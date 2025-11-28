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Новини Звільнення Єрмака
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Зеленський звільнив Єрмака з посади голови Офісу президента, - указ

Президент Володимир Зеленський офіційно звільнив Андрія Єрмака із посади керівника Офісу президента.

Відповідний указ №868/2025 від 28 листопада оприлюднено на сайті ОП, інформує Цензор.НЕТ.

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"Звільнити Єрмака Андрія Борисовича з посади Керівника Офісу Президента України", - йдеться в документі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Звільнення Єрмака – найрозумніший крок Зеленського, - The Guardian

Офіційно: Зеленський звільнив Єрмака з посади глави Офісу президента

Звільнення Єрмака

Читайте на "Цензор.НЕТ": Єрмаку вручать підозру найближчим часом, - джерела

Автор: 

Зеленський Володимир (28000) звільнення (2768) Єрмак Андрій (1780)
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Топ коментарі
+66
Вован, тепер треба виконувати твою ж обіцянку: Єрмак зі мною прийшов, він зі мною і піде... Єрмак вже пійшов, Вован, тепер твій вихід... Бо вже давно на часі...
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28.11.2025 18:05 Відповісти
+42
Табор уходіт в нєбо
зелені колядники накалядували, і тепер звалюють з чужої для них країни
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28.11.2025 18:04 Відповісти
+29
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28.11.2025 18:08 Відповісти
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але залишити в перемовній делегації??
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28.11.2025 18:03 Відповісти
а хіба так можно ?

утім, про що це я .... ?
у ЗЄльоной країні мрій можно ВСЕ бєззаконіє !!!

.
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28.11.2025 18:29 Відповісти
Табор уходіт в нєбо
зелені колядники накалядували, і тепер звалюють з чужої для них країни
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28.11.2025 18:04 Відповісти
"я человек завистливый, но завидовать тут нечему" ... очень даже может быть.

слідкуйте за поведінкою ЗЄльоних крис !
як почнуть бігти, то наближається шухєр.
цілком можливо, що дьЄрмак завалив з очільника делегації по перемовинах, бо таки хочуть злити Україну - він вибрав кілька років умовно замість 111 статті по держзраді.

.
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28.11.2025 18:34 Відповісти
та єрмак із себе нічого й не представляв - говоряща голова фсб козир.чи й не месія для бидла.
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28.11.2025 18:49 Відповісти
знаєте, шановний, сумнозвісний нині Кіссенжер теж нічого з себе не являв, за великим рахунком, був таким собі гівніком-рєшалой, який злив Ізраіль, Південний Вьєтнам та, врешті, й самі США китаю.

.
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28.11.2025 18:55 Відповісти
так собі злив.щоб робити такі заяви потрібно глобальне бачення - чи злив чи коня запустив.троянського.
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28.11.2025 18:58 Відповісти
вам не вистачає відродженої Піднебесної - другої/першої потуги світу ?

Кісенджер у 1973 р. так одірвав Китай від совка, що зробив його надпотугою, яка тепер приліпила собі рашку до сраки у якості сировинного прідатка

ото й уся геополітика, шановний

.
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28.11.2025 19:09 Відповісти
китай - фабрика і не більше.яку закриють зразу ж як тіки захочуть.комуняки - це примітивне бидло яке ведуть на короткому поводку.
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29.11.2025 19:57 Відповісти
цілком можливо, що трамп "зробив пропозицію, від якої не можна відмовитись" ЗЄлі вбивчим компроматом на дь'Єрмака.

але, цілком можливо, що такий самий компромат є й на самого ЗЄлю і тоді він підпише всю зраду, що підсунуть йому холуї трампа та буйла - горезвісні вітькофф-кушнір.

.
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28.11.2025 18:51 Відповісти
На підвищення піде?
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28.11.2025 18:04 Відповісти
послом на Віргинські острови.....
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28.11.2025 18:54 Відповісти
авжеж, замість ЗЄлі, офіційно !

