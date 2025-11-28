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Оновлений "мирний план" США щодо України тримається у таємниці, - Politico

Мирний план США - зміст нової версії секретний через зливи у ЗМІ

Зміст нової версії американського "мирного плану" для України, який скоротили до 19 пунктів, тримають у таємниці через попередні "зливи" у медіа.

Про це пише видання Politico, інформує Цензор.НЕТ.

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Новий етап перемовин

За словами президента України Володимира Зеленського, переговори між делегаціями України та США щодо "мирного плану" триватимуть протягом вихідних, тоді як європейські чиновники залишаються здебільшого в невіданні щодо останніх змін в документі.

Високопоставлений дипломат ЄС заявив, що остання версія тримається в таємниці, щоб уникнути повторення минулотижневого ажіотажу після витоку плану США із 28 пунктів.

"З дипломатичного погляду це безпрецедентна ситуація", - сказав дипломат. "Ніхто з нас не має цієї інформації".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Виключення деяких питань із "мирного плану" США є важливим для його просування, - Вадефуль

Мирний план США

  • У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
  • Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
  • Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
  • Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
  • За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.
  • Новий мирний план США щодо врегулювання російсько-української війни скоротили із 28 пунктів до 19.
  • 25 листопада Трамп відправив свого спецпосланця Стіва Віткоффа до Москви на зустріч із Путіним. Іншому своєму спецпосланцю Дену Дрісколлу він доручив провести переговори з Україною у Києві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп усунув Європу від мирних переговорів по Україні, - NYT

Автор: 

перемовини (3817) США (26719) війна в Україні (8503)
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Топ коментарі
+9
АФЕРИСТИ СВОЇ ПЛАНИ ЗАВЖДИ ТРИМАЛИ І ТРИМАЮТЬ В "ТАЄМНИЦІ" В ІНШОМУ ВИПАДКУ АФЕРА ВИСВІТИТЬСЯ
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28.11.2025 15:43 Відповісти
+7
Тобто ви хотіли сказати що в таємниці від українців? Бо в те що Тампон а значить і Вфткоф з )(уйлом не знають про цей план я в житті не повірю
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28.11.2025 16:10 Відповісти
+5
Так всегда говорит и наш Бубочка
И у нашего БУБОЧКИ - не ОДИН тайный план
У него их - ГРОМАДЬЕ
Главное, что наш Бубочка ,занимаясь громадными планами
Не забывает отправить ДВУШКУ НА МОСКВУ!!
Хороший мальчик...
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28.11.2025 16:08 Відповісти
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Та насрати, поки ви не змусите ***** виконувати пункти цього плану, діла не буде.
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28.11.2025 15:42 Відповісти
Ну ясно. Підсунуть потім нам і скажуть: 'Sign the fucking papers!'
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28.11.2025 15:43 Відповісти
АФЕРИСТИ СВОЇ ПЛАНИ ЗАВЖДИ ТРИМАЛИ І ТРИМАЮТЬ В "ТАЄМНИЦІ" В ІНШОМУ ВИПАДКУ АФЕРА ВИСВІТИТЬСЯ
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28.11.2025 15:43 Відповісти
Ну - як у таємниці - Віткофф же в курсах
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28.11.2025 15:44 Відповісти
У нас єсть план, но ми вам іво нє пакажим
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28.11.2025 15:56 Відповісти
Так всегда говорит и наш Бубочка
И у нашего БУБОЧКИ - не ОДИН тайный план
У него их - ГРОМАДЬЕ
Главное, что наш Бубочка ,занимаясь громадными планами
Не забывает отправить ДВУШКУ НА МОСКВУ!!
Хороший мальчик...
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28.11.2025 16:08 Відповісти
Тобто ви хотіли сказати що в таємниці від українців? Бо в те що Тампон а значить і Вфткоф з )(уйлом не знають про цей план я в житті не повірю
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28.11.2025 16:10 Відповісти
Ховають від"партнерів".
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28.11.2025 16:29 Відповісти
И ведь самое главное, что уже никто даже не пытается мыслить в парадигме, а что бы такого сделать чтобы помочь Украиане переломить ход войны. Про это уже никто и не думает. Одни хотят слепить быстрый договрняк в лучших традициях Мюнхена, другие просто пытаются этому помешать ничего не предлагая взамен, кроме лозунгов и доброго напутствия.
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28.11.2025 16:30 Відповісти
"З дипломатичного погляду це безпрецедентна ситуація", - сказав дипломат. "Ніхто з нас не має цієї інформації" Джерело: https://censor.net/ua/n3587563

І добре що так
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28.11.2025 16:36 Відповісти
Мають право. Їхній план, хай с кім хочуть с тім і миряться.
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28.11.2025 16:48 Відповісти
 
 