украинской войны сократили с 28 пунктов до 19.
  • 25 ноября Трамп отправил своего спецпосланника Стива Виткоффа в Москву на встречу с Путиным. Другому своему спецпосланнику Дэну Дрисколлу он поручил провести переговоры с Украиной в Киеве.

+11
Єдина територіальна реалія, яка світить для пєскова - це метр на два.
показать весь комментарий
28.11.2025 10:42 Ответить
+4
Головний переговорник групи уже майже на нарах...
"Чебурек" на черзі...
Можна той план уже не розглядати!
показать весь комментарий
28.11.2025 10:42 Ответить
+4
Хто має визнати територіальні реалії між РФ та Україною, визначать на переговорах", - сказав Пєсков. ДОЛПОЙ ООООП .ТЕРИТОРІАЛЬНІ РЕАЛІЇ НІХТО НЕ БУДЕ З ВАМИ ОБГОВОРЮВАТИ...ІДІТЬ НАКУЙ З УКРАЇНГИ І БУДЕ МИР... РАШИСТСЬКІ ПОТВОРИ КРОВОЖАДНІ ,
показать весь комментарий
28.11.2025 10:43 Ответить
1 пункт: ***** З УКРАЇНИ!!!!!
показать весь комментарий
28.11.2025 10:43 Ответить
План :
п.1 рус сдавайся
п.2 дадим водка
показать весь комментарий
28.11.2025 10:44 Ответить
п.3 тут водка нєт, водка дали в магадан
показать весь комментарий
28.11.2025 10:46 Ответить
параметри вітьков передав, чи нові пункти?
показать весь комментарий
28.11.2025 10:45 Ответить
та давай "абсудім в слєдующєм мєсяце, а лутше в слєдующєм гаду", йорш унітазний
показать весь комментарий
28.11.2025 10:53 Ответить
Оті шо були в Женеві можуть росходитись по домівкам.
Незабаром НАБУ разом з САП обезголовлять шоблу переговірників з боку України.
Наша ларьочна дипломатія потерпіть невиправних втрат.
Пітомцу сухумского пітомника мавп та діскжокею приготуватись.
ЦЙікаво, як швидко вийде на сцену Безугла то шо скаже з цього приводу.
показать весь комментарий
28.11.2025 10:53 Ответить
показать весь комментарий
28.11.2025 10:58 Ответить
Кто? Кто? - Да ніхто! Два у*бана будуть переглядати міжнародно визнані кордони? анігілюйте ООН спочатку.
показать весь комментарий
28.11.2025 10:58 Ответить
Амеры хотят коррупционным шантажом Ермака принудить З-команду принять капитуляцию. Перестаньте пускать радостные слюни: НАБУ работает не на Украину, а на госдеп. Если бы они хотели, то давно бы уже прихватили этих коррупционеров. А тут ждали до момента, пока им из Америки не дали отмашку мочить переговрщиков. Почему-то остальным дали уйти. Умерова вызывают на допрос, у Ермака обыски. Вы что, 2 и 2 не можете сложить? Жесть, кругом или враги, или воры.
показать весь комментарий
28.11.2025 11:00 Ответить
А нафіга заходу капітуляція України? Заходу треба виснажити Рашку, а без війни з Україною це неможливо. Тобто всі розмови про мирний договір - порожні
показать весь комментарий
28.11.2025 11:18 Ответить
"ждали до момента, пока им из Америки не дали отмашку мочить переговрщиков"

этих "переговорщиков" типа аб априори не должно быть в делегации, должность не позволяет.
а набу стало мочить тогда, когда появилась возможность это делать, с помощью госдепа или без пох. если бы мочить не стала, двушки так бы и продолжали идти на москву. и да, состав делегации всегда можно заменить на "без пятен", но лидор этого не делает, наверное тоже госдеп запретил
показать весь комментарий
28.11.2025 11:23 Ответить
Брехня...
показать весь комментарий
28.11.2025 11:32 Ответить
Ну и что, что ждали? Сейчас подбираются к фаберже Зеленского. Обыском и допросом Умерова и Ермака они дают понять Ишаку, что "мы не блефуем, люди из твоего ближайшего окружения взяты в оборот, следующим можешь быть ты".
показать весь комментарий
28.11.2025 11:53 Ответить
рашка ні на який план не піде - шо тут гадати
показать весь комментарий
28.11.2025 11:12 Ответить
 
 