.
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28.11.2025 19:57 Відповісти
не пройшло й 50 років.
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28.11.2025 18:04 Відповісти
Вован, тепер треба виконувати твою ж обіцянку: Єрмак зі мною прийшов, він зі мною і піде... Єрмак вже пійшов, Вован, тепер твій вихід... Бо вже давно на часі...
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28.11.2025 18:05 Відповісти
Дєрьмак нікуди не пішов. Він просто звільнився.
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28.11.2025 18:06 Відповісти
Почекай, може вій його звільнив щоб призначити на іншу посаду.
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28.11.2025 18:07 Відповісти
Я теж думаю, що в ВР знайдеться депутатська вакансія по квотах слуг, а там і кнуряка Коливан раптово відмовиться тягнути важкого воза голови за станом здоров'я - гастрит мучає. Або послом кудись в Оман чи Тель-Авів.
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28.11.2025 23:11 Відповісти
скаже ,що вин , не знав Ермака , як и Миндича Не,знав , що вони, витворяли за спиною, найвеличнишого лидора **********
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28.11.2025 18:16 Відповісти
Наташу Мосейчук на місце Дєрьмака!
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28.11.2025 18:41 Відповісти
А от це зараз кацапська мрія
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28.11.2025 21:58 Відповісти
******* Боневтік.
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28.11.2025 23:03 Відповісти
"...в зв'язку з переведенням на аналогічну посаду в телефонному режимі...."
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28.11.2025 18:05 Відповісти
вже іншого коханця знайшов?
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28.11.2025 18:06 Відповісти
американці bad dragon підігнали..
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28.11.2025 18:22 Відповісти
Та він їх, як носки міняє!
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28.11.2025 19:12 Відповісти
тепер ще Зе нехай піде нах.
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28.11.2025 18:07 Відповісти
За вагнерів, шо вони разом віддали х...лу - ні слова. Падлюки кончені - обох на гілляку. Воно написало заяву на звільнення. Мразота.
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28.11.2025 18:08 Відповісти
В Указі не достає допису "Звільнено як втратившого довіру"
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28.11.2025 18:08 Відповісти
Залишить його неофіційним радником. По суті не зміниться нічого
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28.11.2025 18:08 Відповісти
Ну хоч не буде мелькати серед культурних людей за кордоном.
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28.11.2025 18:35 Відповісти
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28.11.2025 18:08 Відповісти
Вова, я дам тобі гарну катану і навчу як нею поводитись в області власного живота.

.
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28.11.2025 18:57 Відповісти
Нарешті, роздуплився зеля...
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28.11.2025 18:09 Відповісти
він не роздуплився..а обісрався...і це лише початок.
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28.11.2025 18:10 Відповісти
хтось таки добре притис ЗЄдьоного.

раніше та пізніше я б радів несказанно, але зараз, безпосередньо перед його візитом до рудого, - не дуже.

будуть ЗЄльоного в Оральному кабінеті жаріть...

.
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28.11.2025 19:00 Відповісти
Ні...він обісрався від страху **** жидовська.......тому що повія ,якою він називав мою країну зуби йому вибьє...членохраю обсосаному...
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28.11.2025 18:22 Відповісти
дай Бог щоб все було саме так і що ЗЄльоний адекватно усвідомлює що його чекає за держ зраду

.
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28.11.2025 19:02 Відповісти
Нажаль як казав один психотерапевт вчений...дебіл не розуміє що він дебіл,тому що дебіл...
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28.11.2025 19:18 Відповісти
Це ж чудово ДЛЯ ЕРМАКА

- міліарди розкрадені
- нація скоротилась на 40%
- війна програна

....а тепер по тихому свалити і не відсвічувати - ШИКАРНО
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28.11.2025 18:10 Відповісти
а чєбурєк умєров з 4ма паспортами хай і далі працює секретарем рнбо?
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28.11.2025 18:11 Відповісти
Тобто зараз Татаров керує ?
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28.11.2025 18:12 Відповісти
"Развод і девічья фамілія"?
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28.11.2025 18:12 Відповісти
Скумбрієвіч ?

