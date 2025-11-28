США готові визнати контроль РФ над окупованими територіями України, - The Telegraph

Сполучені Штати готові визнати контроль Росії над окупованими територіями України, зокрема Кримом, щоб досягти угоди про припинення війни.

Про це пише The Telegraph із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

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Журналісти зазначають, що Трамп відправив спецпредставника Стіва Віткоффа та зятя Джареда Кушнера до Москви, щоб "зробити пряму пропозицію Володимиру Путіну".

"План визнання території, який порушує дипломатичні традиції США, ймовірно, буде реалізовано, попри занепокоєння європейських союзників України", - наголошують автори.

Один із співрозмовників сказав: "Стає все більш очевидним, що американцям байдуже на позицію Європи".

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The Telegraph пише, що "мирний план" із 28 пунктів, сформульований Віткоффом після обгговорень із російськими чиновниками, пропонував "фактичне" визнання Штатами Криму та двох областей Донбасу.

У ньому також пропонувалося "де-факто" визнання територій, що утримуються Росією в Херсонській та Запорізькій областях України після угоди про припинення вогню.

"У Женеві українські та американські посадовці домовилися про новий план із 19 пунктів, який є менш вигідним для Москви.

Але численні джерела припускають, що американські пропозиції щодо визнання залишаються частиною стратегії", - йдеться в матеріалі.

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Мирний план США

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