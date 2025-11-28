РУС
Новости Мирный план США
1 010 20

Украина готовится к переговорам с США по "мирному плану", - Зеленский

зеленський

Президент Владимир Зеленский сообщил, что украинская сторона готовится к переговорам с Соединенными Штатами по поводу американского "мирного плана" для завершения войны России против Украины.

Об этом он сказал в обращении от 28 ноября, передает Цензор.НЕТ.

По словам президента, Украину на переговорах будут представлять начальник Генерального штаба Андрей Гнатов, представители Министерства иностранных дел, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров и разведка.

"Когда у нас у всех есть такой внешний вызов - война, мы должны быть сильными внутри. Именно на защите Украины будут сосредоточены сто процентов нашей силы. Каждый должен сейчас действовать именно так, в интересах нашего государства, и защищать наше государство", - сказал Зеленский.

Глава государства отметил, что встреча украинской и американской сторон состоится "в ближайшее время".

Мирный план США

  • В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
  • Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
  • Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
  • Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
  • По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
  • Новый мирный план США по урегулированию российско-украинской войны сократили с 28 пунктов до 19.
  • 25 ноября Трамп отправил своего спецпосланника Стива Уиткоффа в Москву на встречу с Путиным. Другому своему спецпосланнику Дэну Дрисколлу он поручил провести переговоры с Украиной в Киеве.

Зеленский Владимир (22750) США (28434)
+11
28.11.2025 17:43 Ответить
+6
МЗС знову участі не приймає?
28.11.2025 17:43 Ответить
+6
Розпочинається новий етап в історії України - "40 розбійників без Алі Баби"
28.11.2025 17:44 Ответить
28.11.2025 17:43 Ответить
МЗС знову участі не приймає?
28.11.2025 17:43 Ответить
😊 Уже приймає. Єрмака нема: "За словами президента, Україну на переговорах представлятимуть начальник Генерального штабу Андрій Гнатов, представники Міністерства закордонних справ, секретар Ради нацбезпеки і оборони Рустем Умєров та розвідка. Джерело: https://censor.net/ua/n3587597
Тільки маю підозру, що Умєров теж не поїде, у всякому разі у складі делегації. У нього в Україні, схоже, проблеми вимальовуються.
28.11.2025 17:54 Ответить
Чебурек сьогодні спати не буде - ніч буде довга!
28.11.2025 17:55 Ответить
дожали таки Зеленого заграничные половые партнеры.ну и отлично
28.11.2025 18:03 Ответить
Ну тоді буде палестина не в квадраті, а в кубі.
28.11.2025 17:44 Ответить
Розпочинається новий етап в історії України - "40 розбійників без Алі Баби"
28.11.2025 17:44 Ответить
Корупціонер умєров, абсолютно бедарний нефаховий гнатов що там робитимуть?
28.11.2025 17:46 Ответить
а як же так...без дерьмака...Чи його залишать в складі делегації
28.11.2025 17:47 Ответить
А хто там заступник у Алі Баби?
Баба? Верещучка...
Вона буде старшою групи?
28.11.2025 17:49 Ответить
пішов ти *****, підор.
міцними? коли американці викатили російський "мирний план" ти, чмо їбане, миттєво вилізло з черговим порожнім зверненням.
тепер оприлюдни те, що ви там за тиждень накоригували. ти, ******, навіть ВР з цими своїми змінами не ознайомив.
заїбав некомпетнетний підор. заїбали навіть не ті, хто привів уїбана до влади, а ті, хто досі пускають слину на "мученика-страждальця-богомпосланого" - тварі їбані.
в інтересах держави слід створити уряд національної єдності/спротиву*********** але без твоїх тупоголових ригівських менеджерів/радників**********.
*******************************************************************************************
28.11.2025 17:50 Ответить
кого рве? мене рве? та мене розриває ***** від люті та усвідомлення безкарності цієї шобли.
28.11.2025 18:00 Ответить
Зважаючи, що в жертву ти таки приніс ненависного в США Єрмака, то... Перемовини вочевидь пройдуть гладко.
28.11.2025 17:50 Ответить
Нахера називати позорну капітуляцію мирним планом? Це все одно що вбивати заради життя
28.11.2025 17:52 Ответить
А як же звільнений коханець дєрьмак? Залишився без очолення делегації? Жах.😱
28.11.2025 17:52 Ответить
а хто казав що його звільнили зі складу делегації?? Де відповідний указ?
28.11.2025 18:01 Ответить
28.11.2025 17:58 Ответить
перемовини пройдуть в Омані.....
28.11.2025 18:00 Ответить
Зачем? Разве чтобы послать кого-нибудь на хер, надо готовиться?
28.11.2025 18:06 Ответить
 
 