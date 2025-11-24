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Новини Розширення Євросоюзу
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Президент Польщі Навроцький розкритикував ЄС: "Це не союз нашої мрії"

Навроцький про ЄС: це не союз нашої мрії

Президент Польщі Кароль Навроцький виступив у Карловому університеті в Празі, де різко висловився щодо внутрішніх і зовнішніх загроз для Європи та своєї країни.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, польський лідер наголосив, що головним зовнішнім ворогом для Варшави та Європи залишається Росія, пише видання Onet.

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"ЄС не є союзом мрій Польщі", - Навроцький

Навроцький під час виступу зокрема підкреслив, що історичний досвід показує можливість стримати й перемогти Росію: "Історія показала, що Росію… можна не тільки зупинити, але й перемогти", – зазначив він.

Серед головних зовнішніх викликів президент Польщі назвав "відродження російського неоімперіалізму".

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Окремо він зупинився на внутрішніх загрозах, пов’язаних із трансформацією Європейського Союзу. "ЄС є нашим природним політичним середовищем. Але мушу сказати – це не союз наших мрій", – заявив Навроцький.

За його словами, Польща очікувала економічних можливостей і свободи пересування, але не втручання в політичну систему, харчові стандарти чи виховання дітей.

Водночас Навроцький підкреслив, що Польща не є противником ЄС, а виступає за дотримання принципів, закладених у договорах. 

Навроцький - про мирний план

Раніше польський глава заявляв, що планування мирних домовленостей повинно враховувати порушення Росією угод, а Україна має визначати ключові рішення на переговорах.

"Нові пропозиції щодо припинення російської війни проти України повинні враховувати той факт, що Росія є країною, яка не дотримується своїх договорів. Будь-який мирний план, спрямований на припинення війни в Україні, ініційований Російською Федерацією, має бути схвалений у Києві. Україна стала жертвою злочинної агресії Путіна, і українці, за підтримки Сполучених Штатів та країн ЄС, повинні мати вирішальний голос у мирних переговорах", - зазначив він.

Також він неодноразово заявляв, що запрошує й очікує на очільника України Володимира Зеленського у Варшаві.

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Польща (9334) Євросоюз (15200) Навроцький Кароль (149)
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Топ коментарі
+18
Спочатку поляки видоїли ЄС на мільярди, а тепер обси рають.
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24.11.2025 18:48 Відповісти
+11
Жодна країна так не піднялась в тому ЄС як Польща.Як львівянин,що має родичів у Польщі я пам"ятаю тих обдертих поляків які у вісімдесятих приїзджали торгувати сюди всякими лахами.Пам"ятаю нас,теж вже обдертих і бідних,які у дев"яностих їздили у Польщу торгувати технікою,горілкою і всяким галантерейним лайном.У Польщі тоді було тридцять мільйонів населення,нас - п"ятдесят.Тепер навпаки...Як каже польська поговірка - добрій свині все на користь...Так що не треба нарікати...
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24.11.2025 18:57 Відповісти
+10
А які ваші мрії? Просто сидіти на шиї ЄС і орбанити та фіцати?
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24.11.2025 18:45 Відповісти
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А які ваші мрії? Просто сидіти на шиї ЄС і орбанити та фіцати?
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24.11.2025 18:45 Відповісти
ЕС не життєздатний. Тому що це не одна країна. Були би це одна країна за типом США, користі було би більше.
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24.11.2025 18:46 Відповісти
Спочатку поляки видоїли ЄС на мільярди, а тепер обси рають.
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24.11.2025 18:48 Відповісти
Хоча Варшава досі не приєдналася до Єврозони, вона отримала значну вигоду від масштабного фінансування з боку ЄС від часу вступу до блоку у 2004 році.
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24.11.2025 18:50 Відповісти
З 2004 року Польща отримала приблизно 245,5 мільярда євро з бюджету Європейського Союзу, що робить її найбільшим чистим бенефіціаром коштів ЄС.
Ця сума включає внески з різних програм ЄС, зокрема значні надходження у 2020 та 2023 роках.
Лише у 2024 році Польща отримала понад 10 мільярдів євро з фондів ЄС, що відображає постійну підтримку та інвестиції у відновлення та розвиток країни.
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24.11.2025 18:56 Відповісти
Ото ж. Якби не ці інвестиції та українські гастербайтери, сиділа б Польша зараз як церковна миша з голим задом.
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25.11.2025 06:21 Відповісти
Навроцький: Зроблю все, щоб у Польщі не було війни, а в Україні не гинули польські солдати

Джерело: https://censor.net/ua/n3580880
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24.11.2025 18:53 Відповісти
Це зрозуміло, але деяки все ще хочуть у ЄС.
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24.11.2025 18:53 Відповісти
Ще не вспіло знестися, а вже кричить: я - курка, а півень - негодящий. Гонорові по дурному.
.
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24.11.2025 18:55 Відповісти
Жодна країна так не піднялась в тому ЄС як Польща.Як львівянин,що має родичів у Польщі я пам"ятаю тих обдертих поляків які у вісімдесятих приїзджали торгувати сюди всякими лахами.Пам"ятаю нас,теж вже обдертих і бідних,які у дев"яностих їздили у Польщу торгувати технікою,горілкою і всяким галантерейним лайном.У Польщі тоді було тридцять мільйонів населення,нас - п"ятдесят.Тепер навпаки...Як каже польська поговірка - добрій свині все на користь...Так що не треба нарікати...
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24.11.2025 18:57 Відповісти
Нині населення Польщі становить 37 мільйонів осіб, що є п'ятим показником у ЄС.
Її економіка входить до двадцятки найпотужніших економік світу за показником ВВП.
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24.11.2025 19:16 Відповісти
Можливо це й тому ,що інвестиції від ЄС влада
Польщі не розкрадала ?
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25.11.2025 07:58 Відповісти
Чого не казав так, коли Євросоюз вбухав в Польщу 90 мільярдів євро?
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24.11.2025 19:02 Відповісти
Отримаши мільярди і мільярди на інфрастроскротуру ,отримпли ринок.Так якщо не подабаєть тоді союз із булбашем і кремлівським психопатом.
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24.11.2025 19:20 Відповісти
Сколько не корми гонористых пшеков---да зря! 25 лет Европа Западная лярды вкладывала в гусаров с крыльями, а топорик в спину прилетел! Давно и нам пора усвоить это.
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24.11.2025 20:20 Відповісти
Zatem 3.14... zawrzyj sojusz z Moskwą, baranie. To nie Unia Europejska, tam będzie dobrze. Kurwa, Polacy sami wybrali.
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24.11.2025 20:37 Відповісти
Польша отримує зараз з каси ЄС 23 млрд.Є/рік. Саме на цьому базується польське економічне "диво" і гоноровість "успішних" поляків....
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24.11.2025 20:50 Відповісти
Пропаганда також скепсису до ЕС як у Вітюші Орбана, він у них в симпатикам. Спочатку каденції оголошували про майбутній лузер на кордоні, але щось пішло не так. Ви чекають слова і діла Рудого Донні. Він у них старший брат.
В щодо кремлівської мести, то все набагато простіше та доступніше. Пройшло 800 років з останньої атаки на Європу Чингізідів. Тепер знову хочуть павтаріть.
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24.11.2025 21:17 Відповісти
А який союз вашої мрії,товариш? Тайожний?
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25.11.2025 06:50 Відповісти
 
 