Оновлений "мирний план" США щодо України тримається у таємниці, - Politico

Зміст нової версії американського "мирного плану" для України, який скоротили до 19 пунктів, тримають у таємниці через попередні "зливи" у медіа.

Про це пише видання Politico, інформує Цензор.НЕТ.

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Новий етап перемовин

За словами президента України Володимира Зеленського, переговори між делегаціями України та США щодо "мирного плану" триватимуть протягом вихідних, тоді як європейські чиновники залишаються здебільшого в невіданні щодо останніх змін в документі.

Високопоставлений дипломат ЄС заявив, що остання версія тримається в таємниці, щоб уникнути повторення минулотижневого ажіотажу після витоку плану США із 28 пунктів.

"З дипломатичного погляду це безпрецедентна ситуація", - сказав дипломат. "Ніхто з нас не має цієї інформації".

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Мирний план США

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