Президент Польщі Навроцький розкритикував ЄС: "Це не союз нашої мрії"
Президент Польщі Кароль Навроцький виступив у Карловому університеті в Празі, де різко висловився щодо внутрішніх і зовнішніх загроз для Європи та своєї країни.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, польський лідер наголосив, що головним зовнішнім ворогом для Варшави та Європи залишається Росія, пише видання Onet.
"ЄС не є союзом мрій Польщі", - Навроцький
Навроцький під час виступу зокрема підкреслив, що історичний досвід показує можливість стримати й перемогти Росію: "Історія показала, що Росію… можна не тільки зупинити, але й перемогти", – зазначив він.
Серед головних зовнішніх викликів президент Польщі назвав "відродження російського неоімперіалізму".
Окремо він зупинився на внутрішніх загрозах, пов’язаних із трансформацією Європейського Союзу. "ЄС є нашим природним політичним середовищем. Але мушу сказати – це не союз наших мрій", – заявив Навроцький.
За його словами, Польща очікувала економічних можливостей і свободи пересування, але не втручання в політичну систему, харчові стандарти чи виховання дітей.
Водночас Навроцький підкреслив, що Польща не є противником ЄС, а виступає за дотримання принципів, закладених у договорах.
Навроцький - про мирний план
Раніше польський глава заявляв, що планування мирних домовленостей повинно враховувати порушення Росією угод, а Україна має визначати ключові рішення на переговорах.
"Нові пропозиції щодо припинення російської війни проти України повинні враховувати той факт, що Росія є країною, яка не дотримується своїх договорів. Будь-який мирний план, спрямований на припинення війни в Україні, ініційований Російською Федерацією, має бути схвалений у Києві. Україна стала жертвою злочинної агресії Путіна, і українці, за підтримки Сполучених Штатів та країн ЄС, повинні мати вирішальний голос у мирних переговорах", - зазначив він.
Також він неодноразово заявляв, що запрошує й очікує на очільника України Володимира Зеленського у Варшаві.
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Ця сума включає внески з різних програм ЄС, зокрема значні надходження у 2020 та 2023 роках.
Лише у 2024 році Польща отримала понад 10 мільярдів євро з фондів ЄС, що відображає постійну підтримку та інвестиції у відновлення та розвиток країни.
Джерело: https://censor.net/ua/n3580880
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Її економіка входить до двадцятки найпотужніших економік світу за показником ВВП.
Польщі не розкрадала ?
В щодо кремлівської мести, то все набагато простіше та доступніше. Пройшло 800 років з останньої атаки на Європу Чингізідів. Тепер знову хочуть павтаріть.