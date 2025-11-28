Чтобы соглашение обеспечило длительный мир, оно должно защищать суверенитет Украины, - Великобритания в ОБСЕ

Великобритания поддерживает прогресс переговоров США и Украины и подчеркивает, что будущее Украины должны определять сами украинцы. Лондон призывает к справедливому миру и продолжает военную поддержку Киева.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил постоянный представитель Великобритании при ОБСЕ Нил Холланд во время заседания Постоянного совета организации в четверг в Вене.

"Позиция Великобритании понятна. Мы считаем, что будущее Украины должны определять сами украинцы. Чтобы любое соглашение обеспечило справедливый и длительный мир, оно должно защищать суверенитет и безопасность Украины; утверждать принцип, что границы нельзя менять силой; и гарантировать надежные механизмы безопасности, чтобы предотвратить будущую российскую агрессию", - заявил Голланд.

Украина стремится к миру, Россия - продолжает атаки

Он подчеркнул, что Великобритания приветствует совместное заявление США и Украины после "чрезвычайно продуктивных переговоров в Женеве, направленных на завершение незаконной агрессивной войны России". И подчеркнул, что Украина последовательно доказывает свое стремление к миру и подтверждает свою готовность к полному безусловному прекращению огня.

Однако Россия, даже во время переговоров, продолжает атаки.

"Вместо этого, когда проходил последний раунд переговоров, Россия засыпала украинские города дронами и ракетами... Россия знает, что ее позиция абсурдна: заявлять, что она серьезно относится к мирным переговорам, одновременно сохраняя свои максималистские требования и пытаясь путем бомбардировок заставить украинских гражданских подчиниться", - отметил Голланд.

И добавил, что Великобритания продолжит поддержку Украины.

Великобритания продолжит поддерживать Украину и помогать обеспечить ее необходимым военным оборудованием для защиты от российской агрессии, одновременно поддерживая экономическое давление на Путина, чтобы уменьшить поступления, которые финансируют войну", - добавил Голланд.

Поддержка Украины Великобританией

Великобритания является одним из ключевых и самых стойких партнеров Украины с начала полномасштабной российской агрессии. Ее поддержка охватывает военную, финансовую, гуманитарную и политическую помощь.

Великобритания стала первой страной, которая:

передала Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow;

предоставила основные боевые танки Challenger 2;

начала масштабную подготовку украинских военных в рамках программы Operation Interflex, где обучено уже десятки тысяч бойцов.

