Чтобы соглашение обеспечило длительный мир, оно должно защищать суверенитет Украины, - Великобритания в ОБСЕ
Великобритания поддерживает прогресс переговоров США и Украины и подчеркивает, что будущее Украины должны определять сами украинцы. Лондон призывает к справедливому миру и продолжает военную поддержку Киева.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил постоянный представитель Великобритании при ОБСЕ Нил Холланд во время заседания Постоянного совета организации в четверг в Вене.
"Позиция Великобритании понятна. Мы считаем, что будущее Украины должны определять сами украинцы. Чтобы любое соглашение обеспечило справедливый и длительный мир, оно должно защищать суверенитет и безопасность Украины; утверждать принцип, что границы нельзя менять силой; и гарантировать надежные механизмы безопасности, чтобы предотвратить будущую российскую агрессию", - заявил Голланд.
Украина стремится к миру, Россия - продолжает атаки
Он подчеркнул, что Великобритания приветствует совместное заявление США и Украины после "чрезвычайно продуктивных переговоров в Женеве, направленных на завершение незаконной агрессивной войны России". И подчеркнул, что Украина последовательно доказывает свое стремление к миру и подтверждает свою готовность к полному безусловному прекращению огня.
Однако Россия, даже во время переговоров, продолжает атаки.
"Вместо этого, когда проходил последний раунд переговоров, Россия засыпала украинские города дронами и ракетами... Россия знает, что ее позиция абсурдна: заявлять, что она серьезно относится к мирным переговорам, одновременно сохраняя свои максималистские требования и пытаясь путем бомбардировок заставить украинских гражданских подчиниться", - отметил Голланд.
И добавил, что Великобритания продолжит поддержку Украины.
Великобритания продолжит поддерживать Украину и помогать обеспечить ее необходимым военным оборудованием для защиты от российской агрессии, одновременно поддерживая экономическое давление на Путина, чтобы уменьшить поступления, которые финансируют войну", - добавил Голланд.
Поддержка Украины Великобританией
Великобритания является одним из ключевых и самых стойких партнеров Украины с начала полномасштабной российской агрессии. Ее поддержка охватывает военную, финансовую, гуманитарную и политическую помощь.
Великобритания стала первой страной, которая:
-
передала Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow;
-
предоставила основные боевые танки Challenger 2;
-
начала масштабную подготовку украинских военных в рамках программы Operation Interflex, где обучено уже десятки тысяч бойцов.
Язиком,як і решта європейців.
На совах «непохитна підтримка»,а втихаря санкції з лукойла зняли.