Обновленный "мирный план" США относительно Украины держится в секрете, - Politico
Содержание новой версии американского "мирного плана" для Украины, который сократили до 19 пунктов, держат в секрете из-за предыдущих "утечек" в СМИ.
Об этом пишет издание Politico, информирует Цензор.НЕТ.
Новый этап переговоров
По словам президента Украины Владимира Зеленского, переговоры между делегациями Украины и США относительно "мирного плана" продлятся в течение выходных, в то время как европейские чиновники остаются в основном в неведении относительно последних изменений в документе.
Высокопоставленный дипломат ЕС заявил, что последняя версия держится в секрете, чтобы избежать повторения прошлонедельного ажиотажа после утечки плана США из 28 пунктов.
"С дипломатической точки зрения это беспрецедентная ситуация", - сказал дипломат. "Никто из нас не располагает этой информацией".
Мирный план США
- В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
- Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
- Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
- Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
- По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
- Новый мирный план США по урегулированию российско-украинской войны сократили с 28 пунктов до 19.
- 25 ноября Трамп отправил своего спецпосланника Стива Виткоффа в Москву на встречу с Путиным. Другому своему спецпосланнику Дэну Дрисколлу он поручил провести переговоры с Украиной в Киеве.
И у нашего БУБОЧКИ - не ОДИН тайный план
У него их - ГРОМАДЬЕ
Главное, что наш Бубочка ,занимаясь громадными планами
Не забывает отправить ДВУШКУ НА МОСКВУ!!
Хороший мальчик...
І добре що так