.
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28.11.2025 19:03 Відповісти
Я с самого начала подозревал, что в их отношениях Зеленский - «девочка», а Ермак -«мальчик»
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28.11.2025 19:59 Відповісти
Єдиний вихід формувати каоліцію народної довіри. Партійний/клановий принцип рано чи пізно приводить до "любих друзів", "медведчуків герман", свинарчуків, "зелених", зібраних по принципу світської тусовки- шашличної компанії...

Маніпулятори, корупціонери, злодії - мафія, збудована по принципу русской матрьошкі: зовні у національних одежах, з віночком на голові- ніби держава, в середині "всі свої" - жорстка мафія, яка є тіневим управителем, - має все і всіх, а далі галузеві, регіональні-обласні, районні і дрібнота міста, селища, так звані управителі місцевих громад формальні і не формальні...
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28.11.2025 18:15 Відповісти
"как дальше жить?" ))
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28.11.2025 18:16 Відповісти
І з ким "дивитися фільми"...
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28.11.2025 18:19 Відповісти
з ким спати в бункері ?

Вова довгими блекаутськими київськими вечорами буде з сумом дивитись на акуратно заправлену сірим солдатським одєялом койку Андруши і на недоїдену ним ОПпівську мівіну.

.
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28.11.2025 19:13 Відповісти
В свого рига татароваав агентів своїх губернаторів які чемодани звозять тобі доляра намародерені на Українцях не плануєш
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28.11.2025 18:20 Відповісти
про що ви ?

"дь'Єрмак помер !
хай живе дь'єрмак !"

.
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28.11.2025 19:14 Відповісти
Наступила обіцяна черга Зеленського ,
піти з посади президента
разом з Єрмаком , як і обіцяв 🤬
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28.11.2025 18:20 Відповісти
Хотілося б ще дізнатися з якої причини, і чому тільки звільнив?...
Дуже потужно !!!
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28.11.2025 18:21 Відповісти
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28.11.2025 18:24 Відповісти
Літеру "К" на перепустці через кордон вже отримав? Яко Міндіч?
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28.11.2025 18:25 Відповісти
Вот у Ленки видать сегодня праздник. Вова в семью вернётся.
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28.11.2025 18:27 Відповісти
може нарешті зробимо національний референдум?
нахер усіх депутанів
самі голосуватимемо закони та бюджет?
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28.11.2025 18:28 Відповісти
Мало звільнити.
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28.11.2025 18:29 Відповісти
👍👍👍- звичайно ж, не Зеленському!
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28.11.2025 18:30 Відповісти
"Пан Єрмак - реальний потужний менеджер і не на словах, не блаблабла, а реальний патріот України, який дуже багато працює, 24/7 тільки заради України. Він прийшов зі мною, він піде зі мною. І не залишиться на будь-яких посадах", - сказав Зеленський -25 червня 2021р

ЧЕКАЄМО !...)
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28.11.2025 18:31 Відповісти
єрмак тепер буде керувати у онлайн режимі?
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28.11.2025 18:32 Відповісти
ну все одно приємно.
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28.11.2025 18:34 Відповісти
країна вільних людей !
нашкодив і звільнився !
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28.11.2025 18:36 Відповісти
А всі його повноваження в переговорних групах і в усіх існуючих конгресах,комісії і т.д?Татаров то залишиться,до речі?
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28.11.2025 18:36 Відповісти
Найближчий тиждень на ютубі буде феєрично
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28.11.2025 18:37 Відповісти
Достойний вчинок. Не очікував, правду кажучи.
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28.11.2025 18:39 Відповісти
Не ті гроші вони почали красти, оце і вся історія.
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28.11.2025 18:39 Відповісти
Де армійська реформа?! На фронті дупа, а президент і далі лише гундосить на відосах.
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28.11.2025 18:39 Відповісти
Міндіч ніякої офіційної посади не мав, а вирішував кого міністром призначити. Так і в цьому випадку буде.
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28.11.2025 18:41 Відповісти
Чорна п'ятниця
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28.11.2025 18:44 Відповісти
Отже посада президента вакантна)
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28.11.2025 18:45 Відповісти
Зовсім "капець" зеленим гнидам, якщо Дєрмака викинув Хуже московських вошей, є українські гниди це вже-АУТ
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28.11.2025 18:45 Відповісти
а де там українські гниди? невже серед найефективніших та найпотужніших є українці?
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28.11.2025 19:07 Відповісти
Процес розділення сіамських близнюків - меньшенький може не вижити...😁
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28.11.2025 18:49 Відповісти
думаю маркарова буде таки доносити американські меседжі неголеному голобородьку.а єрмак шептав кремлівські казки.
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28.11.2025 18:51 Відповісти
АХТУНГ!
То що чекати на НАТУЖНО-падтужну заяву штибу "я йду разом з дЄрмаком."
Ілі ета друхоє?

