У Польщі зміниться процедура легалізації іноземців. Що відомо?

З наступного року в Польщі істотно змінять порядок подання заяв на посвідку на проживання: іноземці зможуть оформлювати їх лише онлайн через спеціальний портал Moduł Obsługi Spraw (Модуль управління справами) ‒ MOS.

Відповідний законопроєкт очікує на підпис президента Кароля Навроцького, однак про старт роботи системи повідомлять завчасно. В Управлінні у справах іноземців підкреслили, що нові правила не запрацюють з 1 січня 2026 року, повідомляє портал Inpoland.net.pl.

Що зміниться для іноземців

Згідно із запланованими нововведеннями, заяви на дозвіл на проживання в Польщі (тимчасовий, постійний, а також статус довгострокового резидента ЄС) подаватимуться виключно через MOS. Після набуття чинності цих правил іноземцям не доведеться стояти в чергах. Також з’явиться можливість перервати оформлення заявки і подати її заново, оновивши потрібні дані.

Подача заяви буде безкоштовною, тож громадяни інших країн зможуть обійтися без посередників, чиї послуги часто дорогі.

Як подати заявку

Потрібно створити обліковий запис у новій системі MOS. Навіть якщо іноземець уже мав акаунт у старих сервісах, у MOS доведеться реєструватися заново. Далі слід увійти на портал MOS через login.gov.pl і заповнити відповідну форму заявки на посвідку.

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Заяву потрібно буде підписати в електронний спосіб ‒ за допомогою довіреного профілю, кваліфікованого електронного підпису або особистого підпису.

До заявки необхідно додати актуальне фото у цифровому форматі, цифрові копії всіх сторінок чинного проїзного документа, а також скан підтвердження оплати (100 злотих ‒ збір за виготовлення карти перебування та гербовий збір за видачу дозволу).

Залежно від мети оформлення карти також знадобляться додаткові документи:

примірник трудового договору ‒ якщо іноземець планує працювати в Польщі;

документ із навчального закладу ‒ якщо мета навчання;

підтвердження стажування або волонтерської діяльності ‒ якщо заявник їде з такою метою.

Після успішного підписання та надсилання заявки заявник зможе зберегти її у форматах PDF і XML та отримати офіційне підтвердження подання (UPO). Коли воєводське управління перевірить і схвалить заявку, довідку про її подання можна буде завантажити та роздрукувати — вона замінить теперішній штамп у паспорті.

Як повідомлялося, польська прокуратура повідомила про висунення обвинувачень двом громадянам України, яких підозрюють у причетності до диверсій на залізничній інфраструктурі країни. Слідство вважає, що ці дії могли здійснюватися на замовлення російських спецслужб.