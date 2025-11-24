Сподіваюся, що Зеленський прийме моє запрошення до Варшави, - Навроцький
Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що запрошує й очікує на очільника України Володимира Зеленського у Варшаві.
Про це він заявив під час спільної пресконференції у Празі з чеським лідером Петером Павелом, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Запрошення для Зеленського
"Для мене приємністю було б відвідання з паном президентом кожного чергового місця, кожної чергової країни, адже Чехія є дуже важливою для Польщі країною. Якщо йдеться про двосторонні відносини між Польщею й Україною, то незалежно від того, що у стратегічних інтересах Польщі є підтримка України... я чекаю на пана президента Зеленського у Варшаві й сподіваюся, що президент Зеленський прийме моє запрошення до Варшави", - зазначив Навроцький.
Він додав, що запрошує також на цю зустріч із Зеленським до Варшави й президента Павела.
"Мирний план" щодо України
Торкаючись питання "мирного плану" Навроцький наголосив, що Росія є агресором, і в інтересах європейських країн, також і Польщі, є справжній мир, а не такий, який дасть Росії можливість "мобілізувати свої ресурси, що призведе до чергової війни у наступних роках".
Він також застеріг, що Росія не дотримується угод і це є загрозою для кожного потенційного миру, який буде підписаний.
Навроцький додав, що на сьогодні єдиною людиною у світі, яка може примусити Путіна до миру, є президент США Дональд Трамп.
Що передувало?
- У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
- Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
- Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
- Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
- За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.
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Він світлини з Аляски бачив, той Навроцький?