ТА НАСПРАДІ - дєрмАКа всі ці року тримали ЩОБ злити в момент коли ***** буде тонути/за крок до втрати влади.
УСЕ повісити на єрмоЧМО не вийде.

Чи ще є тупі що вірять в оманську "святість"?
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28.11.2025 18:51 Відповісти
гої в ****
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28.11.2025 19:00 Відповісти
https://x.com/13Hellis_13

Hellis@13Hellis_13



https://x.com/13Hellis_13/status/1994440568856858854 42 мин

насправді, я навіть не можу уявити хаос, якій зараз у голові Зеленського ( а це, на хвилиночку, влада України, млеать). Бо ВСЕ було закольцоване на Єрмака: від керування країною до особистих криптогаманців. До кого кинеться це тіло зараз: до Татарова? Буданова? когось ще?
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28.11.2025 19:02 Відповісти
«А теперь Горбатый»
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28.11.2025 19:05 Відповісти
"Хрипатый"
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28.11.2025 19:21 Відповісти
цікаво, як нова посада буде називатися - найефективніший візир найпотужнішого?
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28.11.2025 19:05 Відповісти
Ну і добре, а тепер повертай Залужного.
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28.11.2025 19:11 Відповісти
А нахіба? Чи як Леніна, привезти "месію" з-за кордону на усе готове?
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28.11.2025 19:49 Відповісти
Хтось бачив Білецького зі свинками ?
Що там політична братва Азову ? Намагаються не помічати справу міндіча і зеленського ? Правильно, це ж не цибуля при Порошенку зросла в ціні. Чого обурюватись
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28.11.2025 19:16 Відповісти
В яблучко.
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28.11.2025 19:39 Відповісти
Ішак у підвішеному стані. Доки це чмо корчить із себе "президента", доти має дипломатичний імунітет. Але, як тільки..., то товстена тека на ішака буде в дії. Головне не дати мудаку (як і дєрмаку) здриснути. Сподіваємось, що "Патріот" в готовності та несе бойове чергування.
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28.11.2025 19:25 Відповісти
Не поспішайте радіти. Зеленський без Єрмака - нуль і не просто нуль, а нулище. Єрмак все тримав в своїх руках, а тепер Зеленський буде, як першокласник у п'ятому класі.
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28.11.2025 19:37 Відповісти
А **** коли звільнися гнида жидівськп
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28.11.2025 19:39 Відповісти
Я думал, что уже не доживу до этого события… Интересно, в какую страну побежит уволенный?…
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28.11.2025 19:49 Відповісти
головне що би на місце зермака не прийшов ще гірший
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28.11.2025 19:52 Відповісти
і що Алібаба тепер буде мобілізиваний, де київське ТЦК
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28.11.2025 20:11 Відповісти
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28.11.2025 21:25 Відповісти
ТЦК ! ФАС ! Оно безробітний вештається біля ОП.
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28.11.2025 22:59 Відповісти
довго він тягнув
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29.11.2025 01:34 Відповісти
 
 