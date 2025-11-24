РУС
Расширение Евросоюза
Президент Польши Навроцкий раскритиковал ЕС: "Это не союз нашей мечты"

Навроцкий об ЕС: это не союз нашей мечты

Президент Польши Кароль Навроцкий выступил в Карловом университете в Праге, где резко высказался о внутренних и внешних угрозах для Европы и своей страны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, польский лидер подчеркнул, что главным внешним врагом для Варшавы и Европы остается Россия, пишет издание Onet.

"ЕС не является союзом мечты Польши", - Навроцкий

Навроцкий во время выступления, в частности, подчеркнул, что исторический опыт показывает возможность сдержать и победить Россию: "История показала, что Россию... можно не только остановить, но и победить", - отметил он.

Среди главных внешних вызовов президент Польши назвал "возрождение российского неоимпериализма".

Отдельно он остановился на внутренних угрозах, связанных с трансформацией Европейского Союза. "ЕС является нашей естественной политической средой. Но должен сказать – это не союз наших мечтаний", – заявил Навроцкий.

По его словам, Польша ожидала экономических возможностей и свободы передвижения, но не вмешательства в политическую систему, пищевые стандарты или воспитание детей.

В то же время Навроцкий подчеркнул, что Польша не является противником ЕС, а выступает за соблюдение принципов, заложенных в договорах.

Навроцкий – о мирном плане

Ранее польский глава заявлял, что планирование мирных договоренностей должно учитывать нарушение Россией соглашений, а Украина должна определять ключевые решения на переговорах.

"Новые предложения по п-екращению российской войны против Украины должны учитывать тот факт, что Россия является страной, которая не соблюдает свои договоры. Любой мирный план, направленный на прекращение войны в Украине, инициированный Российской Федерацией, должен быть одобрен в Киеве. Украина стала жертвой преступной агрессии Путина, и украинцы, при поддержке Соединенных Штатов и стран ЕС, должны иметь решающий голос в мирных переговорах", - отметил он.

Также он неоднократно заявлял, что приглашает и ожидает главу Украины Владимира Зеленского в Варшаве.

Ранее мы писали:

Польша (9021) Евросоюз (17850) Навроцкий Кароль (88)
Спочатку поляки видоїли ЄС на мільярди, а тепер обси рають.
А які ваші мрії? Просто сидіти на шиї ЄС і орбанити та фіцати?
З 2004 року Польща отримала приблизно 245,5 мільярда євро з бюджету Європейського Союзу, що робить її найбільшим чистим бенефіціаром коштів ЄС.
Ця сума включає внески з різних програм ЄС, зокрема значні надходження у 2020 та 2023 роках.
Лише у 2024 році Польща отримала понад 10 мільярдів євро з фондів ЄС, що відображає постійну підтримку та інвестиції у відновлення та розвиток країни.
А які ваші мрії? Просто сидіти на шиї ЄС і орбанити та фіцати?
ЕС не життєздатний. Тому що це не одна країна. Були би це одна країна за типом США, користі було би більше.
Спочатку поляки видоїли ЄС на мільярди, а тепер обси рають.
Хоча Варшава досі не приєдналася до Єврозони, вона отримала значну вигоду від масштабного фінансування з боку ЄС від часу вступу до блоку у 2004 році.
З 2004 року Польща отримала приблизно 245,5 мільярда євро з бюджету Європейського Союзу, що робить її найбільшим чистим бенефіціаром коштів ЄС.
Ця сума включає внески з різних програм ЄС, зокрема значні надходження у 2020 та 2023 роках.
Лише у 2024 році Польща отримала понад 10 мільярдів євро з фондів ЄС, що відображає постійну підтримку та інвестиції у відновлення та розвиток країни.
Язиками добре чешуть, а воювати хто буде зі зброєю проти російського імперіаліста? Одні українці?
Навроцький: Зроблю все, щоб у Польщі не було війни, а в Україні не гинули польські солдати

Джерело: https://censor.net/ua/n3580880
Молодець, як Зеленський миротворец, про людей думає
Це зрозуміло, але деяки все ще хочуть у ЄС.
Ще не вспіло знестися, а вже кричить: я - курка, а півень - негодящий. Гонорові по дурному.
.
Жодна країна так не піднялась в тому ЄС як Польща.Як львівянин,що має родичів у Польщі я пам"ятаю тих обдертих поляків які у вісімдесятих приїзджали торгувати сюди всякими лахами.Пам"ятаю нас,теж вже обдертих і бідних,які у дев"яностих їздили у Польщу торгувати технікою,горілкою і всяким галантерейним лайном.У Польщі тоді було тридцять мільйонів населення,нас - п"ятдесят.Тепер навпаки...Як каже польська поговірка - добрій свині все на користь...Так що не треба нарікати...
Нині населення Польщі становить 37 мільйонів осіб, що є п'ятим показником у ЄС.
Її економіка входить до двадцятки найпотужніших економік світу за показником ВВП.
Чого не казав так, коли Євросоюз вбухав в Польщу 90 мільярдів євро?
Отримаши мільярди і мільярди на інфрастроскротуру ,отримпли ринок.Так якщо не подабаєть тоді союз із булбашем і кремлівським психопатом.
Сколько не корми гонористых пшеков---да зря! 25 лет Европа Западная лярды вкладывала в гусаров с крыльями, а топорик в спину прилетел! Давно и нам пора усвоить это.
Zatem 3.14... zawrzyj sojusz z Moskwą, baranie. To nie Unia Europejska, tam będzie dobrze. Kurwa, Polacy sami wybrali.
