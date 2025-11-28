Туск про звільнення Єрмака: "Політична криза в Києві"

Очільник уряду Польщі Дональд Туск прокоментував перезавантаження в Офісі президента України, пов'язане зі звільненням Андрія Єрмака і слідчих дій щодо нього від НАБУ.

Про це він написав у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Що заявив Туск

"Орбан їде до Путіна, Навроцький до Орбана. У перемовинах щодо "плану Віткоффа" хаос, а у Києві політична криза. Фатальна комбінація", - написав Туск.

Обшуки та звільнення Єрмака

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