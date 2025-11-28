9 631 97
Зеленський звільнив Єрмака з посади голови Офісу президента, - указ
Президент Володимир Зеленський офіційно звільнив Андрія Єрмака із посади керівника Офісу президента.
Відповідний указ №868/2025 від 28 листопада оприлюднено на сайті ОП, інформує Цензор.НЕТ.
"Звільнити Єрмака Андрія Борисовича з посади Керівника Офісу Президента України", - йдеться в документі.
Звільнення Єрмака
- Вранці, 28 листопада, ЗМІ заявили, що НАБУ та САП проводять обшуки в Андрія Єрмака.
- Згодом НАБУ офіційно підтвердило слідчі дії.
- Єрмак заявив, що жодних перешкод для слідчих немає.
- ЗМІ заявили, що підозра Єрмаку може бути пов’язана із кооперативом "Династія".
- Згодом Зеленський повідомив у зверненні до нації, що Андрій Єрмак написав заяву про відставку з посади голови Офісу Президента.
Топ коментарі
+66 kelt kant
показати весь коментар28.11.2025 18:05 Відповісти Посилання
+42 Phoenix Triple Seven
показати весь коментар28.11.2025 18:04 Відповісти Посилання
+29 Олександр Іванович Паламарчук
показати весь коментар28.11.2025 18:08 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
утім, про що це я .... ?
у ЗЄльоной країні мрій можно ВСЕ бєззаконіє !!!
.
зелені колядники накалядували, і тепер звалюють з чужої для них країни
слідкуйте за поведінкою ЗЄльоних крис !
як почнуть бігти, то наближається шухєр.
цілком можливо, що дьЄрмак завалив з очільника делегації по перемовинах, бо таки хочуть злити Україну - він вибрав кілька років умовно замість 111 статті по держзраді.
.
.
Кісенджер у 1973 р. так одірвав Китай від совка, що зробив його надпотугою, яка тепер приліпила собі рашку до сраки у якості сировинного прідатка
ото й уся геополітика, шановний
.
але, цілком можливо, що такий самий компромат є й на самого ЗЄлю і тоді він підпише всю зраду, що підсунуть йому холуї трампа та буйла - горезвісні вітькофф-кушнір.
.
.
.
раніше та пізніше я б радів несказанно, але зараз, безпосередньо перед його візитом до рудого, - не дуже.
будуть ЗЄльоного в Оральному кабінеті жаріть...
.
.
- міліарди розкрадені
- нація скоротилась на 40%
- війна програна
....а тепер по тихому свалити і не відсвічувати - ШИКАРНО
.
Маніпулятори, корупціонери, злодії - мафія, збудована по принципу русской матрьошкі: зовні у національних одежах, з віночком на голові- ніби держава, в середині "всі свої" - жорстка мафія, яка є тіневим управителем, - має все і всіх, а далі галузеві, регіональні-обласні, районні і дрібнота міста, селища, так звані управителі місцевих громад формальні і не формальні...
Вова довгими блекаутськими київськими вечорами буде з сумом дивитись на акуратно заправлену сірим солдатським одєялом койку Андруши і на недоїдену ним ОПпівську мівіну.
.
"дь'Єрмак помер !
хай живе дь'єрмак !"
.
піти з посади президента
разом з Єрмаком , як і обіцяв 🤬
Дуже потужно !!!
нахер усіх депутанів
самі голосуватимемо закони та бюджет?
ЧЕКАЄМО !...)
нашкодив і звільнився !
То що чекати на НАТУЖНО-падтужну заяву штибу "я йду разом з дЄрмаком."
Ілі ета друхоє?
ТА НАСПРАДІ - дєрмАКа всі ці року тримали ЩОБ злити в момент коли ***** буде тонути/за крок до втрати влади.
УСЕ повісити на єрмоЧМО не вийде.
Чи ще є тупі що вірять в оманську "святість"?
Hellis@13Hellis_13
https://x.com/13Hellis_13/status/1994440568856858854 42 мин
насправді, я навіть не можу уявити хаос, якій зараз у голові Зеленського ( а це, на хвилиночку, влада України, млеать). Бо ВСЕ було закольцоване на Єрмака: від керування країною до особистих криптогаманців. До кого кинеться це тіло зараз: до Татарова? Буданова? когось ще?
Що там політична братва Азову ? Намагаються не помічати справу міндіча і зеленського ? Правильно, це ж не цибуля при Порошенку зросла в ціні. Чого обурюватись