1 762 10

Обновленный "мирный план" США относительно Украины держится в секрете, - Politico

Мирный план США - содержание новой версии секретно из-за утечек в СМИ

Содержание новой версии американского "мирного плана" для Украины, который сократили до 19 пунктов, держат в секрете из-за предыдущих "утечек" в СМИ.

Об этом пишет издание Politico, информирует Цензор.НЕТ.

Новый этап переговоров

По словам президента Украины Владимира Зеленского, переговоры между делегациями Украины и США относительно "мирного плана" продлятся в течение выходных, в то время как европейские чиновники остаются в основном в неведении относительно последних изменений в документе.

Высокопоставленный дипломат ЕС заявил, что последняя версия держится в секрете, чтобы избежать повторения прошлонедельного ажиотажа после утечки плана США из 28 пунктов.

"С дипломатической точки зрения это беспрецедентная ситуация", - сказал дипломат. "Никто из нас не располагает этой информацией".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Исключение некоторых вопросов из "мирного плана" США важно для его продвижения, - Вадефуль

Мирный план США

  • В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
  • Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
  • Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
  • Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
  • По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
  • Новый мирный план США по урегулированию российско-украинской войны сократили с 28 пунктов до 19.
  • 25 ноября Трамп отправил своего спецпосланника Стива Виткоффа в Москву на встречу с Путиным. Другому своему спецпосланнику Дэну Дрисколлу он поручил провести переговоры с Украиной в Киеве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп отстранил Европу от мирных переговоров по Украине, - NYT

Автор: 

переговоры (5250) США (28434) война в Украине (7037)
Та насрати, поки ви не змусите ***** виконувати пункти цього плану, діла не буде.
28.11.2025 15:42 Ответить
Ну ясно. Підсунуть потім нам і скажуть: 'Sign the fucking papers!'
28.11.2025 15:43 Ответить
АФЕРИСТИ СВОЇ ПЛАНИ ЗАВЖДИ ТРИМАЛИ І ТРИМАЮТЬ В "ТАЄМНИЦІ" В ІНШОМУ ВИПАДКУ АФЕРА ВИСВІТИТЬСЯ
28.11.2025 15:43 Ответить
Ну - як у таємниці - Віткофф же в курсах
28.11.2025 15:44 Ответить
У нас єсть план, но ми вам іво нє пакажим
28.11.2025 15:56 Ответить
Так всегда говорит и наш Бубочка
И у нашего БУБОЧКИ - не ОДИН тайный план
У него их - ГРОМАДЬЕ
Главное, что наш Бубочка ,занимаясь громадными планами
Не забывает отправить ДВУШКУ НА МОСКВУ!!
Хороший мальчик...
28.11.2025 16:08 Ответить
Тобто ви хотіли сказати що в таємниці від українців? Бо в те що Тампон а значить і Вфткоф з )(уйлом не знають про цей план я в житті не повірю
28.11.2025 16:10 Ответить
Ховають від"партнерів".
28.11.2025 16:29 Ответить
И ведь самое главное, что уже никто даже не пытается мыслить в парадигме, а что бы такого сделать чтобы помочь Украиане переломить ход войны. Про это уже никто и не думает. Одни хотят слепить быстрый договрняк в лучших традициях Мюнхена, другие просто пытаются этому помешать ничего не предлагая взамен, кроме лозунгов и доброго напутствия.
28.11.2025 16:30 Ответить
"З дипломатичного погляду це безпрецедентна ситуація", - сказав дипломат. "Ніхто з нас не має цієї інформації" Джерело: https://censor.net/ua/n3587563

І добре що так
28.11.2025 16:36 Ответить
 
 