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Туск про звільнення Єрмака: "Політична криза в Києві"
Очільник уряду Польщі Дональд Туск прокоментував перезавантаження в Офісі президента України, пов'язане зі звільненням Андрія Єрмака і слідчих дій щодо нього від НАБУ.
Про це він написав у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.
Що заявив Туск
"Орбан їде до Путіна, Навроцький до Орбана. У перемовинах щодо "плану Віткоффа" хаос, а у Києві політична криза. Фатальна комбінація", - написав Туск.
Обшуки та звільнення Єрмака
- Вранці, 28 листопада, ЗМІ заявили, що НАБУ та САП проводять обшуки в Андрія Єрмака.
- Згодом НАБУ офіційно підтвердило слідчі дії.
- Єрмак заявив, що жодних перешкод для слідчих немає.
- ЗМІ заявили, що підозра Єрмаку може бути пов’язана із кооперативом "Династія".
- Згодом Андрій Єрмак написав заяву про звільнення з посади голови Офісу Президента.
Топ коментарі
+13 Gary Grant
показати весь коментар28.11.2025 19:46 Відповісти Посилання
+8 Василь Васько #582549
показати весь коментар28.11.2025 20:05 Відповісти Посилання
+4 Walter #584651
показати весь коментар28.11.2025 19:50 Відповісти Посилання
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Так погоди, если цепочку выстроить то получится Навроцкий тоже едет к путину
Держава зупиняється...
Як там казала одна львіська гадина: ...якщо "овоч" стоятиме на червоне світло, то стане вся Україна...
До речі, а де ця соска зараз?
https://www.eurointegration.com.ua/news/2025/11/18/7225143/