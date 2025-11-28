Украина готовится к переговорам с США по "мирному плану", - Зеленский

Президент Владимир Зеленский сообщил, что украинская сторона готовится к переговорам с Соединенными Штатами по поводу американского "мирного плана" для завершения войны России против Украины.

Об этом он сказал в обращении от 28 ноября.

По словам президента, Украину на переговорах будут представлять начальник Генерального штаба Андрей Гнатов, представители Министерства иностранных дел, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров и разведка.

"Когда у нас у всех есть такой внешний вызов - война, мы должны быть сильными внутри. Именно на защите Украины будут сосредоточены сто процентов нашей силы. Каждый должен сейчас действовать именно так, в интересах нашего государства, и защищать наше государство", - сказал Зеленский.

Глава государства отметил, что встреча украинской и американской сторон состоится "в ближайшее время".

Мирный план США

