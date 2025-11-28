"Щоб угода забезпечила тривалий мир, вона має захищати суверенітет України, - Британія в ОБСЄ"

Велика Британія підтримує прогрес переговорів США та України й наголошує, що майбутнє України мають визначати самі українці. Лондон закликає до справедливого миру та продовжує військову підтримку Києва.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив постійний представник Великої Британії при ОБСЄ Ніл Голланд під час засідання Постійної ради організації у четвер у Відні.

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"Позиція Великої Британії зрозуміла. Ми вважаємо, що майбутнє України мають визначати самі українці. Щоб будь-яка угода забезпечила справедливий і тривалий мир, вона має захищати суверенітет і безпеку України; утверджувати принцип, що кордони не можна змінювати силою; і гарантувати надійні механізми безпеки, щоб запобігти майбутній російській агресії", - заявив Голланд.

Україна прагне миру, Росія - продовжує атаки

Він наголосив, що Велика Британія вітає спільну заяву США та України після "надзвичайно продуктивних переговорів у Женеві, спрямованих на завершення незаконної агресивної війни Росії". Та підкреслив, що Україна послідовно доводить своє прагнення до миру та підтверджує свою готовність на повне безумовне припинення вогню.

Проте Росія, під час навіть переговорів, продовжує атаки.

"Натомість, коли відбувався останній раунд переговорів, Росія засипала українські міста дронами та ракетами… Росія знає, що її позиція абсурдна: заявляти, що вона серйозно ставиться до мирних переговорів, водночас зберігаючи свої максималістські вимоги й намагаючись шляхом бомбардувань змусити українських цивільних підкоритися", - зазначив Голланд.

Та додав, що Британія продовжить підтримку України.

Велика Британія продовжить підтримувати Україну та допомагати забезпечити її необхідним військовим обладнанням для захисту від російської агресії, одночасно підтримуючи економічний тиск на Путіна, щоб зменшити надходження, які фінансують війну", - додав Голланд.

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Підтримка України Великою Британією

Велика Британія є одним із ключових і найстійкіших партнерів України від початку повномасштабної російської агресії. Її підтримка охоплює військову, фінансову, гуманітарну та політичну допомогу.

Британія стала першою країною, яка:

передала Україні дальнобійні ракети Storm Shadow;

надала основні бойові танки Challenger 2;

розпочала масштабну підготовку українських військових у рамках програми Operation Interflex, де навчено вже десятки тисяч бійців.

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