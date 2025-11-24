Президент Польши Навроцкий раскритиковал ЕС: "Это не союз нашей мечты"
Президент Польши Кароль Навроцкий выступил в Карловом университете в Праге, где резко высказался о внутренних и внешних угрозах для Европы и своей страны.
Как сообщает Цензор.НЕТ, польский лидер подчеркнул, что главным внешним врагом для Варшавы и Европы остается Россия, пишет издание Onet.
"ЕС не является союзом мечты Польши", - Навроцкий
Навроцкий во время выступления, в частности, подчеркнул, что исторический опыт показывает возможность сдержать и победить Россию: "История показала, что Россию... можно не только остановить, но и победить", - отметил он.
Среди главных внешних вызовов президент Польши назвал "возрождение российского неоимпериализма".
Отдельно он остановился на внутренних угрозах, связанных с трансформацией Европейского Союза. "ЕС является нашей естественной политической средой. Но должен сказать – это не союз наших мечтаний", – заявил Навроцкий.
По его словам, Польша ожидала экономических возможностей и свободы передвижения, но не вмешательства в политическую систему, пищевые стандарты или воспитание детей.
В то же время Навроцкий подчеркнул, что Польша не является противником ЕС, а выступает за соблюдение принципов, заложенных в договорах.
Навроцкий – о мирном плане
Ранее польский глава заявлял, что планирование мирных договоренностей должно учитывать нарушение Россией соглашений, а Украина должна определять ключевые решения на переговорах.
"Новые предложения по п-екращению российской войны против Украины должны учитывать тот факт, что Россия является страной, которая не соблюдает свои договоры. Любой мирный план, направленный на прекращение войны в Украине, инициированный Российской Федерацией, должен быть одобрен в Киеве. Украина стала жертвой преступной агрессии Путина, и украинцы, при поддержке Соединенных Штатов и стран ЕС, должны иметь решающий голос в мирных переговорах", - отметил он.
Также он неоднократно заявлял, что приглашает и ожидает главу Украины Владимира Зеленского в Варшаве.
