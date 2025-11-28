2 590 18
США передали РФ параметры согласованного в Женеве "мирного плана", - Песков
США передали России параметры согласованного с Украиной в Женеве "мирного плана".
Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.
По его словам, их обсудят на следующей неделе.
"Кто должен признать территориальные реалии между РФ и Украиной, определят на переговорах", - сказал Песков.
Мирный план США
- В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
- Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
- Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
- Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
- По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
- Новый мирный план США по урегулированию российско-украинской войны сократили с 28 пунктов до 19.
- 25 ноября Трамп отправил своего спецпосланника Стива Виткоффа в Москву на встречу с Путиным. Другому своему спецпосланнику Дэну Дрисколлу он поручил провести переговоры с Украиной в Киеве.
"Чебурек" на черзі...
Можна той план уже не розглядати!
п.1 рус сдавайся
п.2 дадим водка
Незабаром НАБУ разом з САП обезголовлять шоблу переговірників з боку України.
Наша ларьочна дипломатія потерпіть невиправних втрат.
Пітомцу сухумского пітомника мавп та діскжокею приготуватись.
ЦЙікаво, як швидко вийде на сцену Безугла то шо скаже з цього приводу.
этих "переговорщиков" типа аб априори не должно быть в делегации, должность не позволяет.
а набу стало мочить тогда, когда появилась возможность это делать, с помощью госдепа или без пох. если бы мочить не стала, двушки так бы и продолжали идти на москву. и да, состав делегации всегда можно заменить на "без пятен", но лидор этого не делает, наверное тоже госдеп запретил