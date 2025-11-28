США передали России параметры согласованного с Украиной в Женеве "мирного плана".

Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

По его словам, их обсудят на следующей неделе.

"Кто должен признать территориальные реалии между РФ и Украиной, определят на переговорах", - сказал Песков.

Мирный план США

