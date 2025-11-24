Сподіваюся, що Зеленський прийме моє запрошення до Варшави, - Навроцький

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що запрошує й очікує на очільника України Володимира Зеленського у Варшаві.

Про це він заявив під час спільної пресконференції у Празі з чеським лідером Петером Павелом, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Запрошення для Зеленського

"Для мене приємністю було б відвідання з паном президентом кожного чергового місця, кожної чергової країни, адже Чехія є дуже важливою для Польщі країною. Якщо йдеться про двосторонні відносини між Польщею й Україною, то незалежно від того, що у стратегічних інтересах Польщі є підтримка України... я чекаю на пана президента Зеленського у Варшаві й сподіваюся, що президент Зеленський прийме моє запрошення до Варшави", - зазначив Навроцький.

Він додав, що запрошує також на цю зустріч із Зеленським до Варшави й президента Павела.

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"Мирний план" щодо України

Торкаючись питання "мирного плану" Навроцький наголосив, що Росія є агресором, і в інтересах європейських країн, також і Польщі, є справжній мир, а не такий, який дасть Росії можливість "мобілізувати свої ресурси, що призведе до чергової війни у наступних роках".

Він також застеріг, що Росія не дотримується угод і це є загрозою для кожного потенційного миру, який буде підписаний.

Навроцький додав, що на сьогодні єдиною людиною у світі, яка може примусити Путіна до миру, є президент США Дональд Трамп.

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Що передувало?

У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.

Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.

Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.

Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.

За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.

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