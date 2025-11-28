США готові визнати контроль РФ над окупованими територіями України, - The Telegraph
Сполучені Штати готові визнати контроль Росії над окупованими територіями України, зокрема Кримом, щоб досягти угоди про припинення війни.
Про це пише The Telegraph із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.
Журналісти зазначають, що Трамп відправив спецпредставника Стіва Віткоффа та зятя Джареда Кушнера до Москви, щоб "зробити пряму пропозицію Володимиру Путіну".
"План визнання території, який порушує дипломатичні традиції США, ймовірно, буде реалізовано, попри занепокоєння європейських союзників України", - наголошують автори.
Один із співрозмовників сказав: "Стає все більш очевидним, що американцям байдуже на позицію Європи".
The Telegraph пише, що "мирний план" із 28 пунктів, сформульований Віткоффом після обгговорень із російськими чиновниками, пропонував "фактичне" визнання Штатами Криму та двох областей Донбасу.
У ньому також пропонувалося "де-факто" визнання територій, що утримуються Росією в Херсонській та Запорізькій областях України після угоди про припинення вогню.
"У Женеві українські та американські посадовці домовилися про новий план із 19 пунктів, який є менш вигідним для Москви.
Але численні джерела припускають, що американські пропозиції щодо визнання залишаються частиною стратегії", - йдеться в матеріалі.
Мирний план США
- У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
- Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
- Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
- Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
- За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.
- Новий мирний план США щодо врегулювання російсько-української війни скоротили із 28 пунктів до 19.
- 25 листопада Трамп відправив свого спецпосланця Стіва Віткоффа до Москви на зустріч із Путіним. Іншому своєму спецпосланцю Дену Дрісколлу він доручив провести переговори з Україною у Києві.
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"Профессор Моника Добберштайн пишет о деменции Трампа как об установленном факте. Последее время это особенно заметно. Вместо того чтобы отвечать на серьёзные вопросы журналистов, он бормочет: "помолчи, свинья", "я не буду отвечать тебе, уродец". И дело не в том, что он не способен сформулировать ответ, а в том, что он уже не понимает, что так себя не ведут. И других признаков достаточно. Трамп всё чаще засыпает на протокольных съёмках, даже у себя в Овальном кабинете. Специалисты обратили внимание, что мероприятия с участием Президента просходят в определённом временном окне: с 12 до 17 часов. Это то время, когда он ещё в более-менее адекватной форме. Но врачи предупреждают, что это окно будет постоянно сужаться. Возможно, скоро будет всего 2-3 часа в сутки, когда его можно будет демонстрировать в адекватном виде.
Далее, видимо, президент перейдёт в режим "работает с документами", как это было с поздним Ельциным. А помните, как Брежнев на закате своей жизни вместо "социалистические страны" говорил "соски-странные"? Трамп с его Албанией и Абербайданом уже на этом пути. Возраст, увы, не щадит ни кого. Но если вы думаете, что пациент скоро откинет копыта, учтите, что его папаша Фрэд прожил 93 года!"