Обновленный "мирный план" США относительно Украины держится в секрете, - Politico

Содержание новой версии американского "мирного плана" для Украины, который сократили до 19 пунктов, держат в секрете из-за предыдущих "утечек" в СМИ.

Об этом пишет издание Politico, информирует Цензор.НЕТ.

Новый этап переговоров

По словам президента Украины Владимира Зеленского, переговоры между делегациями Украины и США относительно "мирного плана" продлятся в течение выходных, в то время как европейские чиновники остаются в основном в неведении относительно последних изменений в документе.

Высокопоставленный дипломат ЕС заявил, что последняя версия держится в секрете, чтобы избежать повторения прошлонедельного ажиотажа после утечки плана США из 28 пунктов.

"С дипломатической точки зрения это беспрецедентная ситуация", - сказал дипломат. "Никто из нас не располагает этой информацией".

Мирный план США

