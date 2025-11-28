УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11689 відвідувачів онлайн
Новини Окуповані території Мирний план США
11 592 120

США готові визнати контроль РФ над окупованими територіями України, - The Telegraph

США можуть визнати російський контроль над Кримом

Сполучені Штати готові визнати контроль Росії над окупованими територіями України, зокрема Кримом, щоб досягти угоди про припинення війни.

Про це пише The Telegraph із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Журналісти зазначають, що Трамп відправив спецпредставника Стіва Віткоффа та зятя Джареда Кушнера до Москви, щоб "зробити пряму пропозицію Володимиру Путіну".

"План визнання території, який порушує дипломатичні традиції США, ймовірно, буде реалізовано, попри занепокоєння європейських союзників України", - наголошують автори.

Один із співрозмовників сказав: "Стає все більш очевидним, що американцям байдуже на позицію Європи".

Також читайте: Мирний план США для України дорого коштуватиме економіці Європи, – Reuters

The Telegraph пише, що "мирний план" із 28 пунктів, сформульований Віткоффом після обгговорень із російськими чиновниками, пропонував "фактичне" визнання Штатами Криму та двох областей Донбасу.

У ньому також пропонувалося "де-факто" визнання територій, що утримуються Росією в Херсонській та Запорізькій областях України після угоди про припинення вогню.

"У Женеві українські та американські посадовці домовилися про новий план із 19 пунктів, який є менш вигідним для Москви.

Але численні джерела припускають, що американські пропозиції щодо визнання залишаються частиною стратегії", - йдеться в матеріалі.

Читайте: Виключення деяких питань із "мирного плану" США є важливим для його просування, - Вадефуль

Мирний план США

  • У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
  • Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
  • Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
  • Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
  • За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.
  • Новий мирний план США щодо врегулювання російсько-української війни скоротили із 28 пунктів до 19.
  • 25 листопада Трамп відправив свого спецпосланця Стіва Віткоффа до Москви на зустріч із Путіним. Іншому своєму спецпосланцю Дену Дрісколлу він доручив провести переговори з Україною у Києві.

Читайте також: Мирний план США для України дорого коштуватиме економіці Європи, – Reuters

Автор: 

окупація (6934) росія (70393) США (26719)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+37
Гарант суверенітету виконав свої зобов'язання....
показати весь коментар
28.11.2025 15:47 Відповісти
+27
Не США а сімейка педофіла.
показати весь коментар
28.11.2025 15:47 Відповісти
+24
ЄВРОПА З УКРАЇНОЮ ПІШЛЮТЬ НАКУЙ І США І 3,14ДЕРАЦІЮ
показати весь коментар
28.11.2025 15:47 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Наслідки криворвзької школи дипломатії.
показати весь коментар
28.11.2025 16:41 Відповісти
Зеленський знає що йому кінець якщо погодиться на таке.
показати весь коментар
28.11.2025 16:41 Відповісти
з ФБ:

"Профессор Моника Добберштайн пишет о деменции Трампа как об установленном факте. Последее время это особенно заметно. Вместо того чтобы отвечать на серьёзные вопросы журналистов, он бормочет: "помолчи, свинья", "я не буду отвечать тебе, уродец". И дело не в том, что он не способен сформулировать ответ, а в том, что он уже не понимает, что так себя не ведут. И других признаков достаточно. Трамп всё чаще засыпает на протокольных съёмках, даже у себя в Овальном кабинете. Специалисты обратили внимание, что мероприятия с участием Президента просходят в определённом временном окне: с 12 до 17 часов. Это то время, когда он ещё в более-менее адекватной форме. Но врачи предупреждают, что это окно будет постоянно сужаться. Возможно, скоро будет всего 2-3 часа в сутки, когда его можно будет демонстрировать в адекватном виде.

Далее, видимо, президент перейдёт в режим "работает с документами", как это было с поздним Ельциным. А помните, как Брежнев на закате своей жизни вместо "социалистические страны" говорил "соски-странные"? Трамп с его Албанией и Абербайданом уже на этом пути. Возраст, увы, не щадит ни кого. Но если вы думаете, что пациент скоро откинет копыта, учтите, что его папаша Фрэд прожил 93 года!"
показати весь коментар
28.11.2025 16:42 Відповісти
Так де факто Крим контролюється кацапами вже 11 років і лн/днр теж, а ми здатні тільки про погоду в Криму говорити і контурні карти
показати весь коментар
28.11.2025 16:42 Відповісти
Зєлєнскій з єрмаком тимчасове явище. Далі буде. Необхідна повна зачистка призначенців зєрмаків і відсторонення всіх "слуг народу". І тоді внутрішня ситуація зміниться радикально на користь України.
показати весь коментар
28.11.2025 17:13 Відповісти
"совок" Східну Німеччину та Європу ще більше контролював,що з цього вийшло потім-нагадувати немає потреби.
показати весь коментар
28.11.2025 17:16 Відповісти
А що, руда обіссяна собака зі своїм дебільно-педофільним шоблом,сподіваються вічно бути при владі у Штатах?
показати весь коментар
28.11.2025 17:13 Відповісти
Сміливо посилайте набуй. Не та політична ситуація у Трампа щоб щось продавлювати.
показати весь коментар
28.11.2025 17:18 Відповісти
Я не понимаю, что значит "признать де-факто". Де-факто, это то что случилось на самом деле, никакого признания тут не требуется. Если кто-то захватил чужую территорию, то это произошло де-факто. А любое международное признание - это юридический акт
показати весь коментар
28.11.2025 17:46 Відповісти
Ну типу що Україна офіційно НЕ коментує це і розказує як Потужно тутешній гарант гарантує Конституцію. А де-факто змириться і не буде проводити військових дій і висувати претензій. А нема претензій - гроші активи рано чи пізно повернуть рашистам. І всім знедоленим і покаліченим не буде куди подавати в суд..
показати весь коментар
28.11.2025 19:19 Відповісти
з наслідком не накладати санкції. Типу захопили - і молодці
показати весь коментар
29.11.2025 01:57 Відповісти
Реальность всегда превосходит хотелки.
показати весь коментар
28.11.2025 17:57 Відповісти
Преса не договорює. Руда псина віддає нам Каліфорнію. Як це ні? Візьмемо силою!
показати весь коментар
28.11.2025 18:33 Відповісти
Рудий педофіл має знати-файли Епштейна та КДБ не горять.. і заборони їх публікацій скінчаться. І на могилу цього пройдохи буде плювати і старий,і малий
показати весь коментар
28.11.2025 18:43 Відповісти
міжнародним правом підтерлися
показати весь коментар
28.11.2025 19:12 Відповісти
Тепер нафуй не підтримувати сша взагалі !! Що вони там дуркують - то визнають Єршалаім столицею замість Тельавіву, то ще якась хрінь...
показати весь коментар
28.11.2025 19:15 Відповісти
Признание Трампона Трампакса оккупированных территориях Украины не легитимно и не соответствует международному праву и уставу ООН.
показати весь коментар
28.11.2025 20:16 Відповісти
Його зжеруть самі республіканці і він таки отримає свій імпічмент! Не може одне старе щось вирішити за спинами в людства!
показати весь коментар
29.11.2025 08:48 Відповісти
а чого нервуватися ,ми українці вічливі ,пропускаємо США вперед ..тількі після вас ...ніт ніт ніт ...прошу , спочатку ви консерватри США з головним під* філом Білого дому, приєднуйтеся до федерастів азії географічно ,а ми подивимося , як це ...
показати весь коментар
29.11.2025 10:29 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 