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Оновлений "мирний план" США щодо України тримається у таємниці, - Politico
Зміст нової версії американського "мирного плану" для України, який скоротили до 19 пунктів, тримають у таємниці через попередні "зливи" у медіа.
Про це пише видання Politico, інформує Цензор.НЕТ.
Новий етап перемовин
За словами президента України Володимира Зеленського, переговори між делегаціями України та США щодо "мирного плану" триватимуть протягом вихідних, тоді як європейські чиновники залишаються здебільшого в невіданні щодо останніх змін в документі.
Високопоставлений дипломат ЄС заявив, що остання версія тримається в таємниці, щоб уникнути повторення минулотижневого ажіотажу після витоку плану США із 28 пунктів.
"З дипломатичного погляду це безпрецедентна ситуація", - сказав дипломат. "Ніхто з нас не має цієї інформації".
Мирний план США
- У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
- Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
- Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
- Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
- За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.
- Новий мирний план США щодо врегулювання російсько-української війни скоротили із 28 пунктів до 19.
- 25 листопада Трамп відправив свого спецпосланця Стіва Віткоффа до Москви на зустріч із Путіним. Іншому своєму спецпосланцю Дену Дрісколлу він доручив провести переговори з Україною у Києві.
Топ коментарі
+9 МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
показати весь коментар28.11.2025 15:43 Відповісти Посилання
+7 ALEX SUROVV #593022
показати весь коментар28.11.2025 16:10 Відповісти Посилання
+5 Галина Боброва #582785
показати весь коментар28.11.2025 16:08 Відповісти Посилання
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И у нашего БУБОЧКИ - не ОДИН тайный план
У него их - ГРОМАДЬЕ
Главное, что наш Бубочка ,занимаясь громадными планами
Не забывает отправить ДВУШКУ НА МОСКВУ!!
Хороший мальчик...
І добре що так