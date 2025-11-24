Президент Польщі Навроцький розкритикував ЄС: "Це не союз нашої мрії"

Президент Польщі Кароль Навроцький виступив у Карловому університеті в Празі, де різко висловився щодо внутрішніх і зовнішніх загроз для Європи та своєї країни.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, польський лідер наголосив, що головним зовнішнім ворогом для Варшави та Європи залишається Росія, пише видання Onet.

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"ЄС не є союзом мрій Польщі", - Навроцький

Навроцький під час виступу зокрема підкреслив, що історичний досвід показує можливість стримати й перемогти Росію: "Історія показала, що Росію… можна не тільки зупинити, але й перемогти", – зазначив він.

Серед головних зовнішніх викликів президент Польщі назвав "відродження російського неоімперіалізму".

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Окремо він зупинився на внутрішніх загрозах, пов’язаних із трансформацією Європейського Союзу. "ЄС є нашим природним політичним середовищем. Але мушу сказати – це не союз наших мрій", – заявив Навроцький.

За його словами, Польща очікувала економічних можливостей і свободи пересування, але не втручання в політичну систему, харчові стандарти чи виховання дітей.

Водночас Навроцький підкреслив, що Польща не є противником ЄС, а виступає за дотримання принципів, закладених у договорах.

Навроцький - про мирний план

Раніше польський глава заявляв, що планування мирних домовленостей повинно враховувати порушення Росією угод, а Україна має визначати ключові рішення на переговорах.

"Нові пропозиції щодо припинення російської війни проти України повинні враховувати той факт, що Росія є країною, яка не дотримується своїх договорів. Будь-який мирний план, спрямований на припинення війни в Україні, ініційований Російською Федерацією, має бути схвалений у Києві. Україна стала жертвою злочинної агресії Путіна, і українці, за підтримки Сполучених Штатів та країн ЄС, повинні мати вирішальний голос у мирних переговорах", - зазначив він.

Також він неодноразово заявляв, що запрошує й очікує на очільника України Володимира Зеленського у Варшаві.

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