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Новини Звільнення Єрмака
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Туск про звільнення Єрмака: "Політична криза в Києві"

Туск

Очільник уряду Польщі Дональд Туск прокоментував перезавантаження в Офісі президента України, пов'язане зі звільненням Андрія Єрмака і слідчих дій щодо нього від НАБУ. 

Про це він написав у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Що заявив Туск 

"Орбан їде до Путіна, Навроцький до Орбана. У перемовинах щодо "плану Віткоффа" хаос, а у Києві політична криза. Фатальна комбінація", - написав Туск.

Обшуки та звільнення Єрмака 

Читайте також: Зеленський звільнив Єрмака з посади голови Офісу президента, - указ

Автор: 

Туск Дональд (688) Єрмак Андрій (1780)
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Топ коментарі
+13
Дурнуватий висновок. Яка ще криза? Криза була з дерьмаком в жОПі.
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28.11.2025 19:46 Відповісти
+8
Ніякої кризи немає,- держава очищується від гівна
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28.11.2025 20:05 Відповісти
+4
Навроцький, як і його попередник, дружбан кремлівського Вітюші. Хресний всіх педофілів в Угорщині.
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28.11.2025 19:50 Відповісти
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Дурнуватий висновок. Яка ще криза? Криза була з дерьмаком в жОПі.
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28.11.2025 19:46 Відповісти
Мабуть дело таки не в поганих боярах.
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28.11.2025 20:02 Відповісти
Навроцький, як і його попередник, дружбан кремлівського Вітюші. Хресний всіх педофілів в Угорщині.
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28.11.2025 19:50 Відповісти
Так і є
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28.11.2025 19:58 Відповісти
Ніякої кризи немає,- держава очищується від гівна
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28.11.2025 20:05 Відповісти
"Орбан їде до Путіна, Навроцький до Орбана."

Так погоди, если цепочку выстроить то получится Навроцкий тоже едет к путину
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28.11.2025 20:18 Відповісти
Криза. Начальника скрепок_кнопок звільнено.

Держава зупиняється...

Як там казала одна львіська гадина: ...якщо "овоч" стоятиме на червоне світло, то стане вся Україна...

До речі, а де ця соска зараз?
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28.11.2025 20:39 Відповісти
В Польщі теж криза . " У Польщі обрали співголову "Нової Лівиці" комуніста Влодзімежа Чажастого новим спікером -маршалком Сейму ,призначення супроводжувалося вигуками "Геть комунізм", що пов'язано з його минулим.
https://www.eurointegration.com.ua/news/2025/11/18/7225143/
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28.11.2025 21:26 Відповісти
 
 