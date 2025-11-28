Украина готовится к переговорам с США по "мирному плану", - Зеленский
Президент Владимир Зеленский сообщил, что украинская сторона готовится к переговорам с Соединенными Штатами по поводу американского "мирного плана" для завершения войны России против Украины.
Об этом он сказал в обращении от 28 ноября, передает Цензор.НЕТ.
По словам президента, Украину на переговорах будут представлять начальник Генерального штаба Андрей Гнатов, представители Министерства иностранных дел, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров и разведка.
"Когда у нас у всех есть такой внешний вызов - война, мы должны быть сильными внутри. Именно на защите Украины будут сосредоточены сто процентов нашей силы. Каждый должен сейчас действовать именно так, в интересах нашего государства, и защищать наше государство", - сказал Зеленский.
Глава государства отметил, что встреча украинской и американской сторон состоится "в ближайшее время".
Мирный план США
- В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
- Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
- Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
- Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
- По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
- Новый мирный план США по урегулированию российско-украинской войны сократили с 28 пунктов до 19.
- 25 ноября Трамп отправил своего спецпосланника Стива Уиткоффа в Москву на встречу с Путиным. Другому своему спецпосланнику Дэну Дрисколлу он поручил провести переговоры с Украиной в Киеве.
Тільки маю підозру, що Умєров теж не поїде, у всякому разі у складі делегації. У нього в Україні, схоже, проблеми вимальовуються.
Баба? Верещучка...
Вона буде старшою групи?
міцними? коли американці викатили російський "мирний план" ти, чмо їбане, миттєво вилізло з черговим порожнім зверненням.
тепер оприлюдни те, що ви там за тиждень накоригували. ти, ******, навіть ВР з цими своїми змінами не ознайомив.
заїбав некомпетнетний підор. заїбали навіть не ті, хто привів уїбана до влади, а ті, хто досі пускають слину на "мученика-страждальця-богомпосланого" - тварі їбані.
в інтересах держави слід створити уряд національної єдності/спротиву*********** але без твоїх тупоголових ригівських менеджерів/радників**********.
*******************************************************************************************