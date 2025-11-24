Ціни на газ у Європі впали до мінімуму за останні півтора року. Які причини?

Цін на газ у Європі впали нижче 30 євро за мегават-годину вперше з травня 2024 року.

Цьому сприяло зростання імпорту, потепління та переговори щодо припинення війни Росії в Україні, повідомляє Bloomberg.

Ф'ючерси на газ на європейському газовому хабі у Нідерландах торгувалися за ціною 29,34 євро за мегават-годину станом на 10:31 ранку в понеділок, що майже вдвічі менше рівня, досягнутого в лютому цього року. Загалом від початку року ціни на газ у Європі знизилися на 39%.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Очікується, що температура в регіоні на початку грудня підніметься вище сезонних норм, що зменшить попит на газ для опалення.

Водночас на настрої на ринку впливає активізація перемовин про призупинення війни в Україні. Прогрес у досягненні миру в регіоні може вплинути на світові ринки та ціни на енергоносії ще до запуску нових проєктів для експорту скрапленого природного газу наприкінці наступного року.

Європейський Союз отримує лише 10% імпортного газу з РФ і планує повністю припинити імпорт російських енергоносіїв з 2027 року, але додатковий газ на світовому ринку допоможе послабити конкуренцію на світовому ринку за газ з інших джерел.

Втім, ціни на газ у Європі все ще вищі, ніж до кризи 2022 року, коли стрімке подорожчання енергоносіїв спричинило кризу на всьому континенті. Але зараз вони далекі від пікових значень того року, і очікується, що запуск додаткових потужностей для експорту газу зі США та інших країн сприятимуть зниженню цін у найближчі роки.

Як повідомлялося, ціни на нафту також реагують на перспективи мирної угоди між Україною та Росією, що могла б збільшити постачання нафти на світовий ринок.