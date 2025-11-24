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Новини Мирний план США Зустріч Навроцького та Зеленського
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Сподіваюся, що Зеленський прийме моє запрошення до Варшави, - Навроцький

Навроцький запросив Зеленського до Польщі

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що запрошує й очікує на очільника України Володимира Зеленського у Варшаві.

Про це він заявив під час спільної пресконференції у Празі з чеським лідером Петером Павелом, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Запрошення для Зеленського

"Для мене приємністю було б відвідання з паном президентом кожного чергового місця, кожної чергової країни, адже Чехія є дуже важливою для Польщі країною. Якщо йдеться про двосторонні відносини між Польщею й Україною, то незалежно від того, що у стратегічних інтересах Польщі є підтримка України... я чекаю на пана президента Зеленського у Варшаві й сподіваюся, що президент Зеленський прийме моє запрошення до Варшави", - зазначив Навроцький.

Він додав, що запрошує також на цю зустріч із Зеленським до Варшави й президента Павела.

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"Мирний план" щодо України

Торкаючись питання "мирного плану" Навроцький наголосив, що Росія є агресором, і в інтересах європейських країн, також і Польщі, є справжній мир, а не такий, який дасть Росії можливість "мобілізувати свої ресурси, що призведе до чергової війни у наступних роках".

Він також застеріг, що Росія не дотримується угод і це є загрозою для кожного потенційного миру, який буде підписаний.

Навроцький додав, що на сьогодні єдиною людиною у світі, яка може примусити Путіна до миру, є президент США Дональд Трамп.

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Що передувало?

  • У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
  • Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
  • Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
  • Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
  • За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.

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Автор: 

Зеленський Володимир (27947) Польща (9334) Навроцький Кароль (149)
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Зеленского залучають в команду путіністів Європи.
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24.11.2025 16:20 Відповісти
На шляху парочки зЄ до США Навроцький передасть йому копії компроматних файлів від хйла на нього й на хазязїна країни за океаном?
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24.11.2025 16:24 Відповісти
Влучнішого моменту знайти важко, а його з кремлівським трумпом кличе Навроцький? Ну з тим сами найкращим менеджером без котрого в Україні президента ніц не може бути.
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24.11.2025 16:21 Відповісти
Прийме без сумнівів, як німецька порно зірка.
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24.11.2025 16:25 Відповісти
"[…] єдиною людиною у світі, яка може примусити Путіна до миру, є президент США Дональд Трамп"

Він світлини з Аляски бачив, той Навроцький?
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24.11.2025 16:26 Відповісти
Взагалі,за міжнародною практикою,повинен їхати поляк до Києва,як новообраний през...
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24.11.2025 17:03 Відповісти
А чом би йому пуйла не запросити до Варшави? Спитав би у нього, коли той, нарешті, уламки державного літака поверне опісля смоленської авіатрощі.
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24.11.2025 18:23 Відповісти
 
 